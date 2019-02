Pittman Wins World of Outlaws Opener at Volusia

World of Outlaws NOS® Energy Drink Sprint Car Series

Volusia Speedway Park

Barberville, FL

February 8, 2019

Qualifying : 1. 18-Ian Madsen, 13.024; 2. 83-Daryn Pittman, 13.097; 3. 70X-Spencer Bayston, 13.11; 4. 39-Christopher Bell, 13.121; 5. 2-Carson Macedo, 13.133; 6. 49-Brad Sweet, 13.188; 7. 21-Brian Brown, 13.225; 8. 1K-Kyle Larson, 13.238; 9. 13-Paul McMahan, 13.302; 10. 1S-Logan Schuchart, 13.309; 11. 26-Cory Eliason, 13.341; 12. 11K-Kraig Kinser, 13.405; 13. 5-Shane Stewart, 13.433; 14. 15-Donny Schatz, 13.439; 15. 7K-Cale Conley, 13.441; 16. 33M-Mason Daniel, 13.52; 17. 41-David Gravel, 13.501; 18. 49X-Tim Shaffer, 13.535; 19. 1A-Jacob Allen, 13.552; 20. 5W-Lucas Wolfe, 13.598; 21. 9-Kasey Kahne, 13.601; 22. 7S-Jason Sides, 13.634; 23. 17W-Shane Golobic, 13.706; 24. 71-Parker Price-Miller, 13.752; 25. 19-Brent Marks, 13.77; 26. 17-Sheldon Haudenschild, 13.771; 27. 48-Danny Dietrich, 13.786; 28. 87-Aaron Reutzel, 13.859; 29. J4-John Garvin, 13.875; 30. 84-Tom Harris, 13.898; 31. 70-Brock Zearfoss, 14.055; 32. K4-Chad Kemenah, 14.079; 33. 47-Brant O’Banion, 14.259

Heat Race #1 (8 Laps): 1. 2-Carson Macedo [2]; 2. 5-Shane Stewart [4]; 3. 18-Ian Madsen [1]; 4. 13-Paul McMahan [3]; 5. 41-David Gravel [5]; 6. 9-Kasey Kahne [6]; 7. 19-Brent Marks [7]; 8. 47-Brant O’Banion [9]; 9. J4-John Garvin [8] (First five finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (8 Laps) – Top 5 Transfer: 1. 49-Brad Sweet [2]; 2. 83-Daryn Pittman [1]; 3. 15-Donny Schatz [4]; 4. 1S-Logan Schuchart [3]; 5. 49X-Tim Shaffer [5]; 6. 7S-Jason Sides [6]; 7. 17-Sheldon Haudenschild [7]; 8. 84-Tom Harris [8] (First five finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (8 Laps): 1. 70X-Spencer Bayston [1]; 2. 21-Brian Brown [2]; 3. 26-Cory Eliason [3]; 4. 70-Brock Zearfoss [8]; 5. 17W-Shane Golobic [6]; 6. 1A-Jacob Allen [5]; 7. 7K-Cale Conley [4]; 8. 48-Danny Dietrich [7] (First five finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #4 (8 Laps): 1. 39-Christopher Bell [1]; 2. 5W-Lucas Wolfe [5]; 3. 87-Aaron Reutzel [7]; 4. 71-Parker Price-Miller [6]; 5. 33M-Mason Daniel [4]; 6. K4-Chad Kemenah [8]; 7. 11K-Kraig Kinser [3] (First five finishers transferred to the A-Main)

DIRTVision Fast Pass Dash (6 Laps): 1. 5-Shane Stewart [2]; 2. 39-Christopher Bell [1]; 3. 83-Daryn Pittman [5]; 4. 21-Brian Brown [3]; 5. 49-Brad Sweet [4]; 6. 5W-Lucas Wolfe [6]; 7. 70X-Spencer Bayston [8]; 8. 2-Carson Macedo [7] (Finishing order determined the first eight starting positions in the A-Main)

Last Chance Showdown (12 Laps): 1. 7K-Cale Conley [2][-]; 2. 7S-Jason Sides [5][-]; 3. 11K-Kraig Kinser [1][-]; 4. 1A-Jacob Allen [3][-]; 5. 9-Kasey Kahne [4][-]; 6. 17-Sheldon Haudenschild [7][-]; 7. 19-Brent Marks [6][$300]; 8. 48-Danny Dietrich [8][$250]; 9. 84-Tom Harris [10][$225]; 10. 47-Brant O’Banion [12][$200]; 11. K4-Chad Kemenah [11][$200]; 12. J4-John Garvin [9][$200]; 13. 1K-Kyle Larson [13][$200] (First four finishers transferred to the A-Main)

NOS Energy Drink Feature (30 Laps): 1. 83-Daryn Pittman [3][$10,000]; 2. 5-Shane Stewart [1][$5,500]; 3. 39-Christopher Bell [2][$3,200]; 4. 49-Brad Sweet [5][$2,800]; 5. 15-Donny Schatz [10][$2,500]; 6. 41-David Gravel [17][$2,300]; 7. 21-Brian Brown [4][$2,200]; 8. 5W-Lucas Wolfe [6][$2,100]; 9. 2-Carson Macedo [8][$2,050]; 10. 26-Cory Eliason [11][$2,000]; 11. 87-Aaron Reutzel [12][$1,500]; 12. 1S-Logan Schuchart [14][$1,200]; 13. 71-Parker Price-Miller [16][$1,100]; 14. 13-Paul McMahan [13][$1,050]; 15. 11K-Kraig Kinser [23][$1,000]; 16. 70X-Spencer Bayston [7][$900]; 17. 18-Ian Madsen [9][$800]; 18. 17-Sheldon Haudenschild [25][$]; 19. 17W-Shane Golobic [19][$800]; 20. 7S-Jason Sides [22][$800]; 21. 7K-Cale Conley [21][$800]; 22. 19-Brent Marks [26][$]; 23. 70-Brock Zearfoss [15][$800]; 24. 1A-Jacob Allen [24][$800]; 25. 33M-Mason Daniel [20][$800]; 26. 49X-Tim Shaffer [18][$800];

Lap Leaders: Shane Stewart 1-15, Daryn Pittman 16-30;

KSE Hard Charger Award: 41-David Gravel[+12]