McCune Wins Must See Racing Feature at Owosso

OVID, Mi. (June 24, 2023) — Jimmy McCune won the Must See Racing sprint car series feature Saturday at Owosso Speedway. Davey Hamilton Jr, Charlie Schultz, Bobby Komisarski, and Bobby Santos, III rounded out the top five.

J.J. Henes won the Must See Racing Lites main event.

Owosso Speedway

Ovid, Michigan

Saturday, June 24, 2023

Must See Sprint Car Series

Qualifying

1. 85-Rick Holley, 13.066[3]

2. 42-Jason Blonde, 13.311[15]

3. 07-Ryan Litt, 13.339[10]

4. 22A-Bobby Santos III, 13.391[17]

5. 9S-Charlie Schultz, 13.509[12]

6. 14-Davey Hamilton Jr, 13.629[2]

7. 99-Dorman Snyder, 13.648[13]

8. 88-Jimmy McCune, 13.669[8]

9. 7-Bobby Komisarski, 13.710[9]

10. 8-Anthony McCune, 13.836[16]

11. 44-Teddy Alberts, 13.870[7]

12. Z10-Kevin Mingus, 14.157[11]

13. 11-Tom Geren, 14.490[14]

DNS: 26-Jeff Bloom, 14.490

DNS: 2-Todd McQuillen, 14.490

DNS: 55-Tommy Nichols, 14.490

DNS: 72S-Joe Speakman, 14.490

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 7-Bobby Komisarski[2]

2. 99-Dorman Snyder[4]

3. 88-Jimmy McCune[3]

4. Z10-Kevin Mingus[5]

5. 44-Teddy Alberts[1]

6. 72S-Joe Speakman[9]

7. 8-Anthony McCune[8]

8. 55-Tommy Nichols[7]

9. 11-Tom Geren[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 07-Ryan Litt[2]

2. 22A-Bobby Santos III[1]

3. 42-Jason Blonde[3]

4. 14-Davey Hamilton Jr[6]

5. 9S-Charlie Schultz[5]

6. 85-Rick Holley[4]

A-Main (40 Laps)

1. 88-Jimmy McCune[2]

2. 14-Davey Hamilton Jr[4]

3. 9S-Charlie Schultz[5]

4. 7-Bobby Komisarski[1]

5. 22A-Bobby Santos III[6]

6. 42-Jason Blonde[8]

7. 99-Dorman Snyder[3]

8. 85-Rick Holley[9]

9. 44-Teddy Alberts[10]

10. Z10-Kevin Mingus[11]

11. 72S-Joe Speakman[12]

12. 55-Tommy Nichols[14]

13. 07-Ryan Litt[7]

14. 11-Tom Geren[15]

15. 8-Anthony McCune[13]

16. 26-Jeff Bloom[16]

Must See Racing Lites

Qualifying

1. 36-J.J. Henes, 13.466[10]

2. 27-Cody Gallogly, 13.690[4]

3. 17-Andrew Bogusz, 13.828[2]

4. 51S-Joshua Sexton, 14.082[8]

5. 23-Charlie Baur, 14.106[1]

6. 40-Sawyer Stout, 14.396[11]

7. 18-Charlie Schultz, 14.796[9]

8. 77P-Parker Corbin, 15.320[7]

9. 14X-Matt Double, 16.178[3]

10. 21-Dale McQuillen, 16.325[5]

DNS: 32-Todd McQuillen

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 18-Charlie Schultz[2]

2. 32-Todd McQuillen[5]

3. 14X-Matt Double[4]

4. 21-Dale McQuillen[1]

5. 77P-Parker Corbin[3]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 17-Andrew Bogusz[2]

2. 51S-Joshua Sexton[1]

3. 27-Cody Gallogly[3]

4. 36-JJ Henes[4]

5. 40-Sawyer Stout[6]

6. 23-Charlie Baur[5]

A-Main (40 Laps)

1. 36-J.J. Henes[5]

2. 40-Sawyer Stout[1]

3. 17-Andrew Bogusz[4]

4. 51S-Joshua Sexton[3]

5. 18-Charlie Schultz[6]

6. 23-Charlie Baur[2]

7. 32-Todd McQuillen[11]

8. 14X-Matt Double[10]

9. 21-Dale McQuillen[7]

10. 77P-Parker Corbin[9]

11. 27-Cody Gallogly[8]