Conley Scores Lerneville Victory

Lernerville Speedway
Sarver, PA
Friday July 6, 2018
Winged 410 Sprint Cars
Feature:
1. 7C – Cale Conley
2. 7K – Dan Shetler
3. 2 – A.J. Flick
4. 35 – Jared Zimbardi
5. 33 – John Garvin, Jr
6. 23J – Jack Sodeman, Jr
7. 40 – George Hobaugh
8. 98 – Carl Bowser
9. 13 – Brandon Matus
10. 2L – Sye Lynch
11. 8 – Dan Kuriger
12. 98T – Joe Trenca
13. 56 – Ralph Spithaler
14. 51 – Brent Matus
15. 46 – Michael Bauer
16. 21N – Frankie Nervo
17. 34M – Mike Marano II
18. 97A – Mitchell Wormall
19. 08F – Andy Feil
20. 55 – Gary Kriess, Jr
DNS. 4N – Dale Blaney