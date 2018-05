Richard Vander Weerd Tops his Brother in USAC West Coast Sprint Car Action

USAC WEST COAST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: May 12, 2018 – Hanford, California – Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Jace Vander Weerd, 88, Vander Weerd-16.181; 2. Richard Vander Weerd, 10, Vander Weerd-16.317; 3. Austin Liggett, 83, Liggett-16.710; 4. Tristan Guardino, 15T, Guardino-16.908; 5. Ryan Timmons, 29T, Timmons-17.111; 6. Steve Hix, 57, Hix-17.271; 7. Shannon McQueen, 7, Van Meter-17.363; 8. Brent Owens, 71, Martin-17.493; 9. Britton Bock, 67, Bock-17.493; 10. Koen Shaw, 88K, 17.733; 11. Ryan Stolz, 72, Ford-17.892; 12. Austin Ervine, 51, AJ-18.098; 13. Hobie Conway, 7K, Kruseman-18.243.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Liggett, 2. Timmons, 3. J.Vander Weerd, 4. Bock, 5. McQueen, 6. Conway, 7. Stolz. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS / ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (10 laps) 1. Guardino, 2. R.Vander Weerd, 3. Shaw, 4. Hix, 5. Owens, 6. Ervine. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Richard Vander Weerd, 2. Jace Vander Weerd, 3. Tristan Guardino, 4. Austin Liggett, 5. Ryan Timmons, 6. Koen Shaw, 7. Steve Hix, 8. Shannon McQueen, 9. Hobie Conway, 10. Britton Bock, 11. Austin Ervine, 12. Brent Owens, 13. Ryan Stolz. NT

**Stolz flipped on lap 13 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-7 Guardino, Laps 8-30 R.Vander Weerd,

SALDANA RACING PRODUCTS / RACING OPTICS HARD CHARGER: Jace Vander Weerd (5th to 2nd)

NEW USAC WEST COAST SPRINT CAR POINTS:

NEXT USAC WEST COAST SPRINT CAR RACES: May 18&19 – Tulare, California – Merle Stone Chevrolet Thunderbowl Raceway – “5th Annual Peter Murphy Classic”