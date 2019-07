Feature Winners: July 17 – 21, 2019

Wednesday July 17, 2019

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – USAC National Sprint Car Championship – #letsracetwo – Tyler Courtney

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – World of Outlaws – #letsracetwo – Donny Schatz

Thursday July 18, 2019

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – World of Outlaws – Jokers Wild – Brad Sweet

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – USAC National Sprint Car Championship – Indiana Sprint Week – Shane Cottle

Friday July 19, 2019

Accord Speedway – Accord, NY – USA – North East Wingless Sprints – Jeremy Quick

Big Diamond Speedway – Pottsville, PA – USA – USAC East Coast Sprint Car Series – Steven Drevicki

Big Sky Speedway – Billings, MT – USA – ASCS National Tour / ASCS Frontier Region – Sam Hafertepe Jr.

Clinton County Motor Speedway – Mill Hall, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – Scott Lutz

Crowley’s Ridge Raceway – Paragould, AR – USA – ASCS Mid-South Region – Derek Hagar

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – World of Outlaws – Knight Before the Kings Royal – Donny Schatz

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Midwest Sprint Touring Series / NSL Midwest Power Series – Wayne Johnson

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – NSL 360 Non-Wing Sprint Car Series – Brandon Halverson

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Elliot Amdahl

Lee USA Speedway – Lee, NH – USA – NEMA Midget Car Series – Butch Walsh Memorial – Jim Chambers

Lee USA Speedway – Lee, NH – USA – NEMA Lites Midget Car Series – Randy Cabral

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – A.J. Flick

Limaland Motorsports Park – Lima, OH – USA – National Racing Alliance – Jared Horstman

Moler Raceway Park – Williamsburg, OH – USA – Ohio Thunder RaceSaver Series – Justin Clark

Monarch Motor Speedway – Iowa Park, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Trey Burke

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Civil War Series – Howard Kaeding Classic – Shane Golobic

Paragon Speedway – Paragon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Jadon Rogers

Penn Can Speedway – Susquehanna, PA – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Bruce Evans Jr.

Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – USAC National Sprint Car Championship – Indiana Sprint Week – Tyler Courtney

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Austin Pierce

Thunderbird Speedway – Muskogee, OK – USA – Oil Capital Racing Series – Zach Chappell

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi Valley Sprints – Cris Morgan

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Kevin Nouse

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Diamond Series – Danny Dietrich

Saturday July 20, 2019

35 Raceway Park – Frankfort, OH – USA – Ohio Thunder RaceSaver Series – Jacob Hesson

82 Speedway – Petty, TX – USA – Sprint Series of Oklahoma – Michael Day

Berlin Raceway – Marne, MI – USA – Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints – Non-Wing Race – Kody Swanson

Big Sky Speedway – Billings, MT – USA – ASCS National Tour / ASCS Frontier Region – Blake Hahn

Brockville Ontario Speedway – Brockville, ONT – CAN – Patriot Sprint Tour – Jared Zimbardi

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Steven Snawder

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Kyle Clark

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Kevin Ramey

Devils Lake Speedway – Crary, ND – USA – Canadian American Outlaw Sprintcar Series – Greg Nikitenko

Dodge City Raceway Park – Dodge City, KS – USA – Winged 305 Sprint Cars – Luke Cranston

Dog Hollow Speedway – Barnesboro, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – Ken Duke Jr.

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Trevor Grossenbacher

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – World of Outlaws – Kings Royal – Brad Sweet

Golden Triangle Raceway Park – Beaumont, TX – USA – ASCS Gulf South Region – Channin Tankersley

Grandview Speedway – Bechtelsville, PA – USA – United Racing Club – Tyler Ross

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Seth Bergman

Hermiston Raceway – Hermiston, OR – USA – Washington Midget Racing Association – Garret McIees

Hermiston Raceway – Hermiston, OR – USA – Washington Econo Sprint Car Organization – Kyle Secord

I-76 Speedway – Fort Morgan, CO – USA – POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association – Chris Sheil

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – USAC National Sprint Car Championship – Indiana Sprint Week – Chris Windom

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Capital Racing Sprintcar Agency – Eric Karlsen

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Wingless Limited Sprints – Cody Carter

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Steve Owings

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Jeff Halligan

Magic Valley Speedway – Twin Falls, ID – USA – Winged 360 Sprint Cars – Hunter Stanley

Merced Speedway – Merced, CA – USA – Hunt Magnetos Wingless Tour – Shawn Jones

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – King of the West-NARC Sprint Car Series – Howard Kaeding Classic – Bud Kaeding

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – 350 Supermodifieds – Mr. SBS – David LaTulip

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Small Block Supermodifieds – Mr. 350 Supermodified – Stephen Duphily

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Supermodifieds – Mr. Supermodified – Dave Gruel

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – USAC Western States Midget Series / Bay Cities Racing Association – Maria Cofer

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Colby Johnson

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Andy Forsberg

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – PA Sprint Series – Garrett Bard

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Jared Esh

Rattlesnake Raceway – Fallon, NV – USA – Northern Nevada Winged Sprints – Bruce Ferrier

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – ASCS Mid-South Region – Dale Howard

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Mid-South Sprint Car Association – Dale Howard

RumTown Speedway – Wentworth, NH – USA – Sprint Cars of New England – Chris Donnelly

Sandia Speedway – Albuquerque, NM – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jason Tanner

Saratoga Speedway – Black Creek, BC – CAN – WILROC – Bill Carnie Memorial Cup – Calvin Rogg

Southern National Motorsports Park – Kenly, NC – USA – USAC Speed2 Eastern Midget Series – Nolan Allison

Southern Oregon Speedway – White City, OR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Kinzer Cox

Star Speedway – Epping, NH – USA – 350 Supermodifieds – Mike Collins

Stockton 99 Speedway – Stockton, CA – USA – Gunslingers Sprint Car Series – Dillon Tucker

Texana Raceway Park – Edna, TX – USA – Southern United Sprints – Trey Burke

Travelers Rest Speedway – Travelers Rest, SC – USA – United Sprint Car Series – Terry Gray

Vado Speedway Park – Vado, NM – USA – POWRi Border Tour Sprints – R.J. Johnson

Wenatchee Valley Super Oval – Wenatchee, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Hannah Lindquist

Willamette Speedway – Lebanon, OR – USA – Wingless Sprint Series – Rob Lindsey

Sunday July 21, 2019

Angell Park Speedway – Sun Prairie, WI – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Kevin Olsen

Angell Park Speedway – Sun Prairie, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Travis Arenz

Cornwall Motor Speedway – Cornwall, ONT – CAN – Patriot Sprint Tour – Steve Poirier

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Non-Wing Champ Sprints – Kyle Clark

Double-X Speedway – California, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tyler Blank

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – USAC National Sprint Car Championship – Indiana Sprint Week – Justin Grant

Stuart Raceway – Stuart, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Danial Frickel

Thunder Mountain Speedway – Center Lisle, NY – USA – Capital Racing Sprintcar Agency – Dalton Herrick