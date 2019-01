Lineups for the 2019 Chili Bowl Nationals Finale

#BCForever Pole Shuffle Powered by Pizza Express:

Lineup Pole Shuffle:

1. 67-Logan Seavey

2. 71W-Christopher Bell

3. 01-Kyle Larson

4. 4A-Justin Grant

5. 97-Rico Abreu

6. 76M-Brady Bacon

7. 3C-Tanner Thorson

8. 5D-Zach Daum

9. 17C-Shane Golobic

10. 76G-David Gravel

B-Mains:

Top 7 advance to the A-Main

Lineup B-Main #1 (20 Laps):

1. 1R-Brad Sweet

2. 8J-Jonathan Beason

3. 57C-Cole Bodine

4. 47X-Danny Stratton

5. 17S-Ricky Stenhouse Jr

6. 21B-Chase Briscoe

7. 15H-Sam Hafertepe Jr

8. 08-Cannon McIntosh

9. 17A-Austin Brown

10. 17R-Alex Schutte

11. 1B-Travis Rilat

12. 99P-Dillon Welch

13. 87-Colby Copeland

14. 32D-Casey Shuman

15. 36-Dave Darland

Lineup B-Main #2 (20 Laps):

1. 55V-C.J. Leary

2. 84X-Chad Boat

3. 3N-Jake Neuman

4. 31B-Michael Faccinto

5. 68W-Jake Swanson

6. 92M-Josh Most

7. 27-Tucker Klaasmeyer

8. 32T-Trey Marcham

9. 7C-Tyler Courtney

10. 9-Tim McCreadie

11. 11-Tracy Hines

12. 21-Daryn Pittman

13. 39B-Zeb Wise

14. 71-Jesse Colwell

15. 67R-Ryan Smith

C-Mains:

Top 5 advance to the corresponding B-Main

Lineup C-Main #1 (15 Laps):

1. 9X-Paul Nienhiser

2. 55X-Alex Bowman

3. 4D-Robert Dalby

4. 11A-Andrew Felker

5. 5G-Grady Chandler

6. 55D-Nick Drake

7. 47B-Andrew Layser

8. 52-Blake Hahn

9. 2C-Seth Carlson

10. 54L-Luke Icke

11. 17W-Dustin Golobic

12. 7M-Brody Roa

13. 92-Aaron Reutzel

14. 71R-Chase Johnson

15. 19T-Kevin Thomas Jr

Lineup C-Main #2 (15 Laps):

1. 1G-Kyle Cummins

2. 97K-Spencer Bayston

3. 15S-Sean McClelland

4. 89-Tanner Berryhill

5. 57D-Daniel Robinson

6. 97A-Austin O’Dell

7. 9D-Sean Dodenhoff

8. P1-Paul White

9. 74M-Adam Pierson

10. 43-Justin Peck

11. 1A-Justin Allgaier

12. 88N-D.J. Netto

13. 8-Alex Sewell

14. 29-Tim Buckwalter

15. 47-Alex Bright

D-Mains:

Top 5 advance to the corresponding C-Main

Lineup D-Main #1 (15 Laps):

1. 5X-Tyson Hall

2. 7U-Kyle Jones

3. 1-Sammy Swindell

4. 39-Ryan Bernal

5. 51J-Hunter Schuerenberg

6. 2WG-Weston Gorham

7. 18-Tony Bruce Jr

8. 54W-Matt Westfall

9. 2D-Matt Sherrell

10. 19M-Ethan Mitchell

11. 2-Ryan Hall

12. 9JR-Derek Hagar

13. 15M-Jason McDougal

14. 19W-Jake Morgan

15. 73X-Shane Cottle

Lineup D-Main #2:

1. 45X-Johnny Herrera

2. 95-Chris Andrews

3. 81-Colten Cottle

4. 17E-Blake Edwards

5. 9P-Tom Harris

6. 25-Jerry Coons Jr

7. 47M-Austin Liggett

8. 20S-Shon Deskins

9. 25S-Frank Flud

10. 16K-Tristan Guardino

11. 7R-Thomas Meseraull

12. 2G-Steve Buckwalter

13. 71K-Tanner Carrick

14. 84M-Alex DeCamp

15. 67K-Holley Hollan

E-Mains:

Top 5 advance to the corresponding D-Main

Lineup E-Main #1 (10 Laps):

1. 17Z-Zac Moody

2. 3S-Brian Shirley

3. 3F-Geoff Ensign

4. 91K-Kevin Bayer

5. 1P-Terry Nichols

6. 91W-Hayden Williams

7. 99-Larry Wight

8. 17-Chris Windom

9. 51B-Joe B. Miller

10. 05-Brad Loyet

11. 8R-Anton Hernandez

12. 17B-Ryan Bickett

13. 4F-Chad Frewaldt

14. 37M-Matt Mitchell

15. 0B-Billy VanInwegen Jr

E-Main #2 (10 Laps):

1. 15D-Andrew Deal

2. 99W-Korey Weyant

3. 86C-David Camfield

4. F5-Tye Mihocko

5. 91T-Tyler Thomas

6. 2T-Kaleb Currie

7. 10B-Kyle Bellm

8. 5P-Kyle Craker

9. 27J-Jake Bubak

10. 29A-Davey Ray

11. 11J-Justin Melton

12. 51-R.J. Johnson

13. 2S-Travis Scott

14. 41H-Howard Moore

15. 31-Travis Berryhill

F-Mains:

Top 5 advance to the corresponding E-Main

Lineup F-Main #1 (10 Laps):

1. 77-Cameron Hagin

2. 72K-Sam Johnson

3. 2B-Jason Grady

4. 11G-Mike Goodman

5. 2X-Joe Stornetta Jr

6. 29M-Joey Moughan

7. 45J-Jack Dover

8. 1K-Brayton Lynch

9. 11P-Laydon Pearson

10. 91-Jeff Stasa

11. 4S-Tyler Seavey

12. 5R-Ryan Foster

13. 77U-Chris Urish

14. 21H-Ty Hulsey

15. 3W-Brandon Waelti

Lineup F-Main #2 (10 Laps):

1. 54-Ray Seach

2. 68-Robby Josett

3. 2W-Wyatt Burks

4. 67Z-Kasey Kahne

5. 22E-Shane Stewart

6. 57A-Austin Schaeffer

7. 22M-Mike Hess

8. 32-Gary Taylor

9. 22A-Andy Malpocker

10. 73K-Tyler Edwards

11. 14X-Jody Rosenboom

12. 81B-Seth Bergman

13. 46-Kenney Johnson

14. 10V-Landon Hurst

15. 1L-Landon Simon

G-Mains:

Top 5 advance to the corresponding F-Main

Lineup G-Main #1 (10 Laps):

1. 74J-Bill Jackson

2. 22B-Troy Betts

3. 9U-Doug McCune

4. 31K-Kyle Beilman

5. 96-Cody Brewer

6. 5F-Danny Frye III

7. 21K-Josh Lakatos

8. 85-Matt Johnson

9. 15X-Lance Bennett

10. 2ND-Jeb Sessums

Lineup G-Main #2 (10 Laps):

1. 4C-Riley Kreisel

2. 321-Chad Winfrey

3. 15W-Jeff Wimmenauer

4. 7CG-Jimmy Light

5. 50-Daniel Adler

6. 4W-Warren Johnson

7. 56X-Mark Chisholm

8. 75-Bryan Stanfill

9. 4J-Tim Crawley

10. 14S-Clinton Boyles

H-Mains:

Top 6 advance to the corresponding G-Main

Lineup H-Main #1 (10 Laps):

1. 8M-Kade Morton

2. 73-Dylan Ito

3. 17D-Donovan Wise

4. 80-Josh Hawkins

5. 9F-Frankie Guerrini

6. 99R-Brad Bowden

7. 71X-McKenna Haase

8. 35-Sterling Cling

9. 86-Mark Lowrey

10. 12-Billy Wease

Lineup H-Main #2 (10 Laps):

1. 88V-Jace VanderWeerd

2. 83-Karsyn Elledge

3. 15C-Carson Garrett

4. 95T-Brandon (Buddy) Tubbs II

5. 51A-Zachary Madrid

6. 02-Andy Gage

7. 17H-Sheldon Haudenschild

8. 21M-Michelle Melton

9. 83B-J.B. Gilbert

10. 11C-Chett Gehrke

I-Mains:

Top 6 advancing to the corresponding H-Main

Lineup I-Main #1 (10 Laps):

1. 74-Luke Hall

2. 7S-Pat Schudy

3. 44X-Wesley Smith

4. 21R-Stevie Sussex

5. 13M-Dennis Gile

6. 19P-Brandon Long

7. 11X-Donovan Peterson

8. 44-Don Droud Jr

9. 2A-Brent Beauchamp

10. 37X-Andrew Prather

Lineup I-Main #2 (10 Laps):

1. 1Z-Chris Roseland

2. 57-Maria Cofer

3. 20H-Noah Harris

4. 1S-A.J. Flick

5. 19S-Matt Streeter

6. 3E-Blake Battles

7. 67F-Kyle O’Gara

8. 7AU-Mark Cooper

9. 78X-Ray Allen Kulhanek

10. 7J-Shawn Jackson

Kevin Studley J-Mains:

Top 6 advance to the corresponding I-Main.

Lineup J-Main #1 (10 Laps):

1. 11K-Gage Rucker

2. 7MF-Chance Morton

3. 51M-Slater Helt

4. 28M-Ace McCarthy

5. 28-Kory Schudy

6. 2BX-Brett Becker

7. 10C-Dalton Camfield

8. 91A-Chris Andrews

9. 118-Scott Evans

10. 22X-Steven Shebester

Lineup J-Main #2 (10 Laps):

1. 09-Timmy Thrash

2. 7-Shannon McQueen

3. 3T-Taylor Peterson

4. 55K-Nick Knepper

5. 4M-J.J. Ercse

6. 20D-Chris Dyson

7. 23-Bryan Salisbury

8. 42-Chris Cochran

9. 57B-Chase Jones

10. 17K-Michael Koontz

K-Mains:

Top 6 advance to the corresponding J-Main

Lineup K-Main #1 (10 Laps):

1. 74Z-Zach Merritt

2. 49X-Justin Fifield

3. 45-Roger Crockett

4. 45L-Carson Short

5. 51G-Garet Williamson

6. 7H-Roy Entze II

7. 7JR-JD Black

8. 44D-Evan Turner

9. 10W-George White

10. 14E-Jake Neal

Lineup K-Main #2 (10 Laps):

1. 7RS-Christopher Larson

2. 103-Broc Hunnell

3. 45K-Kyle Hammer

4. 23L-Lee Lengel

5. 16-Joey Parker

6. 88W-Dustin Weland

7. 9S-Rick Shuman

8. 5B-Bobby Brewer

9. 68S-Logan Scherb

10. 22C-Conor Daly

L-Mains:

Top 6 advance to corresponding K-Main

Lineup L-Main #1 (10 Laps):

1. 9C-Cale Cozad

2. 15G-Gavin Stout

3. 98B-Joe Boyles

4. 59E-Dex Eaton

5. 8K-Robert Spino

6. 17J-Jeremy Dockery

7. 35L-Cody Ledger

8. 51W-Curtis Jones

9. 7D-Michelle Decker

10. 21X-Landon Cassill

Lineup L-Main #2 (10 Laps):

1. 8B-Colin Deming

2. 24F-Hunter Fischer

3. 15L-Merril Lamb

4. 19U-Pierce Urbanosky

5. 16C-David Camfield III

6. 5V-Jesse Vermillion

7. 10K-Marvin Mitchell

8. 17F-Devin Camfield

9. 0-Johnny Murdock

10. 35X-Tyler Robbins

M-Mains:

Top 6 advance to corresponding L-Main

Lineup M-Main #1 (10 Laps):

1. 56A-Travis Young

2. 4T-AJ Valim

3. 14-Harley Hollan

4. 101-Chuck McGillivray

5. 87F-Johnny Kent

6. 20C-Collin Rinehart

7. 222-A.J. Gilbert

8. PE3-Andy Bradley

9. 99G-Skylar Gee

10. 5T-Presley Truedson

Lineup M-Main #2 (10 Laps):

1. 19N-Nick O’Neal

2. 7CH-Chris (Critter) Malone

3. 41B-Brad Wyatt

4. 71G-Damion Gardner

5. 49J-Jim Gardner

6. 130-Larry Bratti

7. 71T-Zac Taylor

8. 23X-Billy Lawhead

9. 68B-Blain Petersen

10. 77J-John Klabunde

N-Mains:

Top 6 advance to corresponding M-Main

Lineup N-Main #1 (10 Laps):

1. 91B-Bret Barney

2. 3D-Dustin Gilbert

3. 5S-Jimmy Elledge

4. 00S-Randy Sterling

5. 17M-Brett Ireland

6. 88A-Andy Michner

7. 72X-Chris Tarrant

8. 52K-John Dyson

9. 84S-Shaun Shapel

10. 926-Morgan Frewaldt

Lineup N-Main #2 (10 Laps):

1. 46L-L.J. Lombardo

2. 94K-Christopher Polvoorde

3. 93M-Scottie McDonald

4. 3JR-Jarrett Soares

5. 13-Steve Davis

6. 14C-Danny Clark

7. 9T-Tyler Shoemaker

8. 72-Craig Oakes

9. 37-Terry Babb

10. 87C-Danny Smith

O-Mains:

Top 6 advance to corresponding N-Main

Lineup O-Main #1 (10 Laps):

1. 44S-Brian Beebe

2. 49F-Taylor Forbes

3. 18K-Mike Mehl

4. 23P-Patrick Lawson

5. 21W-Waylon Weaver

6. 2J-J.J. Yeley

7. 10T-Brandon Thomas

8. 5J-Jeff Crook

9. 7F-Travis Ashwood

10. 73B-Cole Macedo

11. 1X-Cody Lampe

12. 23S-Kyle Simon

13. 14H-AJ Hopkins

14. 99J-Brian Jones

15. 8JR-A.J. Johnson

Lineup O-Main #2 (10 Laps):

1. 45H-Anthony Pope

2. 98-Ryan Padgett

3. 20-Tadd Holliman

4. 75X-Mike Griffiths

5. 78-Rob Caho Sr.

6. 22-John Heydenreich

7. 27Z-Zane Hendricks

8. 84-Jeremy Campbell

9. 71B-Robert Bell

10. 10J-John Hunt

11. 6-Bill Rose

12. 23M-David Budres

13. 7HM-Heath Murry

14. 21D-Justin Dickerson

15. 27A-A.J. Burns