Wagner, Marci, Heimbach, Bright, and Sweigart Win Features at Port Royal

PORT ROYAL, PA (August 22, 2020) — During a very busy night at Port Royal Speedway five different sprint car drivers visited victory lane as part of “Sprint Car Madness”. Anthony Macri won the makeup feature from the “Living Legends Dream” event originally scheduled for August 1st. Macri to lead from Logan Wagner just past the halfway point and drove away for the victory. Wagner bounced back to win the makeup sprint car feature from August 15 leading every lap. Blane Heimbach won the regularly scheduled main event leading every lap of the nightcap.

Alex Bright won the USAC East Coast Sprint Car feature while Nick Sweigart won the PA Sprint Car Series main.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvana

Saturday August 22, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 12-Blane Heimbach

2. 1-Logan Wagner

3. 20-Ryan Taylor

4. 5-Dylan Cisney

5. 24-Lucas Wolfe

6. 39M-Anthony Macri

7. 69K-Lance Dewease

8. 35-Tyler Reeser

9. 5M-Brent Marks

10. 55-Mike Wagner

11. 45-Jeff Halligan

12. 3Z-Brock Zearfoss

13. 17-Kyle Smith

14. 57J-Jeff Miller

15. 33W-Mike Walter II

16. 10-Paulie Colagiovanni

17. 2-AJ Flick

18. 11-TJ Stutts

19. 47K-Kody Lehman

20. 19-Curt Stroup

21. 25-Tyler Bear

22. 24B-Dustin Baney

23. 7-Steve Buckwalter

24. 39-Jason Solwold

Feature (Makeup from 8/1)

1. 39M-Anthony Macri

2. 1-Logan Wagner

3. 69K-Lance Dewease

4. 5M-Brent Marks

5. 3Z-Brock Zearfoss

6. 11-TJ Stutts

7. 45-Jeff Halligan

8. 12-Blane Heimbach

9. 20-Ryan Taylor

10. 5-Dylan Cisney

11. 91-Kyle Reinhardt

12. 55-Mike Wagner

13. 2-AJ Flick

14. 35-Tyler Reeser

15. 91f-Ryan Smith

16. 7-Steve Buckwalter

17. 98-Jared Esh

18. 24B-Dustin Baney

19. 75-Nicole Bower

20. 17-Kyle Smith

21. 47K-Kody Lehman

22. 39-Jason Solwold

23. 880-Drew Ritchey

24. 10-Paulie Colagiovanni

25. 57J-Jeff Miller

26. 25-Tyler Bear

Feature (Makeup from 8/15)

1. 1-Logan Wagner

2. 5-Dylan Cisney

3. 55-Mike Wagner

4. 24-Lucas Wolfe

5. 12-Blane Heimbach

6. 20-Ryan Taylor

7. 5M-Brent Marks

8. 45-Jeff Halligan

9. 10-Paulie Colagiovanni

10. 11-TJ Stutts

11. 91-Kyle Reinhardt

12. 25-Tyler Bear

13. 19-Curt Stroup

14. 2-AJ Flick

15. 98-Jared Esh

16. 91F-Anthony Fiore

17. 35-Tyler Reeser

18. 880-Drew Ritchey

19. 75-Nicole Bower

20. 33W-Mike Walter II

21. 24B-Dustin Baney

22. 47K-Kody Lehman

USAC East Coast Sprint Car Series

Feature:

1. 20-Alex Bright

2. 19-Steven Drevicki

3. 28F-Davie Franek

4. 5g-Billy Vaninwegen

5. 71-Chris Allen Jr.

6. 33B-Bill Unglert

7. 17M-Christian Bruno

8. 53-Shawn Donath

9. 117-David Swanson

10. 74JR-JR Berry

11. 54-Joey Amantea

12. 23m-Kenny Miller III

13. 1J-Kevin Nouse

14. 96-Lee Kauffman

15. 67-Jason Cherry

16. 17j-Jonathan Swanson

17. 7-Austin Graby

18. 27C-Craig Pellegrini

19. 23-John Stehman

20. 5Q-Ryan Quackenbush

21. 83-Bruce Buckwalter

22. 12W-Troy Fraker

23. 3H-Heidi Hedin

24. 15-Mark Bitner

25. 5Z-Zack Burd

DNS. 32-Eric Jennings

PA Sprint Series

Feature:

1. 8-Nick Sweigart

2. 95-Garrett Bard

3. 3D-Dave Grube

4. 20-Doug Dodson

5. 55-Domenic Melair

6. 83-Larry Mcvay

7. 69K-Kassidy Kreitz

8. 69P-Landon Price

9. 2-Erin Statler

10. 99A-Devin Adams

11. JM1-Justin Mills

12. 44K-Kirsten Hess

13. 53W-Jimmy White

14. 36-Jaremi Hanson

15. 17K-Kyle Keen

16. 11-Dylan Smith

17. 12F-Daryl Stimeling

18. 19M-Brody Adamsky

19. 41Z-Jared Zionkowski

20. 88-Fred Arnold

21. 21-Andrew Boyer

22. 79-Ian Cumens

23. 6R-Reed Thompson

24. 4B-Jason Bergstresser

25. 25D-Dustin Young

26. 3-Branston Shue