2019 Feature Win List Week 25: Dietrich Closes on Smith and Pickens

Updated 06/25/2019 at 7:30 a.m.

1. Mark Smith – 11

2. Michael Pickens – 11

3. Danny Dietrich – 10

4. Tyler Courtney – 9

5. Buddy Kofoid – 8

6. Logan Seavey – 8

7. Andy Baugh – 7

8. Brad Sweet – 7

9. Thomas Meseraull – 7

10. Tony Stewart – 7

11. Austin Liggett – 6

12. Davie Franek – 6

13. Donny Schatz – 6

14. Freddie Rahmer – 6

15. Jake Bubak – 6

16. Jamie Veal – 6

17. Kaidon Brown – 6

18. Marcus Thomas – 6

19. Paul Nienhiser – 6

20. Sam Hafertepe Jr. – 6

21. Aaron Reutzel – 5

22. Andrew Scheuerle – 5

23. Andy Forsberg – 5

24. Chase Johnson – 5

25. Chris Windom – 5

26. Justin Grant – 5

27. Ken Duke – 5

28. Kevin Ramey – 5

29. Kevin Thomas Jr. – 5

30. Kyle Larson – 5

31. Lance Dewease – 5

32. Logan Schuchart – 5

33. Nick Evans – 5

34. Rich Mellor – 5

35. Robbie Farr – 5

36. Shane Golobic – 5

37. Troy DeCaire – 5

38. Wesley Smith – 5

39. Bill Balog – 4

40. Bill Brian Jr. – 4

41. Bradley Terrell – 4

42. Brian Brown – 4

43. Bruce Douglass – 4

44. Christopher Bell – 4

45. Cory Eliason – 4

46. Dominic Scelzi – 4

47. Dylan Westbrook – 4

48. Gio Scelzi – 4

49. Jared Horstman – 4

50. Jason Solwold – 4

51. Jeff Halligan – 4

52. Kenny Edkin – 4

53. Kyle Cummins – 4

54. Lachlan McHugh – 4

55. Logan Wagner – 4

56. Matthew Stelzer – 4

57. Michael Ing – 4

58. Mick D’Agostino – 4

59. Mike Houseman Jr. – 4

60. Mitchell Faccinto – 4

61. Tim Shaffer – 4

62. Will Hull – 4

63. A.J. Hopkins – 3

64. A.J. Maddox – 3

65. Aaron Pierce – 3

66. Blake Hahn – 3

67. Brady Bacon – 3

68. Brody Roa – 3

69. Brooklyn Holland – 3

70. Bud Kaeding – 3

71. C.J. Leary – 3

72. Cam Schafer – 3

73. Carson Macedo – 3

74. Carson Short – 3

75. Chad Ruhlman – 3

76. Chance Crum – 3

77. D.J. Netto – 3

78. Dale Howard – 3

79. Darren Johnson – 3

80. David Gravel – 3

81. David Prickett – 3

82. Dayne Kingshott – 3

83. Derek Hagar – 3

84. Ethan Barrow – 3

85. Evan Margeson – 3

86. Frankie Herr – 3

87. Grant Champlin – 3

88. Greg Dobrosky – 3

89. Jacob Harris – 3

90. James McFadden – 3

91. Jase Randolph – 3

92. Jason Shultz – 3

93. Joel Chadwick – 3

94. Joey Biasi – 3

95. John Ivy – 3

96. Justin Sanders – 3

97. Kody Swanson – 3

98. Kyle Clark – 3

99. Lucas Wolfe – 3

100. Mark Dobmeier – 3

101. Paul Weaver – 3

102. Phil Gressman – 3

103. Preston Henderson – 3

104. Rico Abreu – 3

105. Robert Ballou – 3

106. Ryan Ruhl – 3

107. Scotty Thiel – 3

108. Seth Bergman – 3

109. Steve Owings – 3

110. T.J. Herrell – 3

111. Tanner Conn – 3

112. Tanner Holmes – 3

113. Terry McCarl – 3

114. Thomas Kennedy – 3

115. Tyler Blank – 3

116. Tyler Thompson (IA) – 3

117. Wayne Johnson – 3

118. Wyatt Burks – 3

119. Zac Taylor – 3

120. Zach Chappell – 3

121. Zach Newlin – 3

122. A.J. Flick – 2

123. Alan Krimes – 2

124. Alex Schutte – 2

125. Andrew Felker – 2

126. Andy Shouse – 2

127. Anthony Losurdo – 2

128. Anton Hernandez – 2

129. Bob Dvorak – 2

130. Bob Newberry – 2

131. Bobby Santos III – 2

132. Boston Mead – 2

133. Brad Peterson – 2

134. Brady Simpson – 2

135. Brant O’Banion – 2

136. Brock Dean – 2

137. Bryan Warf – 2

138. Cale Reigle – 2

139. Caleb Saiz – 2

140. Cam Smith – 2

141. Carl Bowser – 2

142. Chad Blonde – 2

143. Chad Koch – 2

144. Chad Layton – 2

145. Charlie Butcher – 2

146. Chase Goetz – 2

147. Chris Meredith – 2

148. Colin Smith – 2

149. Colton Nelson – 2

150. Connor Loffler – 2

151. Connor Rangi – 2

152. Cory Turner – 2

153. D.J. Foos – 2

154. Dale Blaney – 2

155. Darryl Ruggles – 2

156. Daryn Pittman – 2

157. Dave Eggins – 2

158. Davey Ray – 2

159. Devon Borden – 2

160. Dickie Gaines – 2

161. Doug Hammaker – 2

162. Dustin Cormany – 2

163. Dustyn Welch – 2

164. Eric Saunders – 2

165. Eric Wilkins – 2

166. Hunter Schuerenberg – 2

167. Jack Dover – 2

168. Jack Potter – 2

169. Jake Morgan – 2

170. Jason Barney – 2

171. Jason Kendrick – 2

172. Jason Martin – 2

173. Jeff Miller – 2

174. Jeff Montgomery – 2

175. Jeff Swindell – 2

176. Jerald Harris – 2

177. Jeremy Quick – 2

178. Jermain Godshall – 2

179. Joey Iest – 2

180. John Carney II – 2

181. John Paynter – 2

182. Johnny Bridges – 2

183. Jonathan Beason – 2

184. Jonathan Preston – 2

185. Jordan Caskey – 2

186. Josh Grady – 2

187. Josh Weller – 2

188. Justin Barger – 2

189. Justin Peck – 2

190. Justyn Cox – 2

191. Kaiden Manders – 2

192. Kameron Gladish – 2

193. Keith Martin – 2

194. Kelly Miller – 2

195. Kevin Karnitz – 2

196. Kevin Nouse – 2

197. Kurt Davis – 2

198. Kyle Alberding – 2

199. Kyle Mock – 2

200. Kyle Rasmussen – 2

201. Kyle Reinhardt – 2

202. Kyle Shipley – 2

203. Liam Martin – 2

204. Logan Scherb – 2

205. Lorne Wofford – 2

206. Lucas Smith – 2

207. Luke Cranston – 2

208. Luke Oldfield – 2

209. Luke Redpath – 2

210. Luke Storer – 2

211. Luke Weel – 2

212. Marcus Dumesny – 2

213. Mason Smith – 2

214. Matt Covington – 2

215. Matt Egel – 2

216. Matt Juhl – 2

217. Matthew Reed – 2

218. Michael Pombo – 2

219. Mike Haslam – 2

220. Miles Paulus – 2

221. Nick Larson – 2

222. R.J. Johnson – 2

223. Rick Ziehl – 2

224. Ricky Otts – 2

225. Rob Caho Jr. – 2

226. Robbie Smith – 2

227. Ronnie Roberts – 2

228. Rusty Hickman – 2

229. Ryan Giles – 2

230. Ryan Jones – 2

231. Ryan Smith – 2

232. Scott Bogucki – 2

233. Scott Farmer – 2

234. Shane Cockrum – 2

235. Shane Smith – 2

236. Shane Stewart – 2

237. Sheldon Barksdale – 2

238. Steve Simpson – 2

239. Steve Wilbur – 2

240. Steven Kisamore – 2

241. Steven Lines – 2

242. Steven Shebester – 2

243. Thomas Richardson – 2

244. Travis Miller – 2

245. Tristin Guardino – 2

246. Troy Rutherford – 2

247. Troy Wagaman Jr. – 2

248. Tyler Drueke – 2

249. Tyler Edwards – 2

250. Tyler Thompson (OR) – 2

251. Wade Nygaard – 2

252. Zach Daum – 2

253. A.J. Gilbert – 1

254. Adam Clarke – 1

255. Adam Whitney – 1

256. Alex Bright – 1

257. Alex DeCamp – 1

258. Alex Ross – 1

259. Alex Sewell – 1

260. Alfonso Guadagnino – 1

261. Alysha Bay – 1

262. Andrew Deal – 1

263. Andrew Palker – 1

264. Andy Best – 1

265. Andy Gleason – 1

266. Angelo Cornet – 1

267. Anthony Marci – 1

268. Ash Housfield – 1

269. Audra Sasselli – 1

270. Austin Bishop – 1

271. Austin Brown – 1

272. Avery Goodman – 1

273. Bailey Goodwin – 1

274. Ben Bucher – 1

275. Ben Hull – 1

276. Ben Worth – 1

277. Benjamin Harris – 1

278. Bill Johnson – 1

279. Bill Lawrence – 1

280. Bill Rose – 1

281. Bill Taylor – 1

282. Billy Anton – 1

283. Billy Vanlnwegen – 1

284. Blane Heimbaugh – 1

285. Boyd Peterson – 1

286. Brad Babb – 1

287. Brad Bowden – 1

288. Brad Whitchurch – 1

289. Bradley Maiolo – 1

290. Brandon Allen – 1

291. Brandon Halverson – 1

292. Brandon Hanks – 1

293. Brandon Matus – 1

294. Brant Chandler – 1

295. Braydan Willmington – 1

296. Brayden Parr – 1

297. Brent Bjork – 1

298. Brenten Farrer – 1

299. Brett Hulsey – 1

300. Brett Michalski – 1

301. Brett Milburn – 1

302. Brett Youngman – 1

303. Brian Montieth – 1

304. Brian Efkamp – 1

305. Brian Herbert – 1

306. Brian Kristan – 1

307. Brian Montieth – 1

308. Brian Otts – 1

309. Brian Woodhall – 1

310. Brock Zearfoss – 1

311. Brooke Tatnell – 1

312. Bruce Ferrier – 1

313. Bryan Eckley – 1

314. Bryan Mann – 1

315. Bryant Davis – 1

316. Byron Reed – 1

317. C.J. Tracy – 1

318. Cale Conley – 1

319. Caleb Armstrong – 1

320. Caleb Martin – 1

321. Cameron McIntosh – 1

322. Cameron Neisinger – 1

323. Candice Jones – 1

324. Cap Henry – 1

325. Carson McCarl – 1

326. Casey Burkham – 1

327. Casey Merrell – 1

328. Chad Wilson – 1

329. Channin Tankersley – 1

330. Charles Hunter – 1

331. Charlie Schultz – 1

332. Chase Boespflug – 1

333. Chase Dietz – 1

334. Chase Jones – 1

335. Chase Madjic – 1

336. Chases Goetz – 1

337. Chett Gehrke – 1

338. Chevy Goodhope – 1

339. Chris Allen Jr. – 1

340. Chris Donnelly – 1

341. Chris James – 1

342. Chris Lamb – 1

343. Chris Morgan – 1

344. Chuck Hebing – 1

345. Clint Garner – 1

346. Clinton Boyles – 1

347. Cody Fendley – 1

348. Cody Fletcher – 1

349. Cody Pearce – 1

350. Colby Copeland – 1

351. Cole Duncan – 1

352. Colt Treharn – 1

353. Colton Heath – 1

354. Cory Sparks – 1

355. Craig Campton – 1

356. D.J. Palmer – 1

357. Dale Schweikart – 1

358. Dalton Cristiani – 1

359. Dalton Doyle – 1

360. Damion Gardner – 1

361. Dan Keltner – 1

362. Dan McCarron – 1

363. Dan Moes – 1

364. Daniel Evans – 1

365. Daniel Harding – 1

366. Daniel Storer – 1

367. Danny Mumaw – 1

368. Danny Sams III – 1

369. Danny Smith (IN) – 1

370. Danny Smith (OK) – 1

371. Darren Jenkins – 1

372. Darren Mollenoyux – 1

373. Darren Vine – 1

374. Dave Cliff – 1

375. Dave Helliwell – 1

376. Dave Shullick Jr. – 1

377. David Danzer – 1

378. David Eggins – 1

379. David Holbrook – 1

380. David Luckie – 1

381. Dean Brindle – 1

382. Dean Jacobs – 1

383. Dennis Gile Jr. – 1

384. Denny Stordahl – 1

385. Devin Adams – 1

386. Dillon Osborne – 1

387. Dillon Tucker – 1

388. Don Grable – 1

389. Drew Ritchey – 1

390. Drew Ritchie – 1

391. Duane Nixon – 1

392. Dusty Ballenger – 1

393. Dylan Cisney – 1

394. Ed Aiken – 1

395. Eli Lakin – 1

396. Eric Baldaccini – 1

397. Eric Lutz – 1

398. Floyd Billington – 1

399. Garrett Green – 1

400. Glenn Worrell – 1

401. Glenndon Forsythe – 1

402. Grady Chandler – 1

403. Grant Anderson – 1

404. Greg Wilson – 1

405. Gregg Dalman – 1

406. H. Brown – 1

407. Harley Smee – 1

408. Harley Zimmerman – 1

409. Harli White – 1

410. Harry Hanson – 1

411. Hunter O’Neal – 1

412. Ian Bandey – 1

413. Ian Madsen – 1

414. J.J. Hickle – 1

415. J.J. Hughes – 1

416. J.T. Imperial – 1

417. Jac Haudenschild – 1

418. Jack Routson – 1

419. Jack Sodeman Jr. – 1

420. Jack Wanger – 1

421. Jacob Gomola – 1

422. Jacob Jolley – 1

423. Jade Hastings – 1

424. Jadon Rogers – 1

425. Jake Blackhurst – 1

426. Jake Greider – 1

427. Jake Karklin – 1

428. Jake Kouba – 1

429. Jake Martens – 1

430. Jake McLain – 1

431. Jake Swanson – 1

432. Jake Wheeler – 1

433. James Miller – 1

434. James Mills – 1

435. James Setters – 1

436. Jamie Duff – 1

437. Jamie Larsen – 1

438. Jamie McDonald – 1

439. Jamie Usher – 1

440. Jared Zionkawski – 1

441. Jarrod Jennings – 1

442. Jarrod Schneiderman – 1

443. Jason Bates – 1

444. Jason Danley – 1

445. Jason Davis – 1

446. Jason Grady – 1

447. Jason McDougal – 1

448. Javen Osterman – 1

449. Jay Cole – 1

450. Jay Steinebach – 1

451. Jayme Barnes – 1

452. Jeb Sessums – 1

453. Jeff Abold – 1

454. Jeff Emerson – 1

455. Jeff Geiges – 1

456. Jeff Macedo – 1

457. Jeff Trombley – 1

458. Jeffrey Battle – 1

459. Jeremy Campbell – 1

460. Jeremy Schultz – 1

461. Jerome Rodella – 1

462. Jese Pruchnik – 1

463. Jesse Colwell – 1

464. Jesse Costa – 1

465. Jessica Swanson – 1

466. Jim Christian – 1

467. Jim Paller – 1

468. Jimmy McCune – 1

469. Jock Goodyear – 1

470. Jodel Chadwick – 1

471. Joe Beaver – 1

472. Joey Aguilar – 1

473. John Aden – 1

474. John Burke – 1

475. John Edkin – 1

476. John Scarborough – 1

477. John Walp – 1

478. Johnny Brown Jr. – 1

479. Johnny Kolosek – 1

480. Jonathan Jones – 1

481. Jordan Hill – 1

482. Jori Hughes – 1

483. Joseph Kouba – 1

484. Josh Hansen – 1

485. Josh Hodges – 1

486. Josh Pieniazek – 1

487. Josh Shipley – 1

488. Josh Toho – 1

489. Josh Walter – 1

490. Joshua Shipley – 1

491. Justin Fifield – 1

492. Justin Jacobsma – 1

493. Justin Kawahata – 1

494. Justin Melton – 1

495. Justin Sanderson – 1

496. Kalib Henry – 1

497. Karter Sarff – 1

498. Kate Jackson – 1

499. Keenan Fleming – 1

500. Keith Rauch – 1

501. Kelsey Carpenter – 1

502. Kenny Burns – 1

503. Kent Lewis – 1

504. Kerry Kinser – 1

505. Kerry Madsen – 1

506. Kevin Leer – 1

507. Kinzer Cox – 1

508. Kory Schudy – 1

509. Kurt Nelson – 1

510. Kyle Bellm – 1

511. Kyle Capodice – 1

512. Kyle Gunkel – 1

513. Kyle Hamilton – 1

514. Kyle Hirst – 1

515. Kyle McCutcheon – 1

516. Kyle Miller – 1

517. Kyle Peters – 1

518. Kyle Vanreight – 1

519. Lacey Hanson – 1

520. Lance Hallmark – 1

521. Larry Drake – 1

522. Larry Wight – 1

523. Lee Jacobs – 1

524. Loagan Seavey – 1

525. Luke Dillon – 1

526. Luke Hall – 1

527. Mack DeMan – 1

528. Mark Bitner – 1

529. Mark Bittinger – 1

530. Mark Caruso – 1

531. Mark Chisholm – 1

532. Mark Duperon – 1

533. Mark Maliepaard – 1

534. Marshall McDarmaid – 1

535. Martin Edwards – 1

536. Matt Dessault – 1

537. Matt Farnham – 1

538. Matt Jackson – 1

539. Matt Krieger – 1

540. Matt Richards – 1

541. Matt Smith – 1

542. Matt Tanner – 1

543. Matt Thompson – 1

544. Matt VandeVere – 1

545. Matt Westfall – 1

546. Matthew Jackson – 1

547. Max Pozsgai – 1

548. Michael Bollinger – 1

549. Michael McDonald – 1

550. Michael Tancredi – 1

551. Michael Walter II – 1

552. Mickey Kempgens – 1

553. Mike Collins – 1

554. Mike Enders – 1

555. Mike Horn – 1

556. Mike Keeton – 1

557. Mike Martin – 1

558. Mike Mayberry – 1

559. Mike Moore – 1

560. Mike Stroik – 1

561. Mike Traver – 1

562. Mitchell Haynes – 1

563. Morgan Turpen – 1

564. Nathan Dicker – 1

565. Nathan Skaggs – 1

566. Nathan Smee – 1

567. Nick Bilbee – 1

568. Nick Hall – 1

569. Nick Penno – 1

570. Nick Snyder – 1

571. Nick Sweigart – 1

572. Nick Tucker – 1

573. Noah Allison – 1

574. Otter Sitterly – 1

575. P.J. Stergois – 1

576. Pat Schudy – 1

577. Patrick Haynes – 1

578. Paul May – 1

579. Paul Miller – 1

580. Paul Schultz – 1

581. Paulie Colagiovanni – 1

582. Preston Peebles – 1

583. Randy Whitman – 1

584. Rhett Smith – 1

585. Rich Eaton – 1

586. Richard Vander Weerd – 1

587. Rick Hendrix – 1

588. Ricky Crawford – 1

589. Ricky DiEva – 1

590. Ricky Peterson – 1

591. Riley Kreisel – 1

592. Rob Felix – 1

593. Robbie Kendall – 1

594. Robbie Price – 1

595. Robbie Standridge – 1

596. Robby Josett – 1

597. Robert Heard – 1

598. Robert Mazzer – 1

599. Roger Crockett – 1

600. Russ Hall – 1

601. Russell Shoulders – 1

602. Rusty Egan – 1

603. Rusty Whittaker – 1

604. Ryan Bernal – 1

605. Ryan Kissinger – 1

606. Ryan Roberts – 1

607. Ryan Taylor – 1

608. Ryan Voss – 1

609. Sam Hatfield – 1

610. Sam O’Callaghan – 1

611. Scott Crossey – 1

612. Scott Dellinger – 1

613. Scott Ellerman – 1

614. Scott Kinney – 1

615. Scott Koerner – 1

616. Scott Parker – 1

617. Scott Thomsen – 1

618. Sean Becker – 1

619. Sean Johnson – 1

620. Sean MacDonell – 1

621. Sean McClelland – 1

622. Sean Watts – 1

623. Seth Carlson – 1

624. Shane Fick – 1

625. Shane Forte – 1

626. Shane Hopkins – 1

627. Shannon Newton – 1

628. Shawn Bloomquist – 1

629. Shawn Dancer – 1

630. Shawn Rice – 1

631. Shayle Bade – 1

632. Shon Deskins – 1

633. Steel Powell – 1

634. Sterling Cling – 1

635. Steve Buckwalter – 1

636. Steve Drevicki – 1

637. Steve Irwin – 1

638. Steve Whary – 1

639. ‪Steven Drevicki Р1

640. Steven Richardson – 1

641. Stevie Sussex – 1

642. Stuart Snyder – 1

643. Stuart Williams – 1

644. Sye Lynch – 1

645. Tanner Carrick – 1

646. Tanner Gebhardt – 1

647. Tanner Thorson – 1

648. Taylor Velasquez – 1

649. Terry Witherspoon – 1

650. Tim Buckwalter – 1

651. Tim Cox – 1

652. Tim Crawley – 1

653. Tim George – 1

654. Tim Kaeding – 1

655. Tim Tanner Jr. – 1

656. Tim Wagaman Jr. – 1

657. Timmy Buckwalter – 1

658. Todd Bertrand – 1

659. Todd Fayard – 1

660. Todd Leonard – 1

661. Todd Plemons – 1

662. Tom Hendricks – 1

663. Tom Humphries – 1

664. Tom Lubsden – 1

665. Tom Payet – 1

666. Tommy Kouns – 1

667. Tommy Tombarello – 1

668. Tommy Worley Jr. – 1

669. Tony Bruce Jr. – 1

670. Tony Gualda – 1

671. Tony Seidelman – 1

672. Travis Arenz – 1

673. Travis Berryhill – 1

674. Travis Mills – 1

675. Travis Reber – 1

676. Travis Rilat – 1

677. Travis White – 1

678. Trefer Walker – 1

679. Trevor Grossenbacher – 1

680. Trey Schmidt – 1

681. Tristan Guardino – 1

682. Tucker Worth – 1

683. Tyler Denochick – 1

684. Tyler Nelson – 1

685. Tyler Ross – 1

686. Tyler Roth – 1

687. Tyler Street – 1

688. Tyler Thomas – 1

689. Will Eggiman – 1

690. Will Eggimann – 1

691. Will Gerrits – 1

692. Zach Pringle – 1

693. Zach Raidart – 1

694. Zachary Madrid – 1

695. Zane Blanchard – 1

The staff at TJSlideways.com works hard to maintain this list as accurately as possible. Not every track and/or series makes its results readily available. If you see a correction feel free to contact us with the proper information.