Photo Gallery: 2020 Chili Bowl A-Main Chili Bowl Nationals, Media Gallery, Photo Gallery Tanner Thorson (Serena Dalhamer photo) Tanner Thorson (Serena Dalhamer photo) Christopher Bell (Serena Dalhamer photo) Kyle Larson (Serena Dalhamer photo) Rico Abreu (Serena Dalhamer photo) Cannon McIntosh (Serena Dalhamer photo) Jonathan Beason (Serena Dalhamer photo) Ryan Bernal (Serena Dalhamer photo) Thomas Meseraull (Serena Dalhamer photo) Colby Copeland (Serena Dalhamer photo) Tyler Courtney (Serena Dalhamer photo) Related Stories: T.J.’s Takeaways Friday’s Chili Bowl Preliminary Night T.J.’s Takeaways from Tuesday in Tulsa Photo Gallery: 2019 Chili Bowl Nationals Tuesday Preliminary Event Photo Gallery: Friday at the 2017 Chili Bowl Nationals Grant Earns Pole Position for Saturday’s Chili Bowl Feature Chili Bowl NationalsPhoto Gallery