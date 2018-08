Feature Winners: August 17 – 19, 2018

Friday August 17, 2018

81 Speedway – Park City, KS – USA – USAC – Southwest Sprint Car Championship – Freedom Tour – Charles Davis Jr.

Albany-Saratoga Speedway – Malta, NY – USA – USAC – Speed 2 DMA Midget Car Championship – Will Hull

Black Hills Speedway – Rapid City, SD – USA – Non-Wing 360 Sprint Cars – Trevor Plambeck

Castrol Raceway – Edmonton, AB – CAN – Sportsman Sprints – Chevy Goodhope

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Interstate Sprint Car Series – ISCS Week of Speed – Tyler Thompson

Heart O’Texas Speedway – Waco, TX – USA – POWRi Elite Non-Wing Sprint Car Series – Justin Melton

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Midwest Sprint Touring Series / Nebraska 360 Sprint Car Series – Justin Henderson

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – NSL – Non-Wing Sprint Cars – Alex Schriever

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Brady Forbrook

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi – Wingless Auto Racing – POWRi Wingless Nationals – Wyatt Burks

Lee County Speedway – Donnellson, IA – USA – Sprint Invaders Association – Randy Martin

Lincoln Speedway – Lincoln, IL – USA – DII Midgets – Mitchell Davis

Lincoln Speedway – Lincoln, IL – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Mitch Wissmiller

Mitchell Raceway – Fairbanks, AK – USA – Winged 360 Sprint Cars – Ernie Seager

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Brad Furr

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – ONT – Crate Sprint Cars – Shone Evans

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Southern Ontario Sprints – Scott Kruetter

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – World of Outlaws – Northern Tour Leg #2 – Donny Schatz

RPM Speedway – Crandall, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Season Championship – Kevin Ramey

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Tyler Wolf Classic – Tanner Thorson

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Wingless Sprints – Casey McClain

Stockton Speedway – Stockton, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Jake Martens

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jack Potter

Western Speedway – Victoria, BC – USA – Northwest Sprintcar Racing Association – Daffoldil Cup – Jeff Montgomery

Western Speedway – Victoria, BC – USA – WILROC – Roy Smith Memorial – James Miller

105 Speedway – Cleveland, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Chris Hinson

Saturday August 18, 2018

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Sprint Invaders Association – Cody Wehrle

81 Speedway – Park City, KS – USA – USAC – Southwest Sprint Car Championship – Freedom Tour – Jeremy Campbell

Antioch Speedway – Antioch, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Burt Foland Jr.

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Scott Dellinger

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – Sprint Cars of New England – Jake Williams

Berlin Raceway – Marne, MI – USA – Must See Racing – Charlie Schultz

Brighton Speedway – Brighton, ONT – CAN – Action Sprint Tour – Mack DeMan

Brockville Ontario Speedway – Brockville, ONT – CAN – Empire Super Sprints – Mike Mahaney

Butler Motor Speedway – Quincy, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Quentin Blonde

Castrol Raceway – Edmonton, AB – CAN – NSA 360 Sprint Cars – Friday Makeup Feature – Buddy Kofoid

Castrol Raceway – Edmonton, AB – CAN – NSA 360 Sprint Cars – Gold Cup – Geoff Ensign

Castrol Raceway – Edmonton, AB – CAN – Sportsman Sprints – Chevy Goodhope

Delaware Speedway – Delaware, ONT – USA – International Super Modified Association – Mike Ordway Jr.

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Adam Gullion

East Bay Raceway Park – Tampa, FL – USA – Winged 360 Sprint Cars – Hayden Campbell

Golden Triangle Raceway Park – Beaumont, TX – USA – ASCS – Gulf South Region – Channin Takersley

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Interstate Sprint Car Series – ISCS Week of Speed – Jake Hesel

Hamilton County Speedway – Webster City, IA – USA – ASCS – National Tour – Jamie Ball

I-25 Speedway – Pueblo, CO – USA – Englewood Racing Association – Cody Castor

Illinois State Fairgrounds – Springfield, ILL – USA – USAC – Silver Crown Championship – Chris Windom

Indianapolis Speedrome – Indianapolis, IN – USA – USSA – Kenyon Midget Car Series – Dameron Taylor

Keller Auto Speedway – Hanford, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – D.J. Netto

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi – Wingless Auto Racing – POWRi Wingless Nationals – Kyle Cummins

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Taylor Walton

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Capital Region Sprintcar Agency – Darryl Ruggles

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Dick Gaines Memorial – Robert Ballou

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Winged 305 Sprint Cars – Steven Shebester

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Wingless Limited Sprints – Jeremy Allen

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Brent Beauchamp

Lincoln Speedway – Abbottstown,PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Tyler Walton

Lincoln Speedway – Abbottstown,PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brian Montieth

Macon Speedway – Macon, IL – USA – POWRi – National Midget Series – Camfield Memorial – Kevin Thomas Jr.

New Egypt Speedway – New Egypt, NJ – USA – Northeast Wingless Sprint Cars – Karl Freyer

Oberlin Speedway – Oberlin, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Jake Bubak

Off Road Raceway – Norfolk, NE – USA – Midwest Sprint Touring Series / Nebraska 360 Sprint Car Series – Jack Dover

Ogilvie Raceway – Ogilvie, MN – USA – UMSS – Traditional Sprint Car Series – Cam Schafer

Ogilvie Raceway – Ogilvie, MN – USA – UMSS – Winged Sprint Car Series – Justin Henderson

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Small Block Supermodifieds – Season Championship – Dave LaTullip

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Supermodifieds – Season Championship – Otto Sitterly

Park Jefferson International Speedway – Jefferson, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Ryan Voss

Park Jefferson International Speedway – Jefferson, SD – USA – Winged 410 Sprint Cars – Austin McCarl

Perris Auto Speedway – Perris, CA – USA – USAC – CRA Sprint Car Championship – Austin Williams

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Klint Simpson

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Justyn Cox

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Tony Wondra

Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – UMP Pro Sprints – Season Championship – John Gurley

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Lucas Wolfe

Red River Valley Speedway – West Fargo, ND – USA – World of Outlaws – Duel in the Dakotas – Donny Schatz

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Winged 305 Sprint Cars – Brandon Lovelace

Sandia Speedway – Albuquerque, NM – USA – Winged 360 Sprint Cars – Dave Burns

Sharon Speedway – Hartford, OH – USA – FAST – 410 Sprint Car Series – Cap Henry

South Buxton Raceway – South Buxton, ONT – Southern Ontario Sprints – Dylan Westbrook

Sycamore Speedway – Maple Park, IL – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Ryan Probst

Thunderbird Raceway – Muskegon, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Phil Gressman

Ukiah Speedway – Ukiah, CA – USA – Washington Midget Racing Association – Chad Nichols

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi – Allstar Midgets – Chad Winfrey

Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – Ohio Valley Sprint Car Association – Danny Mumaw

Waynesfield Raceway Park – Waynesfield, OH – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Dallas Hewitt

Western Speedway – Victoria, BC – USA – Northwest Sprintcar Racing Association – Daffodil Cup – Jeff Montgomery

Western Speedway – Victoria, BC – USA – WILROC – Ross Rocket Memorial – Mike Haslam

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Interstate Racing Association – Jake Blackhurst

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Car Series – Allan Hafford

Sunday August 19, 2018

Angell Park Speedway – Sun Prairie, WI – USA – POWRi – National Midget Series / Badger Midget Auto Racing Association – Corn Fest – Zac Daum

Lebanon Valley Speedway – West Lebanon, NY – USA – All Star Circuit of Champions – Gerard McIntyre

Tri-City Raceway Park – Franklin, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Jack Sodeman Jr.