Lucas Smith Wins Crate Sprint Car Feature at Ohsweken Speedway

Ohsweken Speedway

Ohsweken, ONT

Saturday September 15, 2018

Crate Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps): 1. 56 – Dereck Lemyre, 2. 1EH – Paul Klager, 3. 51 – Trevor Young, 4. 49L – Lucas Smith, 5. 5D – Jacob Dykstra, 6. 68 – Aaron Turkey, 7. 12 – Brad Herron, 8. 29 – Liam Martin, 9. 24 – Jeff Newham, 10. 26 – John Verney. (First six finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (8 Laps): 1. 4 – Hannah Ferrell, 2. 88H – Josh Hansen, 3. 9C – Brian Nanticoke, 4. 6m – Eric McGlone, 5. 7f – Matt Farnham, 6. 74 – Rob Neely, 7. 9 – Paul Ballantyne, 8. 4V – Jeremy Hughes, 9. 70mm – Dave McKnight Jr, 10. 6 – Curtis Gartly. (First six finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (8 Laps): 1. 7 – Caleb Wood, 2. 69 – Josh Hill, 3. 5 – D.J. Christie, 4. 19 – Brandon Murrell, 5. 08 – Steven Beckett, 6. 28 – Jordan Hill, 7. 70 – Bailey Heard, 8. 18X – Davey Boughton, 9. 22 – Al Giletta Jr, 10. 43H – Dave Bailey. (First six finishers transferred to the A-Main)

B-Main (12 Laps): 1. 9 – Paul Ballantyne, 2. 12 – Brad Herron, 3. 70 – Baily Heard, 4. 29 – Liam Martin, 5. 18X – Davey Boughton, 6. 24 – Jeff Newham, 7. 22 – Al Hiletta Jr, 8. 43H – Dave Bailey, 9. 70mm – Dave McKnight Jr, 10. 26 – John Verney, 11. 4B – Jeremy Hughes. (First six finishers transferred to the A-Main)

A-Main (20 Laps): 1. 49L – Lucas Smith, 2. 7F – Matt Farnham, 3. 1EH – Paul Klager, 4. 5D – Jacob Dykstra, 5. 6M – Eric McGlone, 6. 68 – Aaron Turkey, 7. 5 – D.J. Christie, 8. 9C – Brian Nanticoke, 9. 70 – Baily Heard, 10. 08 – Steven Beckett, 11. 72 – Rob Neely, 12. 19 – Brandon Murrell, 13. 56 – Dereck Lemyre, 14. 29 – Liam Martin, 15. 9 – Paul Ballantyne, 16. 12 – Brad Herron, 17. 69 – Josh Hill, 18. 24 – Jeff Newham, 19. 4 – Hannah Ferrell, 20. 51 – Trevor Young, 21. 28 – Trevor Young, 22. 88H – Josh Hansen, 23. 7 – Caleb Wood, 24. 18X – Davey Boughton.