Tommy Malcolm wins USAC/CRA main at Perris

From Lance Jennings

Perris, California (June 23,2024)- Tommy Malcolm picked up the 20 lap feature win at Perris Auto Speedway Saturday night over Chris Gansen, Austin Williams, Logan Williams and AJ Bender.

AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: June 22, 2024 – Perris Auto Speedway – Perris, California

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Cody Williams, 44, Williams-17.084; 2. Charles Davis Jr., 47, Davis-17.153; 3. Matt Mitchell, 37, Mitchell-17.318; 4. R.J. Johnson, 51, Johnson-17.329; 5. Chris Gansen, 4G, Gansen-17.506; 6. Tommy Malcolm, 5X, Napier-17.626; 7. Logan Williams, 5W, McCarthy-17.651; 8. A.J. Bender, 21, Bender-17.660; 9. Austin Grabowski, 72, Grabowski-17.661; 10. Eddie Tafoya Jr., 51T, Tafoya-17.848; 11. Austin Williams, 17W, Dunkel-17.890; 12. David Gasper, 18, Kittle/Gasper-17.910; 13. Matt McCarthy, 28M, McCarthy-17.950; 14. Verne Sweeney, 98, Guerrero-18.125; 15. Gary Marshall Jr., 23, Bellegante-18.209; 16. Grant Sexton, 22, Sexton-18.360; 17. Brent Owens, 71, Martin-18.433; 18. Stevie Rogers, 11, Burgeson/Rogers-18.568; 19. Brent Sexton, 44S, Sexton-18.698; 20. Tyler Hatzikian, 27, Hatzikian-18.914; 21. Jeff Dyer, 39, Cal-Sun-18.956; 22. Elexa Herrera, 5E, Herrera-19.230.

FLOWDYNAMICS INCORPORATED / SEXTON FIRE PROTECTION FIRST HEAT: (10 laps, all transfer to feature) 1. Matt McCarthy, 2. Logan Williams, 3. Cody Williams, 4. R.J. Johnson, 5. Eddie Tafoya Jr., 6. Grant Sexton, 7. Brent Sexton, 8. Elexa Herrera. 2:55.68.

BILLSJERKY.NET / FACTORY WRAPS SECOND HEAT: (10 laps, all transfer to feature) 1. Austin Williams, 2. Charles Davis Jr., 3. A.J. Bender, 4. Chris Gansen, 5. Verne Sweeney, 6. Tyler Hatzikian. 2:57.65.

WC FRIEND COMPANY / IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER THIRD HEAT: (10 laps, all transfer to feature) 1. Tommy Malcolm, 2. Matt Mitchell, 3. David Gasper, 4. Jeff Dyer, 5. Austin Grabowski, 6. Gary Marshall Jr., 7. Stevie Rogers. 3:05.14.

FEATURE: (20 laps, Shortened With Starting Positions) 1. Tommy Malcolm (1), 2. Chris Gansen (2), 3. Austin Williams (11), 4. Logan Williams (7), 5. A.J. Bender (8), 6. Grant Sexton (16), 7. Gary Marshall Jr. (15), 8. Eddie Tafoya Jr. (10), 9. Verne Sweeney (14), 10. David Gasper (12), 11. R.J. Johnson (3), 12. Cody Williams (6), 13. Brent Sexton (18), 14. Stevie Rogers (17), 15. Tyler Hatzikian (19), 16. Austin Grabowski (9), 17. Charles Davis Jr. (5), 18. Matt McCarthy (13), 19. Jeff Dyer (20), 20. Elexa Herrera (21), 21. Matt Mitchell (4). NT.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-20 Tommy Malcolm.

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER HARD CHARGER: Grant Sexton (16 to 6)

NEXT AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR RACES: July 6 – Santa Maria Speedway – Nipomo, California – “Doug Fort Memorial”