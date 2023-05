Heimbach Wins at Port Royal

PORT ROYAL, Penn. (May 6, 2023) — Blane Heimbach won the sprint car feature Saturday night at Port Royal Speedway. Devon Borden, Jeff Halligan, Steve Buckwalter, and Dylan Cisney rounded out the top five.

Logan Spahr won the PA Sprint Series main event.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday, May 6, 2023

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 1-Logan Wagner

2. 77L-Derek Locke

3. 11-TJ Stutts

4. 8S-Trenton Sheaffer

5. 33W-Michael Walter II

6. 12J-Bill Jones, Jr.

7. 77K-Tyler Bear

8. 35-Jason Shultz

Heat Race #2

1. 10X-Ryan Smith

2. 45-Jeff Halligan

3. 12-Blane Heimbach

4. 5W-Lucas Wolfe

5. 33-Gerard McIntyre

6. 47K-Kody Lehman

7. 19R-Mark Smith

8. 99-Devin Adams

Heat Race #3

1. 17B-Steve Buckwalter

2. 20-Ryan Taylor

3. 24T-TJ Greve

4. 5K-Jake Karklin

5. 2-AJ Flick

6. 14T-Tyler Walton

7. 98-Jarrett Cavalet

8. 24B-Dustin Baney

Heat Race #4

1. 5-Dylan Cisney

2. 23-Devon Borden

3. 35B-Austin Bishop

4. 55-Mike Wagner

5. 09-Craig Mintz

6. 67-Justin Whittal

7. 95-Garrett Bard

8. 4B-Jon Brenfleck

B-Main

1. 47K-Kody Lehman

2. 67-Justin Whittal

3. 19R-Mark Smith

4. 14T-Tyler Walton

5. 12J-Bill Jones, Jr.

6. 77K-Tyler Bear

7. 95-Garrett Bard

8. 99-Devin Adams

9. 98-Jarrett Cavalet

10. 4B-Jon Brenfleck

11. 24B-Dustin Baney

12. 35-Jason Shultz

A-Main

1. 12-Blane Heimbach

2. 23-Devon Borden

3. 45-Jeff Halligan

4. 17B-Steve Buckwalter

5. 5-Dylan Cisney

6. 11-TJ Stutts

7. 35B-Austin Bishop

8. 1-Logan Wagner

9. 77L-Derek Locke

10. 33W-Michael Walter II

11. 20-Ryan Taylor

12. 10X-Ryan Smith

13. 5W-Lucas Wolfe

14. 33-Gerard McIntyre

15. 67-Justin Whittal

16. 47K-Kody Lehman

17. 8S-Trenton Sheaffer

18. 09-Craig Mintz

19. 24T-TJ Greve

20. 2-AJ Flick

21. 5K-Jake Karklin

22. 55-Mike Wagner

23. 19R-Mark Smith

24. 12J-Bill Jones, Jr.

PA Sprint Series

Heat Race #1

1. 1R-Christian Rumsey

2. 97-Kenny Heffner

3. 20-Doug Dodson

4. 31Z-Zach Rhodes

5. 52-Jeff Weaver

6. 34-Austin Reed

7. 5J-Logan Jones

8. 8-DJ Cassler

9. 19K-Chris Kreider

10. 53W-Jimmy White

11. 98S-Bill Sheehan

Heat Race #2

1. 46-Mike Alleman

2. 1M-Paul Moyer

3. 17K-Stevie Kenawell, Jr.

4. 75-Dylan Shatzer

5. 36-Mike Melair

6. 99B-AJ Barton

7. 98-Croix Beasom

8. 03-Branston Shue

9. 51-Dave Graber

10. 69-Eric Mathiot

Heat Race #3

1. 12-Roger Irvine

2. 25-Dustin Young

3. 71-Josh Spicer

4. 41-Joshua Harner

5. 88-Fred Arnold

6. 17-Owen Dimm

7. 80-Dave Wickham

8. 4W-Kasey Weaver

9. 9R-Mariah Romig

10. 17R-Frank Rusnock

Heat Race #4

1. 29R-Seth Schnoke

2. 5-Logan Spahr

3. 7-Drew Young

4. 01-Timmy Bitner

5. 2-Erin Statler

6. 67-Ken Duke

7. 19-Kruz Kepner

8. 99-Jonathan Swift

9. 28R-Jason Roush

10. 21-Andrew Boyer

B-Main

1. 34-Austin Reed

2. 67-Ken Duke

3. 98-Croix Beasom

4. 5J-Logan Jones

5. 17-Owen Dimm

6. 4W-Kasey Weaver

7. 80-Dave Wickham

8. 03-Branston Shue

9. 8-DJ Cassler

10. 99-Jonathan Swift

11. 51-Dave Graber

12. 28R-Jason Roush

13. 53W-Jimmy White

14. 9R-Mariah Romig

15. 98S-Bill Sheehan

16. 99B-AJ Barton

17. 19-Kruz Kepner

18. 21-Andrew Boyer

19. 19K-Chris Kreider

A-Main

1. 5-Logan Spahr

2. 7-Drew Young

3. 1R-Christian Rumsey

4. 12-Roger Irvine

5. 97-Kenny Heffner

6. 46-Mike Alleman

7. 31Z-Zach Rhodes

8. 20-Doug Dodson

9. 29R-Seth Schnoke

10. 17K-Stevie Kenawell, Jr.

11. 36-Mike Melair

12. 67-Ken Duke

13. 5J-Logan Jones

14. 01-Timmy Bitner

15. 1M-Paul Moyer

16. 75-Dylan Shatzer

17. 4W-Kasey Weaver

18. 88-Fred Arnold

19. 52-Jeff Weaver

20. 17-Owen Dimm

21. 41-Joshua Harner

22. 2-Erin Statler

23. 98-Croix Beasom

24. 25-Dustin Young

25. 71-Josh Spicer

26. 34-Austin Reed