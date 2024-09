A.J. Flick Wins at Tri-City

FRANKLIN, PA (September 1, 2024) — A.J. Flick won the sprint car feature Sunday night at Tri-City Raceway Park. Jack Sodeman Jr, Logan McCandless, Tyler Esh, and Chase Metheney rounded out the top five.

Andy Priest won the 305 sprint car feature while Blaze Myers won the RUSH Sprint Car Series main event.

Tri-City Raceway Park

Franklin, Pennsylvania

Sunday, September 1, 2024

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 2-A.J. Flick

2. 13-Brandon Matus

3. 23JR-Jack Sodeman Jr.

4. 29M-Logan McCandless

5. 12J-Tyler Esh

6. 31C-Chase Metheney

7. 5-Jeremy Weaver

8. 55S-Matt Sherlock

9. X7-Andy Cananaugh

10. 43-Blaze Myers

11. 30-Jazlyn Boyles

12. 6-Bob Felmlee

13. 47L-Dusty Larson

14. 14K-Victoria Knutson

15. 7NY-Matt Farnham