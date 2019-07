Windom Takes Night #1 of PA. Midget Week

USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: July 30, 2019 – Grandview Speedway – Bechtelsville, Pennsylvania – 1/3-Mile Dirt Oval – Pennsylvania Midget Week / Ken Brenn Midget Masters

FATHEADZ EYEWEAR QUALIFYING: 1. Kyle Larson, 24, Kunz/Curb-Agajanian-14.310 (New Track Record); 2. Tyler Courtney, 7BC, Clauson/Marshall-14.323; 3. Jason McDougal, 76m, FMR-14.344; 4. Chris Windom, 17BC, Clauson/Marshall-14.422; 5. Kevin Thomas, Jr., 5, Petry-14.441; 6. Tanner Carrick, 71K, Kunz/Curb-Agajanian-14.469; 7. Zeb Wise, 39BC, Clauson/Marshall-14.469; 8. Ethan Mitchell, 19m, Bundy Built-14.520; 9. Chad Boat, 84, Tucker/Boat-14.534; 10. Jerry Coons, Jr., 25, Petry-14.554; 11. Tucker Klaasmeyer, 27, Kunz/Curb-Agajanian-14.623; 12. Steven Drevicki, 12, Heckman-14.633; 13. Karsyn Elledge, 1, Tucker/Boat-14.640; 14. Andrew Layser, 47BC, Clauson/Marshall-14.653; 15. Logan Seavey, 67, Kunz/Curb-Agajanian-14.671; 16. Tanner Thorson, 98, Kunz/Curb-Agajanian-14.708; 17. Steve Buckwalter, 25B, Buckwalter-14.877; 18. Shawn Jackson, 7J, Jackson-15.227; 19. Bruce Buckwalter, Jr., 83, Buckwalter-15.327; 20. Ryan Greth, 4, Mullet-15.365; 21. Bobby Butler, 5B, Myers-15.408; 22. Kevin Woody, Jr., 0, Buckwalter-15.660; 23. Steve Craig, 55, Craig-15.981; 24. Brett Conkling, 0NJ, Conkling-16.109; 25. Zach Curtis, 75, Curtis-16.456.

SIMPSON RACE PRODUCTS FIRST HEAT: (8 laps, all transfer to the feature) 1. Tanner Thorson, 2. Karsyn Elledge, 3. Chris Windom, 4. Jerry Coons, Jr., 5. Kyle Larson, 6. Tanner Carrick, 7. Bruce Buckwalter, Jr., 8. Kevin Woody, Jr., 9. Zach Curtis. NT

COMPETITION SUSPENSION (CSI) SECOND HEAT: (8 laps, all transfer to the feature) 1. Tyler Courtney, 2. Steve Buckwalter, 3. Tucker Klaasmeyer, 4. Kevin Thomas, Jr., 5. Andrew Layser, 6. Ryan Greth, 7. Ethan Mitchell, 8. Steve Craig. 1:58.97 (New Track Record)

AUTOMETER/INDY RACE PARTS THIRD HEAT: (8 laps, all transfer to the feature) 1. Jason McDougal, 2. Zeb Wise, 3. Logan Seavey, 4. Steven Drevicki, 5. Shawn Jackson, 6. Brett Conkling, 7. Chad Boat, 8. Bobby Butler. NT

FEATURE: (30 laps, starting position in parentheses) 1. Chris Windom (1), 2. Tyler Courtney (3), 3. Tanner Carrick (5), 4. Tanner Thorson (13), 5. Chad Boat (8), 6. Kevin Thomas, Jr. (2), 7. Tucker Klaasmeyer (10), 8. Kyle Larson (6), 9. Jerry Coons, Jr. (7), 10. Logan Seavey (14), 11. Zeb Wise (23), 12. Andrew Layser (11), 13. Jason McDougal (4), 14. Karsyn Elledge (12), 15. Shawn Jackson (15), 16. Zach Curtis (24), 17. Steven Drevicki (9), 18. Steve Buckwalter (16), 19. Kevin Woody, Jr. (19), 20. Bruce Buckwalter, Jr. (18), 21. Steve Craig (22), 22. Brett Conkling (21), 23. Bobby Butler (20), 24. Ryan Greth (17). NT

————————–

**Steve Buckwalter flipped on lap 24 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Chris Windom.

KSE RACING PRODUCTS HARD CHARGER: Tanner Thorson (13th to 4th)

WILWOOD BRAKES 13TH PLACE FINISHER: Jason McDougal

NEW USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Tyler Courtney-1,166, 2-Chris Windom-1,078, 3-Logan Seavey-1,033, 4-Kevin Thomas, Jr.-996, 5-Zeb Wise-965, 6-Chad Boat-939, 7-Tanner Carrick-872, 8-Jerry Coons, Jr.-864, 9-Tucker Klaasmeyer-808, 10-Jason McDougal-775.

NEXT USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE: July 31, 2019 – Action Track USA – Kutztown, Pennsylvania – “Pennsylvania Midget Week” – 1/4-Mile Dirt Oval