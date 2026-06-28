Chase Dietz takes Night #2 of PA. Speedweek at Lincoln

Abbottstown,PA (June 27,2026)- Chase Dietz picked up the win during night two of Pennsylvania Speedweek at Lincoln Speedway Saturday night. Behind Dietz was Anthony Macri, James McFadden, Cameron Smith and Lance Dewease.
Ciocca Automotive 410 Sprint Cars
A Feature (30 Laps): 1. 23-Chase Dietz[1]; 2. 39M-Anthony Macri[3]; 3. 21-James McFadden[5]; 4. 1A-Cameron Smith[9]; 5. 8E-Lance Dewease[4]; 6. 20-Brady Bacon[2]; 7. 48-Danny Dietrich[17]; 8. 71-Logan Rumsey[10]; 9. 3Z-Brock Zearfoss[6]; 10. 91-Preston Lattomus[7]; 11. 66-Ryan Newton[8]; 12. 99M-Kyle Moody[14]; 13. 39-JJ Loss[22]; 14. 27-Troy Wagaman Jr[16]; 15. 51-Freddie Rahmer[13]; 16. 17-Dylan Norris[18]; 17. 11T-TJ Stutts[11]; 18. 5-Tyler Ross[20]; 19. 11-Talan Haas[19]; 20. 23A-Chris Arnold[12]; 21. (DNF) 88-Brandon Rahmer[15]; 22. (DNF) 1X-Chad Trout[24]; 23. (DNF) 75-Aaron Bollinger[23]; 24. (DNF) 8-Billy Dietrich[21]
B Feature (12 Laps): 1. 8-Billy Dietrich[3]; 2. 39-JJ Loss[1]; 3. 75-Aaron Bollinger[2]; 4. 1X-Chad Trout[5]; 5. 17K-Mark Smith[8]; 6. 55-Domenic Melair[9]; 7. 11H-Hayden Miller[10]; 8. 2-Jude Siegel[12]; 9. AU55-Parker Scott[7]; 10. X-Dallas Schott[13]; 11. 3D-Dave Grube[14]; 12. 5F-Glenndon Forsythe[11]; 13. 4W-Kasey Weaver[16]; 14. 10-Matt Campbell[4]; 15. 7-Chris Smith[15]; 16. 4-Ayden Hare[6]
Heat 1 (10 Laps): 1. 91-Preston Lattomus[1]; 2. 1A-Cameron Smith[3]; 3. 23A-Chris Arnold[2]; 4. 23-Chase Dietz[4]; 5. 48-Danny Dietrich[8]; 6. 39-JJ Loss[5]; 7. 1X-Chad Trout[7]; 8. 55-Domenic Melair[9]; 9. 45-Devon Borden[6]; 10. 7-Chris Smith[10]
Heat 2 (10 Laps): 1. 20-Brady Bacon[3]; 2. 11T-TJ Stutts[1]; 3. 39M-Anthony Macri[4]; 4. 88-Brandon Rahmer[6]; 5. 11-Talan Haas[5]; 6. 8-Billy Dietrich[8]; 7. AU55-Parker Scott[7]; 8. 5F-Glenndon Forsythe[9]; 9. (DNF) 11A-Austin Bishop[2]
Heat 3 (10 Laps): 1. 3Z-Brock Zearfoss[2]; 2. 71-Logan Rumsey[1]; 3. 21-James McFadden[4]; 4. 99M-Kyle Moody[3]; 5. 17-Dylan Norris[7]; 6. 75-Aaron Bollinger[5]; 7. 4-Ayden Hare[9]; 8. 11H-Hayden Miller[10]; 9. X-Dallas Schott[6]; 10. 4W-Kasey Weaver[8]
Heat 4 (10 Laps): 1. 8E-Lance Dewease[1]; 2. 66-Ryan Newton[4]; 3. 51-Freddie Rahmer[2]; 4. 27-Troy Wagaman Jr[3]; 5. 5-Tyler Ross[5]; 6. 10-Matt Campbell[6]; 7. 17K-Mark Smith[8]; 8. 2-Jude Siegel[7]; 9. 3D-Dave Grube[9]
Qualifying 1 (2 Laps): 1. 23-Chase Dietz, 13.360[7]; 2. 39M-Anthony Macri, 13.404[19]; 3. 91-Preston Lattomus, 13.595[17]; 4. 11T-TJ Stutts, 13.636[6]; 5. 23A-Chris Arnold, 13.767[3]; 6. 11A-Austin Bishop, 13.785[18]; 7. 1A-Cameron Smith, 13.791[4]; 8. 20-Brady Bacon, 13.804[11]; 9. 39-JJ Loss, 13.811[13]; 10. 11-Talan Haas, 13.846[1]; 11. 45-Devon Borden, 13.912[12]; 12. 88-Brandon Rahmer, 13.930[10]; 13. 1X-Chad Trout, 13.940[14]; 14. AU55-Parker Scott, 13.980[15]; 15. 48-Danny Dietrich, 14.011[8]; 16. 8-Billy Dietrich, 14.027[5]; 17. 55-Domenic Melair, 14.030[16]; 18. 5F-Glenndon Forsythe, 14.036[2]; 19. 7-Chris Smith, 15.042[9]
Qualifying 2 (2 Laps): 1. 21-James McFadden, 13.694[4]; 2. 66-Ryan Newton, 13.719[19]; 3. 71-Logan Rumsey, 13.737[3]; 4. 8E-Lance Dewease, 13.764[9]; 5. 3Z-Brock Zearfoss, 13.841[7]; 6. 51-Freddie Rahmer, 13.849[8]; 7. 99M-Kyle Moody, 13.859[14]; 8. 27-Troy Wagaman Jr, 13.866[11]; 9. 75-Aaron Bollinger, 13.868[6]; 10. 5-Tyler Ross, 13.907[5]; 11. 10-Matt Campbell, 13.978[2]; 12. 17-Dylan Norris, 13.997[17]; 13. 2-Jude Siegel, 14.030[10]; 14. 4W-Kasey Weaver, 14.136[12]; 15. 17K-Mark Smith, 14.168[15]; 16. 4-Ayden Hare, 14.179[13]; 17. 3D-Dave Grube, 14.289[18]; 18. 11H-Hayden Miller, 14.577[16]; 19. (DNS) X-Dallas Schott