Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints

New Paris Speedway

New Paris, IN

Saturday July 13, 2019

Feature:

1. 42 – Jason Blonde

2. 26p – Aaron Pierce

3. 26b – Jeff Bloom

4. 13l – Joe Liguori

5. 10n – Chris Neuenschwander

6. 22s – Derek Snyder

7. 1k – Christian Koehler

8. 27j – Chris Jagger

9. 4w – Travis Welpott

10. 43p – Jim Payne

11. 00i – Joey Irwin

12. 64g – Geoff Kaiser

13. 11g – Tom Geren