David Gasper wins USA/CRA Main at Central Arizona

Casa Grande, Arizona (April 12,2025)- David Gasper led all 30 laps on his way to winning the USAC/CRA feature at Central Arizona Raceway Saturday night. Gasper was followed by R.J. Johnson, Ricky Lewis, J.J. Yeley and Charles Davis Jr..

AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: April 12, 2025 – Central Arizona Raceway – Casa Grande, Arizona

WOODLAND AUTO DISPLAY / WC FRIEND COMPANY ACCESS SYSTEMS QUALIFICATIONS: 1. R.J. Johnson, 33P, Petty-15.730 (New Track Record); 2. Ricky Lewis, 41, Lewis-15.758; 3. Tommy Malcolm, 5X, Napier-15.849; 4. Eddie Tafoya Jr., 51T, Tafoya-15.866; 5. David Gasper, 18, Kittle/Gasper-15.904; 6. J.J. Yeley, 2, Yeley-15.985; 7. Brody Wake, 78B, Wake-16.017; 8. Connor Lundy, 97, Lundy-16.094; 9. Cody Williams, 44, Williams-16.098; 10. Matt Westfall, 11C, Turner/Wheeler-16.187; 11. Austin Williams, 17W, Dunkel-16.234; 12. Brody Roa, 15, Bonneau-16.247; 13. Logan Williams, 5W, McCarthy-16.268; 14. Charles Davis Jr., 47, Davis-16.272; 15. Connor Speir, 57S, Speir-16.409; 16. Blake Bower, 17X, Dunkel-16.432; 17. A.J. Bender, 21, Bender-16.471; 18. Dayton Shelton, 4D, Shelton-16.490; 19. Colt Treharn, 77, Seals-16.815; 20. Andrew Sweeney, 98A, Guerrero-16.949; 21. Eugene Thomas, 10, Tellas-17.163; 22. Verne Sweeney, 98, Guerrero-17.306; 23. Lonnie Oliver, 22AZ, Oliver-17.542; 24. Brecken Guerrero, 98B, Guerrero-18.048; 25. Elexa Herrera, 5E, Herrera-18.216; 26. Lonnie Hochstetler, 31H, Hochstetler-18.362.

IN HONOR OF WILEY MILLER SR. & WILEY MILLER II / SEXTON FIRE PROTECTION FIRST HEAT: (10 laps, All Cars Transfer To Feature) 1. R.J. Johnson, 2. Logan Williams, 3. Brody Wake, 4. Eddie Tafoya Jr., 5. Matt Westfall, 6. Colt Treharn, 7. Verne Sweeney, 8. Elexa Herrera, 9. Blake Bower. NT.

SILBERMANN SOLAR / FACTORY WRAPS SECOND HEAT: (10 laps, All Cars Transfer To Feature) 1. A.J. Bender, 2. Charles Davis Jr., 3. Austin Williams, 4. Ricky Lewis, 5. David Gasper, 6. Connor Lundy, 7. Andrew Sweeney, 8. Lonnie Oliver, 9. Lonnie Hochstetler. NT.

WC FRIEND COMPANY ACCESS SYSTEMS / IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER THIRD HEAT: (10 laps, All Cars Transfer To Feature) 1. Brody Roa, 2. Dayton Shelton, 3. Cody Williams, 4. Tommy Malcolm, 5. Connor Speir, 6. J.J. Yeley, 7. Eugene Thomas, 8. Brecken Guerrero. NT.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. David Gasper (2), 2. R.J. Johnson (6), 3. Ricky Lewis (5), 4. J.J. Yeley (7), 5. Charles Davis Jr. (14), 6. Brody Roa (12), 7. Austin Williams (11), 8. Connor Lundy (8), 9. A.J. Bender (17), 10. Dayton Shelton (18), 11. Blake Bower (16), 12. Logan Williams (13), 13. Verne Sweeney (22), 14. Eugene Thomas (21), 15. Lonnie Oliver (23), 16. Elexa Herrera (25), 17. Brecken Guerrero (24), 18. Brody Wake (1), 19. Eddie Tafoya Jr. (3), 20. Matt Westfall (10), 21. Cody Williams (9), 22. Connor Speir (15), 23. Colt Treharn (19), 24. Tommy Malcolm (4), 25. Andrew Sweeney (20). NT.

**Cody Williams flipped during lap 18 of the feature. Brody Wake flipped during lap 23 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 David Gasper.

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER / TEAR-OFF HEAVEN FOTOS / RICH’S AUTO HARD CHARGER: Charles Davis Jr. (14 to 5)

NEW AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR POINTS:

NEXT AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR RACE: April 26 – Perris Auto Speedway – Perris, California