Feature Winners: April 19-23, 2023

Wednesday, April 19, 2023

Southern Iowa Speedway – Oskaloosa, IA – USA – Non-Wing Sprint Cars – Ben Woods

Thursday, April 20, 2023

81 Speedway – Park City, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Jordan Knight

Jackson Motor Speedway – Byram, MS – USA – ASCS National Tour / ASCS Mid-South Region – Jason Martin

Friday, April 21, 2023

Bedford Speedway – Bedford, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – Davie Grobe

Electric City Speedway – Butler, MO – USA – USAC Midwest Wingless Racing Association – Braydon Cromwell

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – Winged 305 Sprint Cars – Joey Moughan

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – Winged 410 Sprint Cars – Ryan Timms

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – A.J. Flick

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Cole Macedo

Ohio Valley Speedway – Washington, WV – USA – Buckeye Outlaw Sprint Series – Carmen Perrigo

Thunderbird Speedway – Muskogee, OK – USA – ASCS Sooner Region – Seth Bergman

Tulsa Speedway – Tulsa, OK – USA – Winged 305 Sprint Cars – Mike Goodman

Wenatchee Valley Super Oval – Wenatchee, WA – USA – Northwest Focus Midget Car Series – Shane Smith

West Texas Raceway – Lubbock, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Braxston Wilson

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Tommy Hinnershitz Classic – Brent Marks

Saturday, April 22, 2023

105 Speedway – Cleveland, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Trent Dixson

Avalon Raceway – Lara, VIC – AU – Midget Cars – Digger Cup – Troy Ware

Avalon Raceway – Lara, VIC – AU – Winged 410 Sprint Cars – Digger Cup – Jacob Smith

Benton Speedway – Benton, MO – USA – POWRi Bandit Outlaw Sprint Series – Joe B Miller

Boothill Speedway – Greenwood, LA – USA – ASCS National Tour / ASCS Mid-South Region – Jason Martin

Dodge City Raceway Park – Dodge City, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Zach Blurton

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Joey Danley

East Bay Raceway Park – Tampa, FL – USA – Top Gun Sprint Car Series – Danny Martin Jr.

Elk City Motorsports Park – Elk City, OK – USA – ASCS Sooner Region – Jace Park

Hi-Tec Oils Speedway – Toowoomba, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Queensland Sprintcar Title – Ryan Newton

Kings Speedway – Hanford, CA – USA – USAC / CRA Sprint Car Series – Brody Roa

Kings Speedway – Hanford, CA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Kyle Rasmussen

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Brinton Marvel

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged Crate Sprint Cars – Jason Ballengine

Merced Speedway – Merced, CA – USA – Sprint Car Challenge Tour – Dominic Scelzi

New Egypt Speedway – New Egypt, NJ – USA – North East Wingless Sprints – Rich Mellor

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – Maddington Toyota Sprintcar Series – Grand Finale – Jamie Veal

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – Midget Cars – Daniel Harding

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Brandon Sharpe

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Hunt Magnetos Wingless Tour – Randy Larson Memorial – Bradley Terrell

Rocket Raceway Park – Petty, TX – USA – Texas Sprint Series – Jeb Sessums

Route 66 Motor Speedway – Amarillo, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Brekton Crouch

Sandia Speedway – Albuquerque, NM – USA – Winged 360 Sprint Cars – Lorne Wofford

St. Francois County Raceway – Farmington, MO – USA – Winged 410 Sprint Cars – Kasey Burch

Sumter Speedway – Sumter, SC – USA – Carolina Sprint Tour – George Loux

Talladega Short Track – Eastaboga, AL – USA – United Sprint Car Series – Ricky Stenhouse Jr.

Talladega Short Track – Eastaboga, AL – USA – United Sprint Car Series – 4/21 makeup – Ricky Stenhouse Jr.

Vado Speedway Park – Vado, NM – USA – New Mexico Motor Racing Association / POWRi Vado 360 Non-Wing Sprint Cars – Caleb Stelzig

Wenatchee Valley Super Oval – Wenatchee, WA – USA – Northwest Focus Midget Car Series – Shane Smith

Sunday, April 23, 2023

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Danny Dietrich

Simpson Speedway – Jancourt East, VIC – AU – Midget Cars – Salute to the Anzac’s – Kaleb Currie

Simpson Speedway – Jancourt East, VIC – AU – Winged 360 Sprint Cars – Brett Milburn