Feature Winners: June 21 – 24, 2018

Thursday June 21, 2018

Norman County Raceway – Ada, MN – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Wade Nygaard

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – ASCS – National Tour / Summer Thunder Series – Jim Raper Memorial Dirt Cup – Sam Hafertepe Jr.

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Jim Raper Memorial Dirt Cup – Jayme Barnes

Friday June 22, 2018

Accord Speedway – Accord, NY – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Mick D’Agostino

Albany-Saratoga Speedway – Malta, NY – USA – USAC – Speed 2 DMA Midget Car Championship – Jason Goff

Big Diamond Speedway – Minersville, PA – USA – United Racing Club – Josh Weller

Electric City Speedway – Great Falls, MT – USA – Dakota Sprint Car Series – Bill Boyce

Estevan Motor Speedway – Estevan, SK – CAN – Western North Dakota Sprint Cars – Dusty Lawson

Gondik Law Speedway – Superior, WI – USA – UMSS – Traditional Sprint Car Series / Northern Renegade Sprint Car Series – Harry Hanson

Heart O’Texas Speedway – Waco, TX – USA – Sprint Car Bandits – Dale Wester

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – Winged 305 Sprint Cars – Max Pozsgai

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Capital Region Sprintcar Agency – Alysha Bay

Lee USA Speedway – Lee, NH – USA – Small Block Supermodifieds – Thomas Tombarello Jr

Midway Speedway – Lebanon, MO – USA – POWRi – Wingless Auto Racing – Ty Husley

Mitchell Raceway – Fairbanks, AK – USA – Winged 360 Sprint Cars – Randi Motsko

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – King of the West Sprint Car Series – Pombo-Sargent Classic – Justin Sanders

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Wade Nygaard

RPM Speedway – Crandall, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Kevin Ramey

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – ASCS – National Tour / Summer Thunder Series – Jim Raper Memorial Dirt Cup – Seth Bergman

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Jim Raper Memorial Dirt Cup – Evan Margeson

Spring Lake Speedway – Unity, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Justin Miller

Swainsboro Raceway – Swainsboro, GA – USA – United Sprint Car Series – Jordon Mallett

Thunderbird Speedway – Muskogee, OK – USA – Oil Capital Racing Series – Harold Leep Classic – Sheldon Barksdale

Tri-City Speedway – Auburn, MI – USA – Sprints on Dirt – Shawn Valenti

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Matt Richards

West Texas Raceway – Lubbock, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Preston Peebles

Saturday June 23, 2018

81 Speedway – Park City, KS – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jake Greider

ABC Raceway – Ashland, WI – USA – UMSS – Traditional Sprint Car Series / Northern Renegade Sprint Car Series – Scott Brandt

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Tom Wyckoff

Beaver Dam Raceway – Beaver Dam, WI – USA – World of Outlaws – JB Boyd Memorial – Daryn Pittman

Boone Speedway – Boone, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Matt Richards

Brown County Speedway – Aberdeen, SD – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Mark Dobmeier

Butler Motor Speedway – Quincy, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Barry Hyliard Memorial – Boston Mead

Calistoga Speedway – Calistoga, CA – USA – Civil War Series – Colby Copeland

Calistoga Speedway – Calistoga, CA – USA – King of the West Sprint Car Series – Wine County Classic – Kyle Hirst

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – Desert Non-Wing Sprint Cars – Zachary Madrid

Cherokee Speedway – Gaffney, SC – USA – United Sprint Car Series – Morgan Turpen

Coos Bay Speedway – Coos Bay, OR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Aaron Miller

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Kinzer Cox

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Kyle Clark

Crystal Motor Speedway – Crystal, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Max Stambaugh

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – George White

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Joey Danley

East Bay Raceway Park – Tampa, FL – USA – Winged 360 Sprint Cars – Billy Boyd

El Paso County Raceway – Calhan, CO – USA – United Rebel Sprint Series / Colorado IMCA RaceSaver Sprint Car Series – Zach Blurton

Indianapolis Speedrome – Indianapolis, IN – USA – USSA – Kenyon Midget Car Series – Trey Osborne

Kennedale Speedway Park – Kennedale, TX – USA – Sprint Car Bandits – Jeb Sessums

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Eric Bridger

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Clint Garner

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brian Brown

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi – Wingless Auto Racing – Joe B Miller

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jonathan Cornell

Legit Speedway Park – West Plains, MO – USA – ASCS – Mid-South Region / ASCS – Warrior Region – Miles Paulus

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Carson Short

Off Road Raceway – Norfolk, NE – USA – Midwest Sprint Touring Series / Nebraska 360 Sprint Car Series – Jody Rosenboom

Perris Auto Speedway – Perris, CA – USA – USAC – CRA Sprint Car Championship – Justin Grant

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Justin Sanders

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Kurt Davis

Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – UMP Pro Sprints – Eli Lakin

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Winged 305 Sprint Cars – Dale Howard

Santa Maria Speedway – Santa Maria, CA – USA – Western RaceSaver Series – Kyle Rasmussen

Saratoga Speedway – Black Rock, BC – USA – WILROC – Michael Haslam

Shenandoah Speedway – Shenandoah, VA – USA – Virginia Sprint Series – Mike Leraas

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – ASCS – National Tour / Summer Thunder Series – Jim Raper Memorial Dirt Cup – Seth Bergman

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Jim Raper Memorial Dirt Cup – Tristin Thomas

Southern New Mexico Speedway – Las Cruces, NM – USA – POWRi – 305 Sprint Cars – Brandon Schure

Stateline Speedway – Post Falls, ID – USA – Washington Econo Sprint Car Organization – Tim Halliday

Stateline Speedway – Post Falls, ID – USA – Washington Midget Racing Association – Tony Seidleman

Thunderbird Speedway – Muskogee, OK – USA – Oil Capital Racing Series – Harold Leep Classic – Sheldon Barksdale

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi – Outlaw Sprints – Cody Baker

Willamette Speedway – Willamette, OR – USA – Wingless Sprint Series – Tim Alberding

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Car Series – Doug Schneck

Sunday June 24, 2018

Casino Speedway – Watertown, SD – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Mark Dobmeier

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Bob Darland Memorial – Chris Windom