A.J. Flick Wins at Lernerville

SARVER, PA (July 17, 2026) — A.J. Flick won the winged 410 sprint car feature Friday night at Lernerville Speedway. FLick started on the pole and led every lap in route to his sixth feature victory of the 2026 season.
John Jerich, Danny Kuriger, Jacob Begenwald, and Carmen Perigo Jr. rounded out the top five.
Lernerville Speedway
Sarver, Pennsyvania
Friday, July 17, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Qualifying Flight A
1. 3-John Jerich, 13.308[4]
2. 11-Carl Bowser, 13.533[2]
3. 08-Danny Kuriger, 13.629[8]
4. 35-Jared Zimbardi, 13.719[10]
5. 7K-Dan Shetler, 13.776[1]
6. M4-Louie Mattes, 14.904[3]
7. 20M-Vivian Jones, 15.120[5]
8. 38-Leyton Wagner, 15.120[6]
DNS: 4K-Bill Kiley
DNS: 82M-Roman Jones
Qualifying Flight B
1. 2-AJ Flick, 13.635[6]
2. 11J-David Kalb, 13.713[2]
3. 21-Carmen Perigo Jr, 13.727[1]
4. 3J-Jacob Begenwald, 13.793[7]
5. 81-Rayce Jacobs, 13.815[5]
6. 00-Chris Frank, 14.057[8]
7. 05-Adam Herb, 14.276[4]
8. 76-Davey Jones, 14.540[3]
DNS: 7A-Tim Robertson, 14.540
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 08-Danny Kuriger[2]
2. 35-Jared Zimbardi[1]
3. 11-Carl Bowser[3]
4. 7K-Dan Shetler[5]
5. 3-John Jerich[4]
6. 20M-Vivian Jones[7]
7. 82M-Roman Jones[10]
8. M4-Louie Mattes[6]
9. 4K-Bill Kiley[9]
10. 38-Leyton Wagner[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 3J-Jacob Begenwald[1]
2. 2-AJ Flick[4]
3. 21-Carmen Perigo Jr[2]
4. 11J-David Kalb[3]
5. 00-Chris Frank[6]
6. 81-Rayce Jacobs[5]
7. 05-Adam Herb[7]
8. 7A-Tim Robertson[9]
9. 76-Davey Jones[8]
A-Main (25 Laps)
1. 2-AJ Flick[1]
2. 3-John Jerich[7]
3. 08-Danny Kuriger[2]
4. 3J-Jacob Begenwald[10]
5. 21-Carmen Perigo Jr[8]
6. 11-Carl Bowser[5]
7. 7K-Dan Shetler[3]
8. 00-Chris Frank[9]
9. 35-Jared Zimbardi[6]
10. 81-Rayce Jacobs[12]
11. 11J-David Kalb[4]
12. 82M-Roman Jones[13]
13. 20M-Vivian Jones[11]
14. 05-Adam Herb[14]
15. 7A-Tim Robertson[16]
16. M4-Louie Mattes[15]
17. 4K-Bill Kiley[17]
18. 38-Leyton Wagner[19]
19. 76-Davey Jones[18]