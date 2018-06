Davis Leads Wire-to-Wire to Win at Arizona Speedway

From USAC

SAN TAN VALLEY, Az. (June 9, 2018) — Charles Davis Jr. of Buckeye, Ariz. continues to lead the 2018 USAC Sands Chevrolet Southwest Sprint Car series after winning Saturday night’s 30-lapper at Arizona Speedway. He led all 30 laps to beat R.J. Johnson, Colton Hardy, Tye Mihocko and Andy Reinbold. The series now takes a hiatus while preparing for the “Freedom Tour” which starts August 15 at Little Rock, Ark.

SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: June 9, 2018 – San Tan Valley, Arizona – Arizona Speedway

FIRST HEAT: (8 laps) 1. R.J. Johnson (#19 Reinbold/Underwood), 2. Austin Kuehl (#11T Team AZ), 3. Zack Madrid (#5M Madrid), 4. Matt Lundy (#98 Lundy), 5. Asa Kesterson (#18 Kesterson), 6. Tyler Most (#3 Most), 7. Daylin Perreira (#21 Perreira). NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Andy Reinbold (#19S Reinbold/Underwood), 2. Tye Mihocko (#5 Mihocko), 3. Mike Martin (#16 Martin), 4. Dennis Gile (#13 Gile), 5. Michael Curtis (#11C Turner/Wheeler), 6. Sterling Cling (#34 Cling), 7. Rick Shuman (#25AZ Shuman). NT

THIRD HEAT: (8 laps) 1. Charles Davis Jr. (#50 Davis), 2. Josh Pelkey (#12 Allen), 3. Colton Hardy (#74 Williams), 4. Matt Rossi (#02 Rossi), 5. Chris Bonneau (#15 Bonneau), 6. Brent Yarnal (#29 Yarnal). NT

FEATURE: (30 laps) 1. Charles Davis Jr., 2. R.J. Johnson, 3. Colton Hardy, 4. Tye Mihocko, 5. Andy Reinbold, 6. Dennis Gile, 7. Mike Martin, 8. Matt Lundy, 9. Zack Madrid, 10. Michael Curtis, 11. Chris Bonneau, 12. Austin Kuehl, 13. Asa Kesterson, 14. Rick Shuman, 15. Tyler Most, 16. Sterling Cling, 17. Matt Rossi, 18. Brent Yarnal, 19. Josh Pelkey, 20. Daylin Perreira. NT

**Cling flipped on lap 17 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Davis.

HARD CHARGER: Colton Hardy (12th to 3rd)

BEAVER STRIPES PASSING MASTER: R.J. Johnson

NEW SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR POINTS: 1-Davis-709, 2-Mihocko-612, 3-Martin-577, 4-Curtis-510, 5-Johnson-480, 6-Lundy-476, 7-Gile-440, 8-Pelkey-436, 9-Bonneau-361, 10-Madrid-288.

NEXT SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR SPECIAL EVENT: August 15 – Little Rock, Arkansas – I-30 Speedway – “Freedom Tour”