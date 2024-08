Omdahl Wins NOSA Feature at Grand Forks

GRAND FORKS, N.D> (August 30, 2024) — Nick Omdahl won the Northern Outlaw Sprint Association feature Friday night at River Cities Speedway. Omdahl, from East Grand Forks, Minnesota, took the lead on lap 17 drove away to a 0.828 advantage at the finish for his second feature win of the 2024 season.

Jack Croaker, Blake England, Colton Young, and Jordan Graham rounded out the top five.

Nick Shirek won the Northern / Western Renegades Non-Wing Sprint Car main event.

Northern Outlaw Sprint Association

River Cities Spedway

Grand Forks, North Dakota

Friday, August 30, 2024

Qualifying

1. 0-Nick Omdahl, 10.565[8]

2. 26-Blake Egeland, 10.796[6]

3. 27-Weston Olson, 10.856[16]

4. 8-Jack Croaker, 10.920[7]

5. 8H-Jade Hastings, 10.946[1]

6. 10S-Josh Swangler, 11.027[14]

7. 78-Bill Wagner, 11.052[5]

8. 31-Shane Roemeling, 11.076[2]

9. 17-Zach Omdahl, 11.129[17]

10. 41T-Travis Strandell, 11.208[15]

11. 10-Alex Truscinski, 11.220[3]

12. 14-Tom Egeland, 11.290[11]

13. 99-Jordan Graham, 11.476[12]

14. 4-Colton Young, 11.504[10]

15. 50-Brad Flaten, 11.759[13]

16. 25-Jerzee Rosinski, 12.293[18]

17. 22-Tanner Wisk, 12.668[19]

18. 52-Adam Sobolik, 14.978[9]

DNS: 49-Kim Young

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 0-Nick Omdahl[4]

2. 8-Jack Croaker[3]

3. 4-Colton Young[5]

4. 78-Bill Wagner[2]

5. 25-Jerzee Rosinski[6]

6. 49-Kim Young[7]

7. 41T-Travis Strandell[1]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 8H-Jade Hastings[3]

2. 10-Alex Truscinski[1]

3. 26-Blake Egeland[4]

4. 22-Tanner Wisk[6]

5. 50-Brad Flaten[5]

6. 31-Shane Roemeling[2]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 27-Weston Olson[4]

2. 14-Tom Egeland[1]

3. 99-Jordan Graham[5]

4. 52-Adam Sobolik[6]

5. 17-Zach Omdahl[2]

6. 10S-Josh Swangler[3]

A-Main (25 Laps)

1. 0-Nick Omdahl[5]

2. 8-Jack Croaker[3]

3. 26-Blake Egeland[8]

4. 4-Colton Young[9]

5. 99-Jordan Graham[10]

6. 31-Shane Roemeling[17]

7. 14-Tom Egeland[7]

8. 17-Zach Omdahl[15]

9. 10-Alex Truscinski[2]

10. 22-Tanner Wisk[11]

11. 50-Brad Flaten[14]

12. 41T-Travis Strandell[18]

13. 25-Jerzee Rosinski[13]

14. 8H-Jade Hastings[4]

15. 52-Adam Sobolik[12]

16. 49-Kim Young[16]

17. 27-Weston Olson[6]

18. 78-Bill Wagner[1]

DNS: 10S-Josh Swangler

Northern/Western Renegades Non-Wing Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 10C-Travis Case[1]

2. 85-Brenton Wiesz[2]

3. 25-Eric Guyot[6]

4. 19B-Jack Berger[3]

5. 6-Mark Martin[4]

6. 46H-Ken Hron[8]

7. 36-Tyler Wass[7]

8. 69-Tom Cummings[9]

9. 95-John Vaillancourt[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 96-Jeremy Lizakowski[2]

2. 5J-Chris Lewis[3]

3. 5H-Nick Shirek[8]

4. 11J-Jori Hughes[5]

5. 2T-Mike Tomlinson[1]

6. 56-Josh Braford[7]

7. 1-Tony Gernert[4]

8. 17-Mariah LaPatka[6]

A-Main (20 Laps)

1. 5H-Nick Shirek[2]

2. 19B-Jack Berger[4]

3. 5J-Chris Lewis[6]

4. 25-Eric Guyot[8]

5. 10C-Travis Case[3]

6. 96-Jeremy Lizakowski[7]

7. 11J-Jori Hughes[1]

8. 95-John Vaillancourt[17]

9. 6-Mark Martin[9]

10. 85-Brenton Wiesz[5]

11. 36-Tyler Wass[13]

12. 69-Tom Cummings[15]

13. 17-Mariah LaPatka[16]

14. 2T-Mike Tomlinson[10]

15. 46H-Ken Hron[11]

16. 1-Tony Gernert[14]

DNS: 56-Josh Braford