Titman Wins Feature at Archerfield

BRISBANE, QLD (February 15, 2020) — Kevin Titman scored the sprint car feature victory on Saturday night at Ausdeck Archerfield Speedway. Titman moved up from fifth starting position to pass Lachlan McHugh on lap 24 for the lead. Titman led the remainder of the 30-lap main event. Aaron Kelly, Mitchell Gee, McHugh, and Tim Ferrell rounded out the top five.

Charlie Brown won the midget car feature while Tim Harris won the Wingless V6 Sprint Car main event.

Archerfield Speedway

Brisbane, QLD

Saturday February 15, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. 7-Aaron Kelly, 12.075

2. Q2-Brent Kratzmann, 12.076

3. 23-Lachlan McHugh, 12.136

4. 43-Mitchell Gee, 12.227

5. 51-Tim Farrell, 12.234

6. 3-Karl Hoffmans, 12.299

7. 22-Peter Campbell, 12.325

8. 59-Kevin Titman, 12.339

9. 32-Mitch Gowland, 12.432

10. 14-Mark Pholi, 12.448

11. 28-Allan Woods, 12.555

12. 21-Nick Whell, 12.606

13. 85-Nelson Reddacliff, 12.611

14. 44-Dan Murray, 12.627

15. 10-Adam Butler, 12.647

16. 88-Ryan McNamara, 12.655

17. 42-Kristy Bonsey, 12.707

18. NQ2-Andrew Baumber, 12.906

19. 11-Rob Hamilton, 13.101

20. 73-Libby Ellis, 14.008

Heat Race #1:

1. 88-Ryan McNamara

2. 85-Nelson Reddacliff

3. 59-Kevin Titman

4. 32-Mitch Gowland

5. 51-Tim Farrell

6. 43-Mitchell Gee

7. 21-Nick Whell

8. 7-Aaron Kelly

9. 42-Kristy Bonsey

10. 73-Libby Ellis

Heat Race #2:

1. 10-Adam Butler

2. 28-Allan Woods

3. Q2-Brent Kratzmann

4. 23-Lachlan McHugh

5. 14-Mark Pholi

6. 44-Dan Murray

7. 3-Karl Hoffmans

8. 22-Peter Campbell

9. NQ2-Andrew Baumber

10. 11-Rob Hamilton

Heat Race #3:

1. 51-Tim Farrell

2. 44-Dan Murray

3. 10-Adam Butler

4. Q2-Brent Kratzmann

5. 43-Mitchell Gee

6. 32-Mitch Gowland

7. 3-Karl Hoffmans

8. 42-Kristy Bonsey

9. 73-Libby Ellis

10. 14-Mark Pholi

Heat Race #4:

1. 23-Lachlan McHugh

2. 88-Ryan McNamara

3. 21-Nick Whell

4. 7-Aaron Kelly

5. 85-Nelson Reddacliff

6. 22-Peter Campbell

7. 59-Kevin Titman

8. NQ2-Andrew Baumber

9. 11-Rob Hamilton

10. 28-Allan Woods

Dash:

1. 23-Lachlan McHugh

2. Q2-Brent Kratzmann

3. 7-Aaron Kelly

4. 43-Mitchell Gee

5. 51-Tim Farrell

6. 59-Kevin Titman

7. 88-Ryan McNamara

8. 10-Adam Butler

Feature:

1. 59-Kevin Titman

2. 7-Aaron Kelly

3. 43-Mitchell Gee

4. 23-Lachlan McHugh

5. 51-Tim Farrell

6. 88-Ryan McNamara

7. 10-Adam Butler

8. 3-Karl Hoffmans

9. 32-Mitch Gowland

10. 21-Nick Whell

11. 42-Kristy Bonsey

12. 44-Dan Murray

13. 14-Mark Pholi

14. 85-Nelson Reddacliff

15. NQ2-Andrew Baumber

16. 11-Rob Hamilton

17. 73-Libby Ellis

18. Q2-Brent Kratzmann

19. 22-Peter Campbell

Midget Cars

Qualifying:

1. 11-Charlie Brown, 13.864

2. 35-Callum Walker, 13.884

3. 89-Rusty Whittaker, 13.885

4. 99-Brock Dean, 14.002

5. 34-Mitchell Rooke, 14.081

6. 76-Reid Mackay, 14.275

7. 41-Glenn Wright, 14.480

8. 81-Brad Dawson, 14.534

9. 80-Scott Doyle, 14.568

10. 18-Nathan Mathers, 14.574

11. 6-Darren Vine, 14.638

12. 5-Audie Malt, 14.646

13. 16-Matt O’Neil, 14.699

14. 36-Cal Whatmore, 14.985

15. 14-Kody Stothard, 15.085

16. 96-Corey Stothard, 15.820

Heat Race #1:

1. 35-Callum Walker

2. 99-Brock Dean

3. 34-Mitchell Rooke

4. 18-Nathan Mathers

5. 5-Audie Malt

6. 76-Reid Mackay

7. 96-Corey Stothard

Heat Race #2:

1. 11-Charlie Brown

2. 81-Brad Dawson

3. 16-Matt O’Neil

4. 41-Glenn Wright

5. 80-Scott Doyle

6. 14-Kody Stothard

7. 89-Rusty Whittaker

8. 6-Darren Vine

Heat Race #3:

1. 11-Charlie Brown

2. 80-Scott Doyle

3. 76-Reid Mackay

4. 41-Glenn Wright

5. 81-Brad Dawson

6. 96-Corey Stothard

7. 35-Callum Walker

8. 99-Brock Dean

Heat Race #4:

1. 16-Matt O’Neil

2. 5-Audie Malt

3. 18-Nathan Mathers

4. 6-Darren Vine

5. 14-Kody Stothard

6. 34-Mitchell Rooke

7. 89-Rusty Whittaker

Feature:

1. 11-Charlie Brown

2. 89-Rusty Whittaker

3. 16-Matt O’Neil

4. 35-Callum Walker

5. 99-Brock Dean

6. 36-Cal Whatmore

7. 18-Nathan Mathers

8. 41-Glenn Wright

9. 81-Brad Dawson

10. 80-Scott Doyle

11. 76-Reid Mackay

12. 14-Kody Stothard

13. 5-Audie Malt

14. 96-Corey Stothard

Wingless V6 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 75-Timothy Harris

2. 71-Dave Eggins

3. 18-Brody Thomsen

4. Q1-Scott Thomsen

5. 3-Ian Milnes

6. 47-Lachie Robertson

7. 13-Ben Hull

DNF. 36-Michael Butcher

Heat Race #2:

1. 5-Dave Ellis

2. 42-Shaun Knight

3. 28-Paul Robinson

4. 27-Jamie Usher

5. N45-Troy Carey

6. 50-Jayden O’Toole

7. 77-Mick Reid

8. 99-Declan Brownsey

9. 98-Dan Evans

Heat Race #3:

1. 9-Tim Harris

2. 82-Jacob Jolley

3. 10-Chris Catchpole

4. 80-Liam Atkinson

5. 30-Shane Costello

6. NX45-Finley Cleveland

7. 60-Michael Lampard

Heat Race #4:

1. 80-Liam Atkinson

2. NX45-Finley Cleveland

3. 82-Jacob Jolley

4. 50-Jayden O’Toole

5. 99-Declan Brownsey

6. N45-Troy Carey

7. 77-Mick Reid

8. 30-Shane Costello

Heat Race #5:

1. Q1-Scott Thomsen

2. 9-Tim Harris

3. 75-Timothy Harris

4. 60-Michael Lampard

5. 10-Chris Catchpole

6. 36-Michael Butcher

7. 71-Dave Eggins

Heat Race #6:

1. 27-Jamie Usher

2. 18-Brody Thomsen

3. 47-Lachie Robertson

4. 28-Paul Robinson

5. 13-Ben Hull

6. 3-Ian Milnes

7. 98-Dan Evans

B-Main:

1. 71-Dave Eggins

2. 36-Michael Butcher

3. 13-Ben Hull

4. 99-Declan Brownsey

5. 77-Mick Reid

6. 98-Dan Evans

7. 30-Shane Costello

8. 37-Shane Thompson

A-Main:

1. 9-Tim Harris

2. 75-Timothy Harris

3. 82-Jacob Jolley

4. 28-Paul Robinson

5. 71-Dave Eggins

6. 18-Brody Thomsen

7. 27-Jamie Usher

8. 36-Michael Butcher

9. 50-Jayden O’Toole

10. 10-Chris Catchpole

11. 3-Ian Milnes

12. 13-Ben Hull

13. 47-Lachie Robertson

14. 5-Dave Ellis

15. 60-Michael Lampard

16. N45-Troy Carey

17. NX45-Finley Cleveland

18. 99-Declan Brownsey

19. 80-Liam Atkinson

20. Q1-Scott Thomsen