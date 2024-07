Farnham Uses Last Lap Pass to Win at Tri-City

FRANKLIN, PA (July 7, 2024) — Matt Farnham won the sprint car feature Sunday night at Tri-City Raceway Park in spectacular style using a final lap pass for the victory. Michael Bauer, A.J. Flick, Dale Blaney, and Gale Ruth Jr. rounded out the top five.

Jacob Gomola and Roman Jones won the winged 305 sprint car features while John Mollick won the RUSH Non-Wing Sprint Car Series main event.

Tri-City Raceway Park

Franklin, Pennsylvania

Sunday, July 7, 2024

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 7NY-Matt Farnham

2. 46-Michael Bauer

3. 2-A.J. Flick

4. 32-Dale Blaney

5. 24-Gale Ruth Jr

6. 11-Carl Bowser

7. 6-Bob Felmlee

8. 08-Dan Kuriger

9. 31C-Chase Metheney

10. 47L-Dusty Larson

11. X7-Andy Cavanaugh

12. 99-Cameron Nastasi

13. 19M-Bodey McClintock

14. 5-Jeremy Weaver

15. 86-Michael Lutz

16. 23JR-Jack Sodeman

17. 22-Brandon Spithaler

18. 27-Zach Morrow

19. 154-Shamus O’Donnell

Winged 305 Sprint Cars

Makeup Feature:

1. 4J-Jacob Gomola

2. 21N-Andy Priest

3. 27K-Jeremy Kornbaugh

4. 25g-Nolan Groves

5. 25-Jarrett Rosencrance

6. 20M-Vivian Jones

7. 34M-Aaron Murano

8. 42-James Pattock

9. 154-Shamus Odonnel

10. 01-Timmy Bittner

11. 88-Greg Dobrosky

12. 21G-Roman Gephart

13. 30-Jazlyn Boyles

14. 36H-Seth Harrelson

15. 82M-Roman Jones

16. 52-Jeffrey Weaver

17. 72-Mike Mathieson

Feature:

1. 82M-Roman Jones

2. 31Z-Zach Rhodes

3. 4J-Jacob Gomola

4. 21N-Andy Priest

5. 42-James Pattock

6. 25g-Nolan Groves

7. 01-Timmy Bittner

8. 21-Hunter Hite

9. 154-Shamus Odonnel

10. 15-Lacey Shuttleworth

11. 34M-Aaron Murano

12. 88-Greg Dobrosky

13. 25-Jarrett Rosencrance

14. 17S-Shane Heath

15. 20M-Vivian Jones

16. 27K-Jeremy Kornbaugh

17. 21G-Roman Gephart

18. 36H-Seth Harrelson

19. 14A-Alex Clute

20. 30-Jazlyn Boyles

Rush Non-Wing Sprint Car Series

Feature:

1. 4J-John Mollick

2. 41-Blaze Myers

3. 68-Brent Rhebergen

4. 5B-Joe Buccola

5. 9-Arnie Kent

6. 5z-Zach Wilson

7. 55-Luke Mulichak

8. 58-Logen Lockhart

9. 43Sr-Billy Myers

10. 17M-Charles McClintock

11. 1E-Curt Emings

12. 1t-Ricky Tucker III

13. 54-Devon Deeter

14. 56-Tyler Clark

15. 17-Trent Marshall