CHRISTENSEN WINS AT BEAR RIDGE, GRABS DMA POINT LEAD

From USAC

Bradford, VT…….. He took the lead from Jeff Horn on lap six and led the rest of the way to beat Seth Carlson, Derek O’Hearn, Joe Krawiec and Horn. Christensen emerged from the race with a 16-point lead over Adam Whitney.

USAC SPEED2 DMA MIDGET SERIES RACE RESULTS: August 26, 2017 – Bradford, Vermont – Bear Ridge Speedway

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Jeff Horn (#A1 Mossman), 2. Joe Krawiec (#1b Miller), 3. Manny Dias (#42 Dias), 4. Mark Cole (#6x Cole), 5. Jake Higginson (#46 Johnson), 6. Robert Spino (#64 Spino), 7. Shilo Boyce (#10 Haskell). NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Derek O’Hearn (#5 Matczak), 2, Dean Christensen (#69 Miller), 3. Will Hull (#3 Matczak), 4. Seth Carlson (#2 Matczak), 5. David Moniz (#9m Moniz), 6. JeffChampagne (#77 Champagne), 7. Adam Whitney (#12 Whitney). NT

FEATURE: (25 laps) 1. Dean Christensen, 2. Seth Carlson, 3. Derek O’Hearn, 4. Joe Krawiec, 5. Jeff Horn, 6. Adam Whitney (#3 Matczak), 7. Mark Cole, 8. David Moniz, 9, Jake Higginson, 10. Shilo Boyce, 11. Manny Dias, 12. Jeff Champagne, 13. Robert Spino. NT

———————–

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-5 Horn, Laps 6-25 Christensen.

NEW USAC SPEED2 DMA MIDGET POINTS: 1-Christensen-829, 2-Whitney-813, 3-O’Hearn-799, 4-Krawiec-790, 5-Horn-688, 6-Dias-675, 7-Carlson-666, 8-Champagne-573, 9-Cle-374, 10-Higginson-373.

NEXT USAC SPEED2 DMA MIDGET RACE: September 9 – Bradford, VT – Bear Ridge Speedway