Tony Stewart Wins OVSCA Feature at Atomic Speedway

Ohio Valley Sprint Car Association
Atomic Speedway
Chillicothe, OH
Saturday May 18, 2019
Feature:
1. 14 – Tony Stewart
2. A79 – Brandon Wimmer
3. 22 – Cole Duncan
4. G1 – Hunter Schuerenberg
5. 4 – Danny Smith
6. 59 – Bryan Knuckles
7. 4x – Jimmy Stinson
8. 71 – Ayrton Olsen
9. 5J – Jake Hesson
10. 4D – Josh Davis
11. 12 – Cody Swanson
12. 21M – Brinton Marvell
13. 9 – Lance Webb
14. 99 – Ryan Myers
15. 23 – Nick Patterson
16. 7A – Dave Dickson
17. 84 – Cale Stinson
18. 83 – Adam Cruea
19. 29 – Steve Butler
20. 19 – Mitch Harble