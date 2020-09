Anthony Macri Wins the Jim Nace Memorial Selinsgrove National Open

SELINSGROVE, PA (September 26, 2020) — Anthony Macri won the Jim Nace Memorial Selinsgrove National Open on Saturday at Selinsgrove Speedway. Freddie Rahmer, Dylan Cisney, Lance Dewease, and Brock Zearfoss rounded out the top five

Garrett Bard won the 305 sprint car feature.

Jim Nace Memorial Selinsgrove National Open

Selinsgrove Speedway

Selinsgrove, Pennsylvania

Saturday September 26, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 39M-Anthony Macri

2. 51-Freddie Rahmer

3. 5-Dylan Cisney

4. 69k-Lance Dewease

5. 3Z-Brock Zearfoss

6. 48-Danny Dietrich

7. 21-Brian Montieth

8. 5M-Brent Marks

9. 12-Blane Heimbach

10. 1-Logan Wagner

11. 39-Justin Peck

12. 24-Lucas Wolfe

13. 91-Anthony Fiore

14. 45-Jeff Halligan

15. 99M-Kyle Moody

16. 35-Jason Shultz

17. 21B-Brian Brown

18. 24r-Rico Abreau

19. 19-Curt Stroup

20. 8S-Trenton Sheaffer

21. 28F-Davie Franek

22. 17B-Steve Buckwalter

23. 11-TJ Stutts

24. 91R-Kyle Reinhardt

PA Sprint Series

Feature:

1. 95-Garrett Bard

2. 2H-Derek Hauck

3. 2j-Aaron Jacoeus

4. 36-Jaremi Hanson

5. 20-Doug Dodson

6. 19-Cruz Kepner

7. 55-Dominic Melair

8. 67-Ken Duke

9. 247-Mikell McGhee

10. 10-Jake Waters

11. 8-Nick Sweigart

12. 86-Ron Aurand

13. 61j-Johnny Scarborough

14. 87-Austin Grabey

15. 69k-Kassidy Kreitz

16. 51-Dave Graber

17. 55r-Rick Romig

18. 2-Erin Statler

19. 53W-Jimmy White

20. 7x-Jacob Jacobus

21. 71-Josh Spicer

22. 39X-Scott Frack

24. 41Z-Jared Zionkowski

25. 4B-Jason Bergstresser

26. 88-Fred Arnold

27. 99A-Devin Adams