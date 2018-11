Seavey Wins USAC Midget Feature at Bakersfield

USAC P1 INSURANCE NATIONAL & LIGHT UP THE WORLD WESTERN STATES MIDGET presented by CBD Living Water RACE RESULTS: November 17, 2018 – Bakersfield Speedway – Bakersfield, California – “November Classic”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFYING: 1. Chad Boat, 84, Tucker/Boat-12.536; 2. Holly Shelton, 67K, Kunz/Curb-Agajanian-12.724; 3. Sam Johnson, 72, Kunz/Curb-Agajanian-12.729; 4. Shane Golobic, 17w, Clauson Marshall/Wood-12.756; 5. Damion Gardner, 25x, Rodela-12.782; 6. Zeb Wise, 39BC, Clauson Marshall-12.786; 7. Brady Bacon, 76m, FMR-12.807; 8. Tucker Klaasmeyer, 27, Kunz/Curb-Agajanian-12.811; 9. Dustin Golobic, 17G, Wood-12.829; 10. Rico Abreu, 97K, Kunz/Curb-Agajanian-12.831; 11. Ryan Robinson, 71, Kunz/Curb-Agajanian-12.850; 12. Logan Seavey, 67, Kunz/Curb-Agajanian-12.867; 13. Spencer Bayston, 97, Kunz/Curb-Agajanian-12.872; 14. Colton Heath, 99, Stewart-12.890; 15. Justin Grant, 76E, FMR-12.911; 16. Tanner Carrick, 71K, Kunz/Curb-Agajanian-12.931; 17. Michael Faccinto, 9D, Dodenhoff-12.935; 18. Tyler Courtney, 7BC, Clauson Marshall-12.942; 19. Alex Schutte, 28, Schutte/McElwee-13.000; 20. Cody Swanson, 71s, Campbell-13.039; 21. Holley Hollan, 35, Petry-13.048; 22. Sterling Cling, 5, Petry-13.049; 23. Jesse Colwell, 71x, Kunz/Curb-Agajanian-13.056; 24. Michael Pickens, 67z, Kahne-13.061; 25. Jason McDougal, 15, Petry-13.094; 26. Robert Dalby, 4D, Dalby-13.145; 27. Kyle Beilman, 31, Beilman-13.148; 28. Daniel Anderson, 7, McQueen-13.180; 29. C.J. Leary, 68, Six8-13.216; 30. Cole Bodine, 17BC, Clauson Marshall-13.230; 31. Jerry Coons, Jr., 25, Petry-13.239; 32. C.J. Sarna, 20, Sarna-13.304; 33. Jake Swanson, 68w, Six8-13.307; 34. Maria Cofer, 57, Cofer-13.465; 35. Ashley Hazelton-Heredia, 15x, Hazelton-13.903; 36. Jesse Fernandez, 97F, Fernandez-14.309; 37. Shawn Jones, 10w, Jones-14.661; 38. David Prickett, 24x, Neverlift-NT; 39. Ricky Lewis, 1p, Nichols-NT; 40. Tanner Thorson, 3c, Tri-C-NT.

SIMPSON RACE PRODUCTS / EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (8 laps, top-4 transfer to feature) 1. Faccinto, 2. D. Golobic, 3. Bayston, 4. Hollan, 5. Boat, 6. Gardner, 7. J. Swanson, 8. McDougal, 9. Leary, 10. Jones. 1:44.15

COMPETITION SUSPENSION (CSI) / KEIZER ALUMINUM WHEELS SECOND HEAT: (8 laps, top-4 transfer to feature) 1. Courtney, 2. Abreu, 3. Wise, 4. Cling, 5. Shelton, 6. Heath, 7. Dalby, 8. Bodine, 9. Cofer. 1:43.59

CHALK STIX / COMPETITION SUSPENSION (CSI) THIRD HEAT: (8 laps, top-4 transfer to feature) 1. Schutte, 2. Grant, 3. Bacon, 4. Coons, 5. Robinson, 6. Colwell, 7. Johnson, 8. Lewis, 9. Beilman, 10. Hazelton-Heredia. 1:47.84

INDY RACE PARTS / BUTLERBUILT SEATS FOURTH HEAT: (8 laps, top-4 transfer to feature) 1. C. Swanson, 2. Seavey, 3. Pickens, 4. S. Golobic, 5. Carrick, 6. Klaasmeyer, 7. Sarna, 8. Anderson, 9. Fernandez, 10. Thorson. 1:48.80

PYROTECT RACING CELLS C-MAIN: (8 laps, top-4 transfer) 1. Bodine, 2. J. Swanson, 3. Cofer, 4. Sarna, 5. Fernandez, 6. Hazelton-Heredia, 7. Lewis, 8. Jones. NT

SEMI: (12 laps, top-6 transfer) 1. Boat, 2. Carrick, 3. Robinson, 4. Klaasmeyer, 5. McDougal, 6. Johnson, 7. Shelton, 8. Gardner, 9. J. Swanson, 10. Dalby, 11. Leary, 12. Bodine, 13. Cofer, 14. Colwell, 15. Sarna, 16. Beilman. NT

FEATURE: (30 laps, starting position in parentheses) 1. Logan Seavey (1), 2. Rico Abreu (2), 3. Shane Golobic (6), 4. Spencer Bayston (11), 5. Chad Boat (7), 6. Tanner Carrick (13), 7. Brady Bacon (4), 8. Holly Shelton (25), 9. Jason McDougal (21), 10. Tucker Klaasmeyer (9), 11. Jerry Coons, Jr. (22), 12. Cole Bodine (23), 13. Cody Swanson (17), 14. Sam Johnson (8), 15. Dustin Golobic (3), 16. Robert Dalby (24), 17. Alex Schutte (16), 18. Holley Hollan (18), 19. C.J. Sarna (26), 20. Zeb Wise (5), 21. Ryan Robinson (10), 22. Tyler Courtney (15), 23. Sterling Cling (19), 24. Michael Faccinto (14), 25. Justin Grant (12), 26. Michael Pickens (20). NT

—————————-

**Jones flipped during the C-Main. Beilman flipped during the semi. Faccinto flipped on the opening lap of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-29 Abreu, Lap 30 Seavey.

KSE RACING PRODUCTS HARD CHARGER: Jason McDougal (21st to 9th)

WILWOOD BRAKES 13TH PLACE FINISHER: Cody Swanson

SALDANA RACING PRODUCTS FIRST NON-TRANSFER: Holly Shelton

NEW USAC P1 INSURANCE MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Seavey-988, 2-Bacon-851, 3-Boat-849, 4-Bayston-833, 5-Courtney-804, 6-Grant-802, 7-Carrick-785, 8-K. Thomas-711, 9-Wise-609, 10-Robinson-569.

NEW USAC LIGHT UP THE WORLD WESTERN STATES MIDGET POINTS: 1-Schutte-730, 2-Faccinto-726, 3-Dalby-578, 4-Robby Josett-570, 5-Sarna-528, 6-Prickett-509, 7-Beilman-428, 8-Frankie Guerrini-370, 9-Ronnie Gardner-370, 10-Shannon McQueen-370.

NEXT USAC P1 INSURANCE MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACES: November 22 – Ventura Raceway – Ventura, California – 78th”Turkey Night Grand Prix”