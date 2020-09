Cole Duncan Scores $10,000 Victory at Atomic Speedway

CHILLICOTHE, Ohio (September 19, 2020) — Cole Duncan picked up a $10,000 to win feature victory on Saturday with the FAST 410 Sprint Car Series at Atomic Speedway. Jac Haudenschild, Hunter Schuerenberg, Tyler Gunn, and Buddy Kofoid rounde dout the top five.

FAST 410 Sprint Car Series

Atomic Speedway

Chillicothe, Ohio

Saturday September 19, 2020

Heat Race #1:

1. 4-Cap Henry

2. 3C-Cale Conley

3. 11N-Buddy Kofoid

4. 27-Cody Gallogly

5. 21-Brinton Marvel

6. 40I-Mark Imler

7. 08-Brandon Conkel

8. 5M-Eric Martin

9. 83-Adam Cruea

Heat Race #2:

1. 6-Jac Haudenschild

2. 22-Cole Duncan

3. 55-Hunter Schuerenberg

4. 5-Justin Barger

5. 4-Danny Smith

6. 9w-Lance Webb

7. 59-Bryan Nuckles

8. 1B-Keith Baxter

9. 9J-Jesse McCreary

Heat Race #3:

1. 5J-Jake Hesson

2. 4x-Jimmy Stinson

3. 81-Lee Jacobs

4. 15-Mitch Harble

5. 15K-Chad Kemenah

6. 83X-Nate Reeser

7. 5-Jordan Harble

8. 55M-McKenna Hasse

9. 44-Charlie Vest

Heat Race #4:

1. A79-Brandon Wimmer

2. 9X-Ricky Peterson

3. 68G-Tyler Gunn

4. 00H-Hunter Lynch

5. 9G-Cody Gardner

6. 22D-Josh Davis

7. 4x-Bradley Ashford

8. D12-Jason Dolick

9. 99-Ryan Myers

B-Main:

1. 08-Brandon Conkel

2. 9-Lance Webb

3. 55M-McKenna Hasse

4. 59-Bryan Nuckles

5. 1B-Keith Baxter

6. 22D-Josh Davis

7. 83X-Nate Reeser,

8. 99-Ryan Myers

9. 5H-Jordan Harble

10. 4X-Bradley Ashford

11. 44-Charlie Best

12. 9J-Jesse McCreary

13. D12-Jason Dolick

14. 5M-Eric Martin

15. 40I-Mark Imler

A-Main:

1. 22-Cole Duncan

2. 3-Jac Haudenschild

3. 55-Hunter Schuerenberg

4. 68G-Tyler Gunn

5. 11N-Buddy Kofoid

6. 81-Lee Jacobs

7. A79-Brandon Wimmer

8. 15K-Chad Kemenah

9. 5J-Jake Hesson

10. 4-Cap Henry

11. 3C-Cale Conley

12. 59-Bryan Nuckles

13. 15-Mitch Harble

14. 9X-Ricky Petersen

15. 4X-Jimmy Stinson

16. 27-Cody Gallogly

17. 21M-Brinton Marvel

18. 9-Lance Webb

19. 55M-McKenna Hasse

20. 5-Justin Barger

21. 08-Brandon Conkel

22. 4-Danny Smith

23. 00H-Hunter Lynch

24. 9G-Cody Gardner