McFadden Wins SRA Feature at Premier Speedway

WARRNAMBOOL, VIC (November 2, 2019) — James McFadden kept his momentum going from a strong tour of America over the summer by winning the opening night feature event for the 2019/2020 season at Premier Speedway featuring the SRA Eureka Garage and Sheds Sprint Car Series. McFadden was fastest in his flight of qualifying, scored a first and third in his two heat races, and led every lap of the main event driving the Monte Motorsports entry.

Luke Oldfield and Lachlan McHugh rounded out the podium.

SRA Eureka Garage and Sheds Sprint Car Series

Premier Speedway

Warrnambool, VIC

Saturday November 2, 2019

Qualifying Flight A:

1. V81-Robbie Paton, 10.349

2. S15-Aidan Hall, 10.359

3. Q23-Lachlan McHugh, 10.469

4. V88-David Murcott, 10.540

5. T62-Tate Frost, 10.546

6. S45-Jake Tranter, 10.593

7. V95-Ryan Davis, 10.606

8. VA22-Leigh Mugavin, 11.028

9. VA10-Steven Loader, 11.414

Qualifying Flight B:

1. V45-Mike Van Bremen, 10.434

2. Q83-Steve Lines, 10.472

3. VA88-Grant Stansfield, 10.525

4. S63-Ryan Jones, 10.534

5. VA29-Terry Rankin, 10.599

6. V70-John Vogels, 10.654

7. V48-Adam King, 10.679

8. N36-Eddie Lumbar, 10.769

9. V8-Bobby Daly, 10.772

10. V50-Darren Clarke, 11.001

Qualifying Flight C:

1. S13-Brock Hallett, 10.460

2. V52-Darren Mollenoyux, 10.471

3. T22-Jock Goodyer, 10.518

4. V37-Grant Anderson, 10.554

5. V60-Jordyn Charge, 10.620

6. V83-Chris Solomon, 10.843

7. V34-Brenten Farrer, 10.937

8. S4-Lisa Walker, 11.071

9. V57-Troy Hose, 11.111

Qualifying Flight D:

1. Q17-Luke Oldfield, 10.395

2. V35-Jamie Veal, 10.507

3. V40-Rusty Hickman, 10.559

4. S20-Glen Sutherland, 10.695

5. V98-Peter Doukas, 10.755

6. V77-Brayden Parr, 10.857

7. V44-Tim Van Ginneken, 10.972

8. VA75-David Donegan, 11.165

9. V19-Sam Wren, 11.226

10. V32-Stephen Spark, 12.122

11. VA82-Matthew Oshannassy, 12.356

Qualifying Flight E:

1. W17-James McFadden, 10.493

2. V3-Corey McCullagh, 10.499

3. V68-Brett Milburn, 10.576

4. V42-Jye Okeeffe, 10.708

5. VA81-Rhys Baxter, 10.855

6. V39-Brett Smith, 10.866

7. V28-Andrew Hughes, 11.013

8. V17-Dennis Jones, 11.255

9. V64-David Aldersley, 11.516

10. V73-Charles Hunter, 11.647

Heat Race #1:

1. V88-David Murcott

2. T62-Tate Frost

3. V81-Robbie Paton

4. Q23-Lachlan McHugh

5. S45-Jake Tranter

6. VA10-Steven Loader

7. VA22-Leigh Mugavin

8. S15-Aidan Hall

9. V95-Ryan Davis

Heat Race #2:

1. Q83-Steve Lines

2. V45-Mike Van Bremen

3. S63-Ryan Jones

4. VA88-Grant Stansfield

5. VA29-Terry Rankin

6. V48-Adam King

7. N36-Eddie Lumbar

8. V50-Darren Clarke

9. V8-Bobby Daly

10. V70-John Vogels

Heat Race #3:

1. V52-Darren Mollenoyux

2. V37-Grant Anderson

3. S13-Brock Hallett

4. V60-Jordyn Charge

5. T22-Jock Goodyer

6. V83-Chris Solomon

7. S4-Lisa Walker

8. V34-Brenten Farrer

9. V57-Troy Hose

10. V96-Andy Caruana

Heat Race #4:

1. V35-Jamie Veal

2. Q17-Luke Oldfield

3. V40-Rusty Hickman

4. V98-Peter Doukas

5. V44-Tim Van Ginneken

6. S20-Glen Sutherland

7. V77-Brayden Parr

8. V19-Sam Wren

9. VA75-David Donegan

10. V32-Stephen Spark

11. VA82-Matthew Oshannassy

Heat Race #5:

1. W17-James McFadden

2. V3-Corey McCullagh

3. V42-Jye Okeeffe

4. V68-Brett Milburn

5. VA81-Rhys Baxter

6. V39-Brett Smith

7. V28-Andrew Hughes

8. V73-Charles Hunter

9. V17-Dennis Jones

10. V64-David Aldersley

Heat Race #6:

1. Q23-Lachlan McHugh

2. S4-Lisa Walker

3. T62-Tate Frost

4. V37-Grant Anderson

5. V52-Darren Mollenoyux

6. V83-Chris Solomon

7. V81-Robbie Paton

8. VA10-Steven Loader

9. V96-Andy Caruana

10. V95-Ryan Davis

Heat Race #7:

1. V19-Sam Wren

2. VA22-Leigh Mugavin

3. Q17-Luke Oldfield

4. V98-Peter Doukas

5. V44-Tim Van Ginneken

6. S45-Jake Tranter

7. V40-Rusty Hickman

8. S15-Aidan Hall

9. VA82-Matthew Oshannassy

10. V88-David Murcott

Heat Race #8:

1. V48-Adam King

2. VA29-Terry Rankin

3. V77-Brayden Parr

4. V45-Mike Van Bremen

5. VA88-Grant Stansfield

6. V35-Jamie Veal

7. V32-Stephen Spark

8. S20-Glen Sutherland

9. VA75-David Donegan

Heat Race #9:

1. VA81-Rhys Baxter

2. V68-Brett Milburn

3. W17-James McFadden

4. Q83-Steve Lines

5. V28-Andrew Hughes

6. S63-Ryan Jones

7. V50-Darren Clarke

8. N36-Eddie Lumbar

Heat Race #10:

1. V73-Charles Hunter

2. V34-Brenten Farrer

3. V17-Dennis Jones

4. V42-Jye Okeeffe

5. V3-Corey McCullagh

6. S13-Brock Hallett

7. V39-Brett Smith

8. V57-Troy Hose

9. V60-Jordyn Charge

10. T22-Jock Goodyer

C-Main:

1. S4-Lisa Walker

2. V60-Jordyn Charge

3. VA22-Leigh Mugavin

4. V28-Andrew Hughes

5. V83-Chris Solomon

6. S20-Glen Sutherland

7. VA10-Steven Loader

8. V50-Darren Clarke

9. S45-Jake Tranter

10. V77-Brayden Parr

11. V34-Brenten Farrer

B-Main:

1. V40-Rusty Hickman

2. V42-Jye Okeeffe

3. VA29-Terry Rankin

4. S63-Ryan Jones

5. VA88-Grant Stansfield

6. VA81-Rhys Baxter

7. V98-Peter Doukas

8. V48-Adam King

9. S4-Lisa Walker

10. V73-Charles Hunter

11. V60-Jordyn Charge

12. V83-Chris Solomon

13. VA22-Leigh Mugavin

14. S20-Glen Sutherland

15. V19-Sam Wren

16. V28-Andrew Hughes

A-Main:

1. W17-James McFadden

2. Q17-Luke Oldfield

3. Q23-Lachlan McHugh

4. Q83-Steve Lines

5. V52-Darren Mollenoyux

6. V3-Corey McCullagh

7. VA88-Grant Stansfield

8. V45-Mike Van Bremen

9. S63-Ryan Jones

10. V37-Grant Anderson

11. V42-Jye Okeeffe

12. S13-Brock Hallett

13. VA29-Terry Rankin

14. VA81-Rhys Baxter

15. V40-Rusty Hickman

16. V81-Robbie Paton

17. T62-Tate Frost

18. V68-Brett Milburn