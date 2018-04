Bergman Wins Friday Night at Texas Motor Speedway

Lucas Oil ASCS National Tour

ASCS Red River Region

Texas Motor Speedway Dirt Track – Ft. Worth, Texas

Tony Stewart presents the Vankor Texas Sprint Car Nationals

Friday, April 6, 2018

Car Count: 35

Heat Races (Top 16 in Passing Points advance to the A-Feature)

Heat 1 (8 Laps): 1. 2C-Wayne Johnson, [2]; 2. 84-Brandon Hanks, [1]; 3. 1J-Danny Jennings, [4]; 4. 28X-Brady Bacon, [3]; 5. 28-Scott Bogucki, [5]; 6. 99-Skylar Gee, [6]; 7. 9-Bobby Breen, [7]

Heat 2 (8 Laps): 1. 76-Zane Lawrence, [1]; 2. 23-Seth Bergman, [4]; 3. 95-Matt Covington, [7]; 4. 7M-Chance Morton, [6]; 5. 77X-Alex Hill, [3]; 6. 5X-Tyson Hall, [5]; 7. 56X-Mark Chisholm, [2]

Heat 3 (8 Laps): 1. 17W-Harli White, [1]; 2. 3-Sammy Swindell, [2]; 3. 91T-Tyler Thomas, [4]; 4. 05-Zane Hendricks, [5]; 5. 12H-Tony Bruce Jr, [3]; 6. 12W-Dale Wester, [6]; (DNS) 6-Dustin Gates,

Heat 4 (8 Laps): 1. 52-Blake Hahn, [1]; 2. 45X-Johnny Herrera, [2]; 3. 15H-Sam Hafertepe Jr, [6]; 4. 21-Robbie Price, [5]; 5. 26M-Fred Mattox, [3]; 6. (DNF) 1-Travis Rilat, [7]; 7. (DNF) 55-Brad Queen, [4]

Heat 5 (8 Laps): 1. 14-Tony Stewart, [3]; 2. 8M-Kade Morton, [4]; 3. 5J-Jamie Ball, [1]; 4. 8-Alex Sewell, [5]; 5. 17-Derek Hagar, [7]; 6. 44-Chris Martin, [2]; 7. (DNF) 11-Roger Crockett, [6]

BMRS B-Main (Top 3 in each advance to the A-Feature)

B Feature 1 (12 Laps): 1. 8-Alex Sewell, [2]; 2. 28X-Brady Bacon, [3]; 3. 77X-Alex Hill, [4]; 4. 26M-Fred Mattox, [5]; 5. 44-Chris Martin, [7]; 6. 05-Zane Hendricks, [1]; 7. 55-Brad Queen, [9]; 8. (DNF) 12W-Dale Wester, [6]; 9. (DNF) 56X-Mark Chisholm, [8]; (DNS) 1-Travis Rilat,

B Feature 2 (12 Laps): 1. 21-Robbie Price, [1]; 2. 28-Scott Bogucki, [3]; 3. 12H-Tony Bruce Jr, [4]; 4. 11-Roger Crockett, [8]; 5. 5X-Tyson Hall, [6]; 6. 9-Bobby Breen, [7]; 7. 99-Skylar Gee, [5]; 8. (DNF) 17-Derek Hagar, [2]; (DNS) 6-Dustin Gates,

Protect the Harvest A-Feature:

A Feature (Lineup, 25 Laps): 1. 23-Seth Bergman; 2. 17W-Harli White; 3. 95-Matt Covington; 4. 2C-Wayne Johnson; 5. 15H-Sam Hafertepe Jr; 6. 14-Tony Stewart; 7. 76-Zane Lawrence; 8. 8M-Kade Morton; 9. 52-Blake Hahn; 10. 3-Sammy Swindell; 11. 45X-Johnny Herrera; 12. 84-Brandon Hanks; 13. 1J-Danny Jennings; 14. 91T-Tyler Thomas; 15. 7M-Chance Morton; 16. 5J-Jamie Ball; 17. 8-Alex Sewell; 18. 21-Robbie Price; 19. 28X-Brady Bacon; 20. 28-Scott Bogucki; 21. 77X-Alex Hill; 22. 12H-Tony Bruce Jr

Lap Leader(s): Seth Bergman 1-25

CP-Carrillo Hard Charger: Scott Bogucki +13

FSR High Point Driver: Tony Stewart

Provisional(s): Travis Rilat / Skylar Gee