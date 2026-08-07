O’Gara Wins Bentley Warren Classic at Plymouth

LYMOUTH, WI (August 6, 2026) — Kyle O’Gara won the Bentley Warren Classic for the All Star National Pavement Midget Series Thursday night at Plymouth Speedway. O’Gara was the fasetest qualifier over the 30-car field and won the 50-lap feature event.

Michael Lewis, Chase Locke, Kyle Hamilton from 16th starting position, and Thomas Meseraull rounded out the top five.

All Star Pavement Midgets

Plymouth Speedway

Plymouth, Indiana

Thursday, August 6, 2026

Qualifying (3 Laps):

1. 67-Kyle Ogara, 13.074[20]

2. 2-Nick Hamilton, 13.128[12]

3. 88-Chase Locke, 13.159[16]

4. 19-Tony Stewart, 13.231[27]

5. 85-Michael Lewis, 13.234[15]

6. 61-Ryan Newman, 13.257[19]

7. 77S-Jacob Senerchia, 13.280[26]

8. 11G-Thomas Meseraull, 13.293[17]

9. 16-Dezi Pedregon, 13.310[23]

10. 83-Chance Crum, 13.314[9]

11. 66-Kale Drake, 13.330[10]

12. 63-Frankie Guerrini, 13.349[11]

13. 5-Haylee Papp, 13.352[21]

14. 9-Ben Mikitarian, 13.357[18]

15. 1A-Jim Anderson, 13.373[6]

16. 77-Kyle Hamilton, 13.395[1]

17. 9B-Ken Schrader, 13.410[25]

18. 88T-Ricky Worley, 13.418[30]

19. 7K-Jaden Cretacci, 13.426[8]

20. 61E-Evan Patton, 13.426[22]

21. 14-Jadon Rogers, 13.434[24]

22. 8-Dameron Taylor, 13.522[28]

23. 9D-Scott Dunning, 13.546[3]

24. 17-Garrett Saunders, 13.599[5]

25. 88J-Matt Jewell, 13.699[14]

26. 29-Jake Trainor, 13.759[29]

27. 11T-Eric Saunders, 13.771[4]

28. 1-Trisdon Brown, 13.867[2]

29. 7-Ayrton Houk, 25.391[13]

30. (DQ) 88B-Nathan Byrd[7]

A Feature 1 (50 Laps):

1. 67-Kyle Ogara[2]

2. 85-Michael Lewis[1]

3. 88-Chase Locke[3]

4. 77-Kyle Hamilton[16]

5. 11G-Thomas Meseraull[7]

6. 29-Jake Trainor[26]

7. 83-Chance Crum[6]

8. 66-Kale Drake[11]

9. 16-Dezi Pedregon[8]

10. 61-Ryan Newman[5]

11. 77S-Jacob Senerchia[10]

12. 1A-Jim Anderson[15]

13. 17-Garrett Saunders[24]

14. 5-Haylee Papp[13]

15. 9-Ben Mikitarian[14]

16. 1-Trisdon Brown[30]

17. 11T-Eric Saunders[27]

18. 63-Frankie Guerrini[12]

19. 2-Nick Hamilton[4]

20. 19-Tony Stewart[9]

21. 8-Dameron Taylor[22]

22. 88B-Nathan Byrd[29]

23. 9B-Ken Schrader[17]

24. 88T-Ricky Worley[18]

25. 61E-Evan Patton[20]

26. 88J-Matt Jewell[25]

27. 9D-Scott Dunning[23]

28. 7K-Jaden Cretacci[19]

29. 14-Jadon Rogers[21]

30. 7-Ayrton Houk[28]