Lucas Wolfe Wins Patriot Tour Opener at Canandaigua

CANANDAIGUA, NY (June 17, 2020) — Lucas Wolfe picked up the feature victory to open the 2020 campaign for the Patriot Sprint Tour Wednesday at Land of Legends Raceway. Matt Tanner, Billy VanInwegan, Joe Trenca, and Davie Franek rounded out the top five.

Patriot Sprint Tour

Land of Legends Raceway

Canandaigua, N.Y.

Wednesday June 17, 2020

Heat Race #1:

1. 7ny-Matt Farnham

2. 0-Danny Varin

3. 121-Steve Glover

4. 5w-Lucas Wolfe

5. 17-Sammy Reakes IV

6. 45-Chuck Hebing

7. 66-Erik Karlson

8. 42-Jesse Pruchnik

DNS: 9-Josh Pieniazek

Heat Race #2:

1. 90-Matt Tanner

2. 98-Joe Trenca

3. 79-Jordan Thomas

4. 35-Jared Zimbardi

5. 49k-Scott Kreutter

6. 48J-Darryl Ruggles

7. 87-Jason Barney

8. 36-Tyler Trump

9. 36b-Brian Preston

Heat Race #3:

1. 10c-Paulie Colagiovanni

2. 99L-Larry Wight

3. 10h-Kelly Hebing

4. 28f-Davie Franek

5. 23-Tyler Cartier

6. 21-Will Glover

7. 55-Dallas Schott

8. 67-Pete Richardson

Heat Race #4:

1. 56-Billy VanInwegan

2. X-Dan Bennett

3. 22-Jonathan Preston

4. 2-Dave Axton

5. 46-Ryan Conian

6. 38-Brad Knab

7. 14b-Brett Wright

8. 86-Jeremy Barnard

Dash:

1. 5w-Lucas Wolfe

2. 28f-Davie Franek

3. 17-Sammy Reakes IV

4. 22-Jonathan Preston

5. X-Dan Bennett

6. 121-Steve Glover

B-Main:

1. 48J-Darryl Ruggles

2. 45-Chuck Hebing

3. 66-Erik Karlson

4. 87-Jason Barney

5. 21-Will Glover

6. 36-Tyler Trump

7. 55-Dallas Schott

8. 14b-Brett Wright

9. 67-Pete Richardson

10. 38-Brad Knab

11. 86-Jeremy Barnard

12. 42-Jesse Pruchnik

DNS: 36b-Brian Preston

DNS: 9-Josh Pieniazek

A-Main:

1. 5w-Lucas Wolfe

2. 90-Matt Tanner

3. 56-Billy VanInwegan

4. 98-Joe Trenca

5. 28f-Davie Franek

6. 48J-Darryl Ruggles

7. 22-Jonathan Preston

8. 7ny-Matt Farnham

9. 66-Erik Karlson

10. 17-Sammy Reakes IV

11. 87-Jason Barney

12. 46-Ryan Coniam

13. 49k-Scott Kreutter

14. X-Dan Bennett

15. 45-Chuck Hebing

16. 67-Pete Richardson

17. 10c-Paulie Colagiovanni

18. 121-Steve Glover

19. 79-Jordan Thomas

20. 2-Dave Axton

21. 23-Tyler Cartier