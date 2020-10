Steven Shebester Wins at Longdale Speedway

LONGDALE, OK (October 23, 2020) — Steven Shebester won the 305/Champ Sprint feature on Saturday at Longdale Speedway. Jake Martens, Whit Gastineau, Brandon Anderson, and Ryan Timms rounded out the top five.

Longdale Speedway

Longdale, Oklahoma

Friday October 23, 2020

Winged 305/Champ Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2C-Whit Gastineau[1]

2. 91-Ryan Timms[2]

3. 10-Jordan Knight[5]

4. 16S-Steven Shebester[8]

5. 31-Mason Smith[4]

6. 55B-Brandon Anderson[7]

7. 62-James Shoun[3]

8. 6-Alison Slaton[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 27B-Jake Martens[1]

2. 16W-Weston Miller[4]

3. 22C-Charlie Crumpton[6]

4. 29N-Larry Neighbors[3]

5. 6N-Cameron Hagin[2]

6. 93-Zachary Patterson[7]

7. 29B-Duane Baker[5]

A-Main (25 Laps)

1. 16S-Steven Shebester[2]

2. 27B-Jake Martens[3]

3. 2C-Whit Gastineau[4]

4. 55B-Brandon Anderson[10]

5. 91-Ryan Timms[7]

6. 29N-Larry Neighbors[8]

7. 10-Jordan Knight[1]

8. 93-Zachary Patterson[11]

9. 31-Mason Smith[9]

10. 22C-Charlie Crumpton[5]

11. 29B-Duane Baker[13]

12. 62-James Shoun[14]

13. 6N-Cameron Hagin[12]

14. 16W-Weston Miller[6]

15. 6-Alison Slaton[15]