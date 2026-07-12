Parker Price Miller grabs $10,000 at PPMS

Imperial,PA (July 11,2026)- Parker Price Miller won the FAST feature and pocketed $10,000 Saturday night at Pennssylvania Motor Speedway. PPM was followed by Danny Dietrich, John Jerich, Brandon Sprithaler and Ricky Peterson.
410 Sprints – Winged
A Feature 1: 1. 71-Parker Price Miller[6]; 2. 48-Danny Dietrich[3]; 3. 3-John Jerich[5]; 4. 22-Brandon Spithaler[2]; 5. 98-Ricky Peterson[16]; 6. 11-Carl Bowser[1]; 7. 14-Zane DeVault[17]; 8. 49X-Cale Thomas[8]; 9. 01-Tim Shaffer[9]; 10. 24D-Danny Sams III[10]; 11. 13-Brandon Matus[7]; 12. 2-AJ Flick[14]; 13. 5-Jeremy Weaver[18]; 14. 15-Mitch Harble[13]; 15. 5T-Travis Philo[19]; 16. 6J-Jonah Aumend[11]; 17. 3J-Jacob Begenwald[21]; 18. 32B-Jeremy Kornbau[22]; 19. 20B-Cody Bova[20]; 20. (DNF) 42-Sye Lynch[4]; 21. (DNF) 11J-David Kalb[12]; 22. (DNF) 4J-John Mollick[23]; 23. (DNF) 59-Bryan Nuckles[24]; 24. (DNF) 38-Leyton Wagner[15]
B Main: 1. 3J-Jacob Begenwald[1]; 2. 32B-Jeremy Kornbau[6]; 3. 4J-John Mollick[3]; 4. 59-Bryan Nuckles[2]; 5. 6-Bob Felmlee[7]; 6. 68G-Tyler Gunn[4]; 7. 33-Brent Matus[11]; 8. 47-Dusty Larson[12]; 9. 3TN-Tyler Newhart[10]; 10. 5K-Adam Kekich[9]; 11. 81-Rayce Jacobs[13]; 12. 29-Logan McCandless[15]; 13. M4-Louie Mattes[14]; 14. 19-Tyler Esh[17]; 15. 4K-Kip Edwards[16]; 16. (DNF) 23-Jack Sodeman Jr[5]; 17. (DNF) 19M-Bodey McClintock[8]; 18. (DNS) 76-Davey Jones
Heat 1: 1. 13-Brandon Matus[1]; 2. 11-Carl Bowser[4]; 3. 24D-Danny Sams III[2]; 4. 2-AJ Flick[6]; 5. 5-Jeremy Weaver[7]; 6. 3J-Jacob Begenwald[3]; 7. 59-Bryan Nuckles[5]; 8. 5K-Adam Kekich[10]; 9. 19-Tyler Esh[9]; 10. 81-Rayce Jacobs[8]
Heat 2: 1. 48-Danny Dietrich[1]; 2. 49X-Cale Thomas[2]; 3. 6J-Jonah Aumend[3]; 4. 38-Leyton Wagner[6]; 5. 3-John Jerich[4]; 6. 4J-John Mollick[5]; 7. 32B-Jeremy Kornbau[7]; 8. 3TN-Tyler Newhart[8]; 9. M4-Louie Mattes[9]
Heat 3: 1. 42-Sye Lynch[1]; 2. 71-Parker Price Miller[4]; 3. 11J-David Kalb[3]; 4. 98-Ricky Peterson[5]; 5. 5T-Travis Philo[8]; 6. 68G-Tyler Gunn[9]; 7. 6-Bob Felmlee[7]; 8. 33-Brent Matus[6]; 9. 29-Logan McCandless[2]; 10. 4K-Kip Edwards[10]
Heat 4: 1. 22-Brandon Spithaler[4]; 2. 01-Tim Shaffer[1]; 3. 15-Mitch Harble[5]; 4. 14-Zane DeVault[7]; 5. 20B-Cody Bova[2]; 6. 23-Jack Sodeman Jr[6]; 7. 19M-Bodey McClintock[9]; 8. 47-Dusty Larson[8]; 9. (DNS) 32-Carlos Salazar; 10. (DNS) 76-Davey Jones
Qualifying 1: 1. 11-Carl Bowser, 15.760[4]; 2. 3-John Jerich, 16.013[7]; 3. 13-Brandon Matus, 16.093[5]; 4. 48-Danny Dietrich, 16.161[12]; 5. 24D-Danny Sams III, 16.352[13]; 6. 49X-Cale Thomas, 16.404[11]; 7. 3J-Jacob Begenwald, 16.430[9]; 8. 6J-Jonah Aumend, 16.510[18]; 9. 59-Bryan Nuckles, 16.527[1]; 10. 4J-John Mollick, 16.609[6]; 11. 2-AJ Flick, 16.672[19]; 12. 38-Leyton Wagner, 16.701[17]; 13. 5-Jeremy Weaver, 16.725[15]; 14. 32B-Jeremy Kornbau, 16.762[8]; 15. 81-Rayce Jacobs, 16.796[2]; 16. 3TN-Tyler Newhart, 16.956[3]; 17. 19-Tyler Esh, 17.195[14]; 18. M4-Louie Mattes, 17.414[10]; 19. 5K-Adam Kekich, 17.627[16]; 20. 71-Parker Price Miller, 17.627[34]; 21. 22-Brandon Spithaler, 17.627[22]; 22. 42-Sye Lynch, 17.627[32]; 23. 01-Tim Shaffer, 17.627[24]; 24. 29-Logan McCandless, 17.627[20]; 25. 20B-Cody Bova, 17.627[28]; 26. 11J-David Kalb, 17.627[25]; 27. 76-Davey Jones, 17.627[27]; 28. 98-Ricky Peterson, 17.627[38]; 29. 15-Mitch Harble, 17.627[37]; 30. 33-Brent Matus, 17.627[23]; 31. 23-Jack Sodeman Jr, 17.627[33]; 32. 6-Bob Felmlee, 17.627[35]; 33. 14-Zane DeVault, 17.627[30]; 34. 5T-Travis Philo, 17.627[29]; 35. 47-Dusty Larson, 17.627[36]; 36. 68G-Tyler Gunn, 17.627[21]; 37. 19M-Bodey McClintock, 17.627[26]; 38. 4K-Kip Edwards, 17.627[31]