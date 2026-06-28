Mike McVetta wins ISMA/MSS Berlin feature

Marne,MI (June 27,2026)- Mike McVetta took top honors in the ISMA/MSS supermodified 75 lap feature at Berlin Raceway Saturday night. Following McVetta was Tyler Shullick, AJ Leseicki, Mike Lichty and Mike Ordway.
Supermodifieds
A Feature 1 (75 Laps): 1. 22-Mike McVetta; 2. 96-Tyler Shullick; 3. 14-AJ Leseicki; 4. 84-Mike Lichty; 5. 61-Mike Ordway Jr; 6. 6-Josh Sokolic; 7. 55-Rich Reid; 8. 41-Dan Connors Jr; 9. 78-Mark Sammut; 10. 0-Nick Snyder; 11. 98-Tyler Thompson; 12. 32-Trent Stephens; 13. 66-Lou LeVea Sr
Heat 1 (8 Laps): 1. 98-Tyler Thompson[5]; 2. 78-Mark Sammut[1]; 3. 14-AJ Leseicki[3]; 4. 32-Trent Stephens[4]; 5. 0-Nick Snyder[7]; 6. 84-Mike Lichty[2]; 7. (DNS) 11-Kyle Edwards
Heat 2 (8 Laps): 1. 6-Josh Sokolic[2]; 2. 22-Mike McVetta[6]; 3. 55-Rich Reid[1]; 4. 61-Mike Ordway Jr[4]; 5. 41-Dan Connors Jr[3]; 6. 96-Tyler Shullick[5]; 7. 66-Lou LeVea Sr[7]
Qualifying 1: 1. 22-Mike McVetta, 13.395[6]; 2. 11-Kyle Edwards, 13.471[2]; 3. 96-Tyler Shullick, 13.548[11]; 4. 98-Tyler Thompson, 13.719[16]; 5. 61-Mike Ordway Jr, 13.747[7]; 6. 32-Trent Stephens, 13.753[15]; 7. 41-Dan Connors Jr, 13.789[1]; 8. 14-AJ Leseicki, 13.835[3]; 9. 6-Josh Sokolic, 13.901[13]; 10. 84-Mike Lichty, 13.908[5]; 11. 55-Rich Reid, 13.909[8]; 12. 78-Mark Sammut, 14.268[9]; 13. 0-Nick Snyder, 14.770[12]; 14. 66-Lou LeVea Sr, 15.854[4]; 15. (DNS) 95-Dave Shullick Jr; 16. (DNS) 74-Adrian Stahle