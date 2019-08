Lineups for the 2019 Knoxville Nationals

Lineups for the 2019 NOS Energy Drink Knoxville Nationals presented by Casey’s General Stores. Lineups are subject to change.

A-Main (50 Laps)

1. 87 Aaron Reutzel (Clute, TX) 41 David Gravel (Watertown, CT)

2. 12N Joey Saldana (Brownsburg, IN) 49X Tim Shaffer (Aliquippa, PA)

3. 71P Parker Price-Miller (Kokomo, IN) 49 Brad Sweet (Grass Valley, CA)

4. 7S Tim Kaeding (San Jose, CA) 13X Paul McMahan (Nashville, TN)

5. 19 Brent Marks (Myerstown, PA) 83 Daryn Pittman (Owasso, OK)

6. 44S Trey Starks (Puyallup, WA) 09 Matt Juhl (Tea, SD)

7. 26 Cory Eliason (Visalia, CA) 18 Ian Madsen (St. Marys, NSW, AU)

8. 17 Sheldon Haudenschild (Wooster, OH) 69K Lance Dewease (Fayetteville, PA)

9. B Main Transfer 1 B Main Transfer 2

10. B Main Transfer 3 B Main Transfer 4

11. 2M Kerry Madsen (St. Marys, NSW, AU) 1S Logan Schuchart (Hanover, PA)

12. 5 Shane Stewart (Bixby, OK) 41S Dominic Scelzi (Fresno, CA)

B-Main (22 Laps, First four finishers transfer to the A-Main)

1. 9 James McFadden (Warrnambool, VIC, AU) 71 Gio Scelzi (Fresno, CA)

2. 24 Rico Abreu (St. Helena, CA) 15 Donny Schatz (Fargo, ND)

3. 13 Mark Dobmeier (Grand Forks, ND) 28 Scott Bogucki (McLaren Vale, SA, AU)

4. 88 Tanner Thorson (Minden, NV) 2 Carson Macedo (Lemoore, CA)

5. 70 Brock Zearfoss (Jonestown, PA) 1A Jacob Allen (Hanover, PA)

6. 2KS Austin McCarl (Altoona, IA) 5H Spencer Bayston (Lebanon, IN)

7. 17B Josh Baughman (Odessa, TX) 39 Sammy Swindell (Lakeland, TN)

8. 11K Kraig Kinser (Bloomington, IN) 17BX Bill Balog (Hartland, WI)

9. 11 Hunter Schuerenberg (Sikeston, MO) 4 Terry McCarl (Altoona, IA)

10. K4 Chad Kemenah (Alvada, OH) 7TAZ Tasker Phillips (Pleasantville, IA)

C-Main (15 Laps, First four finishers transfer to the B-Main)

1. 71BC Tyler Courtney (Indianapolis, IN) 27 Carson McCarl (Altoona, IA)

2. 15H Sam Hafertepe Jr. (Sunnyvale, TX) 91 Cale Thomas (Fairland, IN)

3. 1 Travis Rilat (Heath, TX) 35P Skylar Prochaska (Lakefield, MN)

4. 21K Thomas Kennedy (Winnipeg, MB, CAN) 21 Brian Brown (Grain Valley, MO)

5. 83J Lynton Jeffrey (Sydney, NSW, AU) 7X Justin Henderson (Tea, SD)

6. 49J Josh Schneiderman (West Burlington, IA) 99 Brady Bacon (Broken Arrow, OK)

7. 39M Anthony Macri (Dillsburg, PA) 7SW Jeff Swindell (Bartlett, TN)

8. 18S Jason Solwold (Mount Vernon, WA) 14M Marcus Dumesny (Sydney, NSW, AU)

9. 92 Sye Lynch (Apollo, PA) 10 RJ Johnson (Tampa, FL)

10. 70X Justin Peck (Monrovia, IN) 1X Don Droud Jr. (Lincoln, NE)

D-Main (12 Laps, First four finishers transfer to the C-Main)

1. 45 Rusty Hickman (Bendigo, VIC, AU) 56N Davey Heskin (St. Michael, MN)

2. 7 Craig Dollansky (Elk River, MN) 17W Shane Golobic (Fremont, CA)

3. 44 Chris Martin (Ankeny, IA) 3P Sawyer Phillips (Pleasantville, IA)

4. W20 Greg Wilson (Benton Ridge, OH) 68 Chase Johnson (Penngrove, CA)

5. 99X Skylar Gee (Leduc, ALB, CAN) 55 Brooke Tatnell (Sans Souci, NSW, AU)

6. 3C Cale Conley (Vienna, WV) 2C Wayne Johnson (Tuttle, OK)

7. 28P Brian Paulus (Mooresville, IN) 20 AJ Moeller (Rockwell City, IA)

8. 18R Ryan Roberts (Aurora, NE) 9JR Derek Hagar (Marion, AR)

9. 9X Jake Bubak (Arvada, CO) 29 Willie Croft (Roseville, CA)

10. 51 Freddie Rahmer (Salfordville, PA) 21P Robbie Price (Cobble Hill, BC, CAN)

E-Main (10 Laps, First four finishers transfer to the D-Main)

1. 7JS Jason Sides (Bartlett, TN) 73AF Joey Moughan (Springfield, IL)

2. 33M Mason Daniel (Springville, CA) 75 Glen Saville (Razorback, NSW, AU)

3. 19T Kevin Thomas Jr. (Cullman, AL) 74 Brodie Tulloch (Upper Caboolture, QL)

4. 5J Jamie Ball (Knoxville, IA) 17WX Harli White (Lindsay, OK)

5. 64 Scotty Thiel (Sheboygan, WI) 17XL Caleb Helms (Findlay, OH)

6. 84 Tom Harris (Banbury, OXFD, UK) 56 Joe Simbro (Pleasantville, IA)

7. 15M Bobby Mincer (Burlington, IA) 2K Kevin Ingle (Huron, SD)

8. J4 John Garvin (Sarver, PA) 85 Chase Wanner (Batavia, IA)

9. 83C Adam Cruea (Troy, OH) 11C Roger Crockett (Broken Arrow, OK)

10. 48 Danny Dietrich (Gettysburg, PA) 40 Clint Garner (Sioux Falls, SD)

11. 3H Jac Haudenschild (Wooster, OH) 19P Paige Polyak (Tiffin, OH)

12. 2AU Andrew Scheuerle (Toowoomba, QLD, AU) 2MM Matt Moro (Polk City, IA)