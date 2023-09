McGranahan Wins the John Reeve Memorial at Butler

QUINCY, MI (September 9, 2023) — Trey McGranahan won the 6th Annual John Reeve Memorial Saturday night at Butler Motor Speedway. Keith Sheffer Jr, Tylar Rankin, Jason Blonde from 11th starting position, and Thomas Meseraull rounded out the top five.

The victory helped McGranahan maintain a four point advantage over Logan Easterday for the Butler Motor Speedway championship after Easterday finished 8th.

John Reeve Memorial

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, September 9, 2023

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying

1. 16C-Tylar Rankin, 13.264[9]

2. 50YR-JJ Hickle, 13.336[19]

3. 12-Corbin Gurley, 13.346[3]

4. 13-Van Gurley Jr, 13.506[13]

5. 4-Trey McGranahan, 13.509[5]

6. 10JR-Keith Sheffer Jr, 13.647[7]

7. 00-Thomas Meseraull, 13.696[8]

8. 31-Jac Nickles, 13.730[18]

9. 7N-Darin Naida, 13.801[1]

10. 1A-Mark Aldrich, 14.071[4]

11. 10BR-Jason Blonde, 14.096[2]

12. 20A-Andy Chehowski, 14.140[17]

13. 17S-Shelby Yeaples, 14.146[16]

14. 87-Logan Easterday, 14.157[10]

15. 0-Brayton Phillips, 14.231[15]

16. 24-Levi Voyce, 14.265[11]

17. 24T-Mike Schumacher, 14.527[6]

18. 15-Darel Woolsey, 14.836[12]

DNS: 16-Gary Fritts, 14.836

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4-Trey McGranahan[2]

2. 16C-Tylar Rankin[4]

3. 12-Corbin Gurley[3]

4. 7N-Darin Naida[5]

5. 00-Thomas Meseraull[1]

6. 10BR-Jason Blonde[6]

7. 0-Brayton Phillips[8]

8. 24T-Mike Schumacher[9]

9. 17S-Shelby Yeaples[7]

10. 16-Gary Fritts[10]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 10JR-Keith Sheffer Jr[2]

2. 50YR-JJ Hickle[4]

3. 13-Van Gurley Jr[3]

4. 31-Jac Nickles[1]

5. 20A-Andy Chehowski[6]

6. 87-Logan Easterday[7]

7. 1A-Mark Aldrich[5]

8. 24-Levi Voyce[8]

9. 15-Darel Woolsey[9]

A-Main (25 Laps)

1. 4-Trey McGranahan[2]

2. 10JR-Keith Sheffer Jr[1]

3. 16C-Tylar Rankin[3]

4. 10BR-Jason Blonde[11]

5. 00-Thomas Meseraull[9]

6. 13-Van Gurley Jr[6]

7. 20A-Andy Chehowski[10]

8. 87-Logan Easterday[12]

9. 0-Brayton Phillips[13]

10. 24-Levi Voyce[16]

11. 1A-Mark Aldrich[14]

12. 31-Jac Nickles[8]

13. 24T-Mike Schumacher[15]

14. 7N-Darin Naida[7]

15. 15-Darel Woolsey[18]

16. 17S-Shelby Yeaples[17]

17. 12-Corbin Gurley[5]

18. 16-Gary Fritts[19]

19. 50YR-JJ Hickle[4]