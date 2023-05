Jesse Schlotfeldt Wins at Skagit

ALGER, Wa. (May 13, 2023) — Jesse Schlotfeldt won the sprint car feature Saturday night at Skagit Speedway. Schlotfeldt held off Trey Starks and Colton Heath for the victory. Jason Solwold and Colby Thornhill rounded out the top five.

Jared Peterson did not let starting eighth in the Northwest Focus Midget Series feature deter him from winning his second main event of the 2023 season.

Skagit Speedway

Alger, Washington

Saturday, May 13, 2023

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying

1. 55-Trey Starks[1]

2. 22L-Garen Linder[10]

3. 7-Tyler Thompson[9]

4. 21-Jesse Schlotfeldt[12]

5. 91-Chase Goetz[28]

6. 19-Colby Thornhill[6]

7. 18-Jason Solwold[27]

8. 96-Greg Hamilton[14]

9. 17-Cam Smith[3]

10. 33-Colton Heath[22]

11. 95-Justin Youngquist[13]

12. 10L-Brock Lemley[25]

13. 0-Ashleigh Anstensen[2]

14. 9A-Luke Didiuk[18]

15. 10G-Dana Glenn[17]

16. 15-Jeff Dunlap[16]

17. 77-Levi Klatt[30]

18. 66H-Tanner Holm[29]

19. 22X-Parker Hadlock[5]

20. 10H-Derek Holmwood[15]

21. 2-Cory Swatzina[11]

22. 24-Jordi Meese[21]

23. 7O-Axel Oudman[26]

24. 66-Brett McGhie[8]

25. 151-Duke Johnson[23]

26. 1M-Mike Brown[20]

27. 23-Steve Parker[7]

28. 06W-Shawn Wallenfelsz Jr[4]

29. 99-Mady Stichal[24]

30. 95R-Dan Reynolds[19]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 91-Chase Goetz[1]

2. 55-Trey Starks[4]

3. 2-Cory Swatzina[6]

4. 151-Duke Johnson[7]

5. 99-Mady Stichal[8]

6. 17-Cam Smith[2]

DNS: 0-Ashleigh Anstensen

DNS: 77-Levi Klatt

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 33-Colton Heath[2]

2. 19-Colby Thornhill[1]

3. 9A-Luke Didiuk[3]

4. 24-Jordi Meese[6]

5. 66H-Tanner Holm[5]

6. 1M-Mike Brown[7]

7. 95R-Dan Reynolds[8]

8. 22L-Garen Linder[4]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 18-Jason Solwold[1]

2. 95-Justin Youngquist[2]

3. 7-Tyler Thompson[4]

4. 10G-Dana Glenn[3]

5. 22X-Parker Hadlock[5]

6. 7O-Axel Oudman[6]

DNS: 23-Steve Parker

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 96-Greg Hamilton[1]

2. 21-Jesse Schlotfeldt[4]

3. 15-Jeff Dunlap[3]

4. 10H-Derek Holmwood[5]

5. 66-Brett McGhie[6]

6. 06W-Shawn Wallenfelsz Jr[7]

DNS: 10L-Brock Lemley

B-Main (15 Laps)

1. 22L-Garen Linder[1]

2. 17-Cam Smith[2]

3. 7O-Axel Oudman[6]

4. 77-Levi Klatt[5]

5. 06W-Shawn Wallenfelsz Jr[7]

6. 0-Ashleigh Anstensen[3]

DNS: 1M-Mike Brown

A-Main (30 Laps)

1. 21-Jesse Schlotfeldt[3]

2. 55-Trey Starks[2]

3. 33-Colton Heath[1]

4. 18-Jason Solwold[5]

5. 19-Colby Thornhill[8]

6. 7-Tyler Thompson[6]

7. 95-Justin Youngquist[9]

8. 10G-Dana Glenn[11]

9. 9A-Luke Didiuk[10]

10. 15-Jeff Dunlap[12]

11. 10H-Derek Holmwood[14]

12. 151-Duke Johnson[18]

13. 7O-Axel Oudman[23]

14. 99-Mady Stichal[22]

15. 66-Brett McGhie[17]

16. 2-Cory Swatzina[15]

17. 66H-Tanner Holm[21]

18. 24-Jordi Meese[16]

19. 91-Chase Goetz[7]

20. 96-Greg Hamilton[4]

21. 22X-Parker Hadlock[13]

22. 22L-Garen Linder[19]

23. 17-Cam Smith[20]

DNS: 77-Levi Klatt

Northwest Focus Midget Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 95-Nick Evans[1]

2. 62-Chuck Pierce[4]

3. 66-Jeff Westergard[5]

4. 90H-Brian Holmkvist[6]

5. 7S-Shane Smith[7]

6. 17M-Brian Rose[2]

7. 18-Ayuka Carlson[3]

8. 71-Bryan Murphy[9]

9. 5W-Gary Wegener[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 42-Jake Munn[2]

2. 32-Jared Peterson[5]

3. 76-Tyler Ketchum[4]

4. 90C-Stuart Milner[1]

5. 2-Mike Roberts[7]

6. 23-Randy Schaaf[3]

7. 12B-Ben Beck[6]

8. 58-JD Lewis[9]

9. 21C-Dale Creager[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 30-Levi Klatt[1]

2. 48T-Seth Hespe[3]

3. 2J-Jonathan Jorgenson[5]

4. 12-Jason Thomas[2]

5. 41-Ashley Thompson[6]

6. 17-Kyle Hanson[7]

7. 5C-Chris Foster[4]

8. 53X-Derek Amundson[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 13A-Alex Peck[3]

2. 99-Levi Harliss[2]

3. 39-David Mills[4]

4. 78R-Roger Burt[7]

5. 16S-Duane Swanson[8]

6. 3T-Tyler Luce[6]

7. 27-Joe Shawley[5]

DNS: 19C-Dalton Christmas

B-Main (15 Laps)

1. 17-Kyle Hanson[1]

2. 23-Randy Schaaf[2]

3. 71-Bryan Murphy[9]

4. 5C-Chris Foster[4]

5. 17M-Brian Rose[3]

6. 78R-Roger Burt[7]

7. 3T-Tyler Luce[8]

8. 19C-Dalton Christmas[14]

9. 18-Ayuka Carlson[6]

10. 5W-Gary Wegener[12]

11. 21C-Dale Creager[13]

12. 12B-Ben Beck[5]

13. 53X-Derek Amundson[11]

14. 58-JD Lewis[10]

A-Main (25 Laps)

1. 32-Jared Peterson[8]

2. 95-Nick Evans[6]

3. 48T-Seth Hespe[4]

4. 7S-Shane Smith[15]

5. 62-Chuck Pierce[2]

6. 13A-Alex Peck[5]

7. 99-Levi Harliss[10]

8. 30-Levi Klatt[3]

9. 90H-Brian Holmkvist[13]

10. 5C-Chris Foster[23]

11. 76-Tyler Ketchum[11]

12. 41-Ashley Thompson[17]

13. 23-Randy Schaaf[22]

14. 2J-Jonathan Jorgenson[9]

15. 17-Kyle Hanson[21]

16. 12-Jason Thomas[19]

17. 39-David Mills[12]

18. 71-Bryan Murphy[24]

19. 2-Mike Roberts[16]

20. 27-Joe Shawley[18]

21. 16S-Duane Swanson[14]

22. 90C-Stuart Milner[20]

23. 66-Jeff Westergard[7]

24. 42-Jake Munn[1]