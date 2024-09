Estenson Wins MSTS Feature at Shelby County Speedway

HARLAN, IA (September 14, 2024) — Tim Estenson won the MSTS 410 Sprint Car feature Saturday night at Shelby County Speedway. Tyler Drueke, Skylar Prochaska, Kaleb Johnson, and Riley Godno rounded out the top five.

Cole Vanderheiden won he winged 305 sprint car feature over Lee Goos Jr. and Stuart Snyder.

Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars

Shelby County Speedway

Harlan, Iowa

Saturday, September 14, 2024

Qualifying

1. 55-Kerry Madsen, 12.996[13]

2. 2-Chase Porter, 13.050[2]

3. 27-Carson McCarl, 13.163[16]

4. 14T-Tim Estenson, 13.195[7]

5. 15JR-Cole Mincer, 13.296[15]

6. 16-Skylar Prochaska, 13.341[10]

7. 24-Terry McCarl, 13.429[1]

8. 22-Riley Goodno, 13.497[6]

9. 95-Tyler Drueke, 13.508[9]

10. 80P-Jacob Peterson, 13.565[19]

11. G5-Gage Pulkrabek, 13.584[21]

12. 11M-Brendan Mullen, 13.730[4]

13. 6K-Kaleb Johnson, 13.785[14]

14. 17B-Ryan Bickett, 13.817[20]

15. 67-Jonathan Hughes, 13.940[18]

16. 0-Brandon Stevenson, 13.992[5]

17. 18-Corbin Erickson, 14.036[17]

18. 6W-Tyler Groenendyk, 14.050[12]

19. 91-Andrew Sullivan, 14.065[11]

20. 10J-Justin Jacobsma, 14.173[8]

21. 4W-Matt Wasmund, 14.226[3]

GRP Motorsports Heat Race #1 (8 Laps)

1. 14T-Tim Estenson[3]

2. 6K-Kaleb Johnson[5]

3. 24-Terry McCarl[2]

4. 55-Kerry Madsen[4]

5. 80P-Jacob Peterson[1]

6. 91-Andrew Sullivan[7]

7. 0-Brandon Stevenson[6]

GRP Motorsports Heat Race #2 (8 Laps)

1. 22-Riley Goodno[2]

2. G5-Gage Pulkrabek[1]

3. 2-Chase Porter[4]

4. 10J-Justin Jacobsma[7]

5. 17B-Ryan Bickett[5]

6. 18-Corbin Erickson[6]

7. 15JR-Cole Mincer[3]

GRP Motorsports Heat Race #3 (8 Laps)

1. 11M-Brendan Mullen[1]

2. 95-Tyler Drueke[2]

3. 27-Carson McCarl[4]

4. 16-Skylar Prochaska[3]

5. 4W-Matt Wasmund[7]

6. 6W-Tyler Groenendyk[6]

7. 67-Jonathan Hughes[5]

Dash (6 Laps)

1. 22-Riley Goodno[2]

2. 16-Skylar Prochaska[1]

3. 14T-Tim Estenson[5]

4. 55-Kerry Madsen[7]

5. 27-Carson McCarl[4]

6. 95-Tyler Drueke[6]

7. 24-Terry McCarl[3]

8. 2-Chase Porter[8]

ACS Roofing / Westover Masonry A-Main (30 Laps)

1. 14T-Tim Estenson[3]

2. 95-Tyler Drueke[6]

3. 16-Skylar Prochaska[2]

4. 6K-Kaleb Johnson[11]

5. 22-Riley Goodno[1]

6. 55-Kerry Madsen[4]

7. 11M-Brendan Mullen[9]

8. 18-Corbin Erickson[15]

9. 80P-Jacob Peterson[12]

10. 10J-Justin Jacobsma[14]

11. 2-Chase Porter[8]

12. 6W-Tyler Groenendyk[16]

13. 15JR-Cole Mincer[20]

14. G5-Gage Pulkrabek[10]

15. 67-Jonathan Hughes[17]

16. 24-Terry McCarl[7]

17. 0-Brandon Stevenson[18]

18. 91-Andrew Sullivan[19]

19. 17B-Ryan Bickett[13]

20. 27-Carson McCarl[5]

DNS: 4W-Matt Wasmund

Winged 305 Sprint Cars

Qualifying

1. 31-Koby Werkmeister, 13.728[3]

2. 4X-Jason Danley, 13.816[28]

3. 5-Stuart Snyder, 13.842[18]

4. 4W-Nathan Weiler, 13.853[10]

5. 15V-Cole Vanderheiden, 13.865[26]

6. X-Dylan Waxdahl, 13.926[12]

7. 97-Jackson Weber, 13.963[7]

8. 1B-Brandon Horton, 14.010[1]

9. 43-Jake Greenwood, 14.014[19]

10. 91-Andrew Sullivan, 14.030[4]

11. 17B-Ryan Bickett, 14.067[20]

12. 9-Dominic Dobesh, 14.074[13]

13. 14T-Tyler Hendrickson, 14.076[5]

14. 25-Gunnar Pike, 14.122[2]

15. 34DD-Brady Donnohue, 14.122[29]

16. 4SS-Brandon Halverson, 14.135[23]

17. 32-Trefer Waller, 14.173[16]

18. 65X-Sawyer Grogan, 14.250[8]

19. 17-Lee Goos Jr, 14.250[27]

20. 19-Tadd Holliman, 14.265[6]

21. 48T-Tyler Thompson, 14.306[21]

22. 9A-Hunter Hanson, 14.348[25]

23. 53-Joe Miller, 14.396[11]

24. 41-Jeff Wilke, 14.431[22]

25. 88-Nate Thelen, 14.499[14]

26. 47-Kyra Weber, 14.550[24]

27. 48-Cole Olson, 14.593[17]

28. 5W-Bill Wiese, 14.658[9]

DNS: 28-Madi Miller

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 15V-Cole Vanderheiden[2]

2. 43-Jake Greenwood[3]

3. 31-Koby Werkmeister[1]

4. 32-Trefer Waller[5]

5. 14T-Tyler Hendrickson[4]

6. 88-Nate Thelen[7]

DNS: 48T-Tyler Thompson

DNS: 28-Madi Miller

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 4X-Jason Danley[1]

2. X-Dylan Waxdahl[2]

3. 91-Andrew Sullivan[3]

4. 25-Gunnar Pike[4]

5. 9A-Hunter Hanson[6]

6. 65X-Sawyer Grogan[5]

7. 47-Kyra Weber[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5-Stuart Snyder[1]

2. 17-Lee Goos Jr[5]

3. 97-Jackson Weber[2]

4. 17B-Ryan Bickett[3]

5. 34DD-Brady Donnohue[4]

6. 48-Cole Olson[7]

7. 53-Joe Miller[6]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 4W-Nathan Weiler[1]

2. 9-Dominic Dobesh[3]

3. 1B-Brandon Horton[2]

4. 41-Jeff Wilke[6]

5. 4SS-Brandon Halverson[4]

6. 19-Tadd Holliman[5]

7. 5W-Bill Wiese[7]

Dash #1 (6 Laps)

1. 17-Lee Goos Jr[1]

2. 5-Stuart Snyder[4]

3. 43-Jake Greenwood[3]

4. 4W-Nathan Weiler[2]

5. 4X-Jason Danley[7]

6. X-Dylan Waxdahl[5]

7. 15V-Cole Vanderheiden[8]

8. 9-Dominic Dobesh[6]

B-Main (10 Laps)

1. 14T-Tyler Hendrickson[1]

2. 34DD-Brady Donnohue[3]

3. 9A-Hunter Hanson[2]

4. 65X-Sawyer Grogan[6]

5. 48-Cole Olson[7]

6. 28-Madi Miller[12]

7. 53-Joe Miller[10]

8. 4SS-Brandon Halverson[4]

9. 5W-Bill Wiese[11]

10. 88-Nate Thelen[5]

11. 47-Kyra Weber[9]

12. 19-Tadd Holliman[8]

DNS: 48T-Tyler Thompson

A-Main (25 Laps)

1. 15V-Cole Vanderheiden[7]

2. 17-Lee Goos Jr[1]

3. 5-Stuart Snyder[2]

4. 31-Koby Werkmeister[9]

5. 9-Dominic Dobesh[8]

6. 4W-Nathan Weiler[4]

7. 1B-Brandon Horton[12]

8. 4X-Jason Danley[5]

9. 32-Trefer Waller[13]

10. 43-Jake Greenwood[3]

11. 91-Andrew Sullivan[10]

12. 34DD-Brady Donnohue[18]

13. 41-Jeff Wilke[16]

14. 14T-Tyler Hendrickson[17]

15. 17B-Ryan Bickett[15]

16. 97-Jackson Weber[11]

17. 9A-Hunter Hanson[19]

18. X-Dylan Waxdahl[6]

19. 25-Gunnar Pike[14]

20. 65X-Sawyer Grogan[20]