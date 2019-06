Feature Winners: June 4 – 9, 2019

Tuesday June 4, 2019

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – ASCS National Tour – Sizzlin’ Summer Speedweek – Travis Rilat

Fairbury American Legion Speedway – Fairbury, IL – USA – World of Outlaws – Kyle Larson

Montpelier Motor Speedway – Montpelier, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Kevin Thomas Jr.

Montpelier Motor Speedway – Montpelier, IN – USA – USAC National Midget Championship – Indiana Midget Week – Logan Seavey

Wednesday June 5, 2019

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Kevin Thomas Jr.

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – USAC National Midget Championship – Indiana Midget Week – Justin Grant

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – ASCS National Tour – Sizzlin’ Summer Speedweek – Sam Hafertepe Jr.

Thursday June 6, 2019

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Greg Hodnett Memorial – Kenny Edkin

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Greg Hodnett Memorial – Cory Eliason

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Kevin Thomas Jr.

Lincoln Park Speedway – Putnamville, In – USA – USAC National Midget Championship – Indiana Midget Week – Tanner Thorson

Friday June 7, 2019

81 Speedway – Park City, KS – USA – National Championship Racing Association – Grady Chandler

81 Speedway – Park City, KS – USA – Winged 305 Sprint Cars – Taylor Velasquez

Accord Speedway – Accord, NY – USA – North East Wingless Sprints – Jeremy Quick

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – AFCS Winged 305 Sprint Cars – Stuart Williams

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – AFCS Winged 410 Sprint Cars – D.J. Foos

Bedford Speedway – Bedford, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – Drew Ritchey

Big Diamond Speedway – Pottsville, PA – USA – USAC East Coast Sprint Car Series – Tim Buckwalter

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Kevin Thomas Jr.

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – USAC National Midget Championship – Indiana Midget Week – Tyler Courtney

Deming Speedway – Deming, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Chance Crum

Hartford Motor Speedway – Hartford, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Ryan Ruhl

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Midwest Sprint Touring Series / NSL Midwest Power Series – Jack Dover

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – MBTS Non-Wing Sprint Car Series – Jake Kouba

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Brant O’Banion

Lee County Speedway – Donnellson, IA – USA – Midwest Open Wheel Association – Paul Nienhiser

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Sye Lynch

Lincoln Speedway – Lincoln, IL – USA – D2 Midgets – Andy Baugh

Luxemburg Speedway – Luxemburg, WI – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Mike Stroik

Mohawk International Raceway – Akwesasne, NY – USA – Empire Super Sprints – Davie Franek

Moler Raceway Park – Williamsburg, OH – USA – Buckeye Outlaw Sprint Series – Luke Hall

Moler Raceway Park – Williamsburg, OH – USA – Ohio Thunder RaceSaver Series – Ethan Barrow

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Bay Cities Racing Association – Alex Schutte

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged 360 Sprint Cars – Dylan Westbrook

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged Crate Sprint Cars – Jordan Hill

Outlaw Speedway – Dundee, NY – USA – All Star Circuit of Champions – Brock Zearfoss

Paragon Speedway – Paragon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Bill Rose

Penn Can Speedway – Susquehanna, PA – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Steve Simpson

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – World of Outlaws – Logan Schuchart

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Chase Madjic

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – King of Thunder Sprint Car Series – Ryan Bernal

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – USAC West Coast Sprint Car Series – Tristan Guardino

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – Western RaceSaver Series – Michael Pombo

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Steve Owings

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – Midget Cars – Pat Schudy

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi WAR Sprint Car Series – Riley Kreisel

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Freddie Rahmer

Saturday June 8, 2019

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Matt Krieger

Antioch Speedway – Antioch, CA – USA – Wingless Sprints – Bob Newberry

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – Sprint Cars of New England – Floyd Billington

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – Sprint Cars of New England – Chris Donnelly

Boone Speedway – Boone, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Brian Efkamp

Butler Motor Speedway – Quincy, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Boston Mead

Butler Motor Speedway – Quincy, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Boston Mead

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – USAC Southwest Sprint Car Series – Mike Martin

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jake Wheeler

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jason Danley

El Paso Country Raceway – Calhan, CO – USA – United Rebel Sprint Series – Todd Plemons

Evergreen Speedway – Monroe, WA – USA – Granite Super Sprints – Cameron Neisinger

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – AFCS Winged 305 Sprint Cars – John Ivy

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – AFCS Winged 410 Sprint Cars – D.J. Foos

Granite City Speedway – Sauk Rapids, MN – USA – World of Outlaws – Brad Sweet

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Shane Smith

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Wingless Sprint Series – Shawn Rice

Junction Motor Speedway – McCool Junction, NE – USA – Nebraska 360 Sprint Car Series – Ryan Roberts

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Carson McCarl

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brian Brown

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged Crate Sprint Cars – Matthew Stelzer

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi RaceSaver Sprint Series – Jack Potter

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi WAR Sprint Car Series – Wyatt Burks

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Miles Paulus

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jese Pruchnik

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Winged 305 Sprint Cars – Alysha Bay

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Thomas Meseraull

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – USAC National Midget Championship – Indiana Midget Week – Chris Windom

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Winged 305 Sprint Cars – Tanner Conn

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Wingless Limited Sprints – Mason Smith

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Shane Cockrum

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – United Racing Club / Winged 358 Sprint Cars – 358/360 Sprint Car Challenge – Jeff Halligan

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brett Michalski

Lorain County Speedway – Elyria, OH – USA – Midwest Supermodified Series – Jim Paller

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Michael Ing

Mercer Raceway Park – Mercer, PA – USA – Allegheny Sprint Tour – Greg Dobrosky

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Idaho Sprint Car Racing League – Preston Henderson

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Small Block Supermodifieds – Anthony Losurdo

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Supermodifieds – Twin 35’s – Jeff Abold

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Supermodifieds – Twin 35’s – David Danzer

Park Jefferson International Speedway – Jefferson, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Colin Smith

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Bay Cities Racing Association – Alex Schutte

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Bradley Terrell

Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway – Imperial, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Carl Bowser

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Andy Forsberg

Plattsburth Airborne Speedway – Plattsburgh, NY – USA – Empire Super Sprints – Josh Pieniazek

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Jack Routson

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Interstate Racing Association – Jake Blackhurst

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Kurt Davis

Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – Great Lakes Super Sprints – Phil Gressman

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – PA Sprint Series – Devin Adams

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Logan Wagner

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Logan Wagner

Salina Speedway – Salina, KS – USA – ASCS National Tour / ASCS Sooner Region – Sizzlin’ Summer Speedweek – Sam Hafertepe Jr.

Sandia Speedway – Albuquerque, NM – USA – Winged 360 Sprint Cars – Caleb Saiz

Sharon Speedway – Hartford, OH – USA – RUSH Crate Sprint Car Series – Chad Ruhlman

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Sportsman Sprints – Michael Bollinger

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jim Caroll Classic – Cam Smith

South Bend Motor Speedway – South Bend, IN – USA – Illini Midgets – Jordan Caskey

Southern Ontario Motor Speedway – South Buxton, ONT – CAN – Action Sprint Tour – Liam Martin

Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – Midwest Open Wheel Association – Paul Nienhiser

Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – USAC IMRA Speed2 Midget Series – Andy Baugh

Star Speedway – Epping, NH – USA – 350 Supermodifieds – Dave Helliwell

Stateline Speedway – Busti, NY – USA – All Star Circuit of Champions – Dale Blaney

Stockton 99 Speedway – Stockton, CA – USA – Gunslingers Sprint Car Series – Audra Sasselli

Stockton 99 Speedway – Stockton, CA – USA – Northern California Modified Association – Justin Kawahata

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – King of the West-NARC Sprint Car Series – Peter Murphy Classic – Rico Abreu

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – King of Thunder Sprint Car Series – Peter Murphy Classic – Dominic Scelzi

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – VRA Sprint Cars – Tom Hendricks

Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Mid-Season Championship – Andrew Palker

Wenatchee Valley Super Oval – Wenatchee, WA – USA – Washington Midget Racing Association – Kenny Burns

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Tim Cox

Wiscasset Speedway – Wiscasset, ME – USA – NEMA Midget Car Series – Todd Bertrand

Sunday June 9, 2019

Angell Park Speedway – Sun Prairie, WI – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Davey Ray

Angell Park Speedway – Sun Prairie, WI – USA – Interstate Racing Association – Bill Balog

Clay County Speedway – Spencer, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Brant O’Banion

Double-X Speedway – California, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Kyle Bellm

Phillips County Raceway – Holyoke, CO – USA – POWRi Warrior Sprint Series – Zac Taylor

Stuart Raceway – Stuart, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Trefer Walker

Weedsport Speedway – Weedsport, NY – USA – All Star Circuit of Champions – Danny Dietrich