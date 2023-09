Dobmeier Wins NOSA Feature During Season Finale at River Cities

GRAND FORKS, N.D. (September 15, 2023) — Mark Dobmeier won the Northern Outlaw Sprint Association feature Friday at River Cities Speedway. Dobmeier start on the pole and held off third starting Austin Pierce for his 11th feature win of the 2023 season. Nick Ohdahl, Brendan Mullen, and Zach Omdahl rounded out the top five.

Tyler Drueke won the Red River Sprint Series main event for the 305 sprint cars while Nick Shirek won the Northern/Western Renegades non-wing sprint car main event.

River Cities Speedway

Grand Forks, North Dakota

Friday, September 15, 2023

Northern Outlaw Sprint Association

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 13JT-Mark Dobmeier[1]

2. 2A-Austin Pierce[3]

3. 11M-Brendan Mullen[2]

4. 17-Zach Omdahl[4]

5. 99-Jordan Graham[6]

6. 26-Blake Egeland[5]

7. 52-Adam Sobolik[7]

8. 64-Andy Pake[10]

9. 4-Colton Young[8]

DNS: 78-Bill Wagner

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 8H-Jade Hastings[1]

2. 0-Nick Omdahl[2]

3. 8-Jack Croaker[3]

4. 31-Shane Roemeling[4]

5. 27-Weston Olson[5]

6. 14-Tom Egeland[6]

7. 5-Gage Pulkrabek[8]

8. 41T-Travis Strandell[7]

9. 50-Brad Flaten[9]

A-Main (25 Laps)

1. 13JT-Mark Dobmeier[1]

2. 2A-Austin Pierce[3]

3. 0-Nick Omdahl[4]

4. 11M-Brendan Mullen[5]

5. 17-Zach Omdahl[7]

6. 99-Jordan Graham[9]

7. 5-Gage Pulkrabek[14]

8. 31-Shane Roemeling[8]

9. 27-Weston Olson[10]

10. 52-Adam Sobolik[13]

11. 64-Andy Pake[15]

12. 4-Colton Young[17]

13. 14-Tom Egeland[12]

14. 41T-Travis Strandell[16]

15. 50-Brad Flaten[18]

16. 8H-Jade Hastings[2]

17. 8-Jack Croaker[6]

DNS: 26-Blake Egeland

DNS: 78-Bill Wagner

Red River Sprint Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 12-Tyler Drueke[8]

2. 55R-Ryan Serrao[1]

3. 9-Dominic Dobesh[2]

4. 4S-Jeremy Snow[3]

5. 72-Tye Wilke[6]

6. 1-Amelia Eisenschenk[4]

7. 64-Andy Pake[7]

8. 39-Morgan Nyquist[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 17-Lee Goos Jr[3]

2. 18-Tyler Rabenberg[5]

3. 13T-Ty Hanten[4]

4. 31-Koby Werkmeister[2]

5. 15-Laela Eisenschenk[6]

6. 69R-Brandon Rekow[7]

7. 69-Tom Cummings[8]

DNS: 84-Joshua Johnson

A-Main (20 Laps)

1. 12-Tyler Drueke[2]

2. 18-Tyler Rabenberg[1]

3. 9-Dominic Dobesh[4]

4. 17-Lee Goos Jr[6]

5. 64-Andy Pake[13]

6. 4S-Jeremy Snow[3]

7. 13T-Ty Hanten[9]

8. 31-Koby Werkmeister[8]

9. 15-Laela Eisenschenk[10]

10. 1-Amelia Eisenschenk[11]

11. 39-Morgan Nyquist[15]

12. 69R-Brandon Rekow[12]

13. 55R-Ryan Serrao[7]

14. 84-Joshua Johnson[16]

15. 69-Tom Cummings[14]

DNS: 72-Tye Wilke

Northern/Western Renegades Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 25-Eric Guyot[3]

2. 4-Tee Young[2]

3. 2T-Mike Tomlinson[1]

4. 15T-Myles Tomlinson[7]

5. 85-Brenton Wiesz[5]

6. 56-Josh Braford[6]

7. 0-Kevin Rost[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 96-Jeremy Lizakowski[2]

2. 5H-Nick Shirek[1]

3. 16-Ross Cummings[5]

4. 11-Aiden Wagner[3]

5. 37-Steve Nordrum[6]

6. 21-Cory Palm[4]

A-Main (20 Laps)

1. 5H-Nick Shirek[1]

2. 16-Ross Cummings[12]

3. 25-Eric Guyot[2]

4. 37-Steve Nordrum[8]

5. 2T-Mike Tomlinson[3]

6. 4-Tee Young[6]

7. 21-Cory Palm[10]

8. 85-Brenton Wiesz[7]

9. 15T-Myles Tomlinson[11]

10. 56-Josh Braford[9]

11. 11-Aiden Wagner[4]

12. 96-Jeremy Lizakowski[5]

DNS: 0-Kevin Rost