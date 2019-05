North East Wingless Sprints

New Egypt Speedway

New Egypt, NJ

Saturday May 11, 2019

Feature:

1. 2-Rich Mellor

2. 14-John Brammel

3. 3H-Heidi Hedin

4. 74-Duane Nixon

5. 27-Stan Ploski

6. 62-Brian Spencer

7. 56-Jermain Godshall

8. 16-Charles Weslowski

9. 13J-Brad Schaele

10. 29-Eric Degler

11. 2-Jeff Schall

12. 73-Al Cheney

13. 0-Ken Nealls

14. 8-Larry Drake

15. 34-Chace Leahy