Eliason and Reutzel Win Preliminary Features at the SCWC

MANSFIELD, Ohio (May 31, 2019) — Cory Eliason and Aaron Reutzel won preliminary features at the Sprint Car World Championship Friday at Mansfield Motor Speedway. Eliason topped Rico Abreu, Tim Shaffer, Buddy Kofoid, and Spencer Bayston to win the first feature. Reutzel outlasted Cap Henry, Brian Brown, Parker Price-Miller, and Joey Saldana for the victory in the second feature.

Sprint Car World Championship

Mansfield Motor Speedway

Mansfield, OH

Friday May 31, 2019

410 Sprints-A

Qualifying

1. 69k-Lance Dewease, 14.256

2. 3C-Cale Conley, 14.398

3. 16-DJ Foos, 14.417

4. 72-Ryan Smith, 14.419

5. 1-Sammy Swindell, 14.421

6. 70x-Spencer Bayston, 14.424

7. 28-Danny Mumaw, 14.450

8. 24-Rico Abreu, 14.500

9. 11n-Buddy Kofoid, 14.500

10. 97-Caleb Helms, 14.550

11. 9-Dean Jacobs, 14.552

12. 81-Lee Jacobs, 14.564

13. 49X-Tim Shaffer, 14.564

14. 26-Cory Eliason, 14.571

15. 99-Skylar Gee, 14.716

16. 40-George Hobaugh, 14.743

17. 45-Trevor Baker, 14.883

18. 29-Daniel Shetler, 14.896

19. 8M-TJ Michael, 14.903

20. 11-Dale Blaney, 14.936

21. 8-Jordan Ryan, 14.939

22. 22B-Ryan Broughton, 15.010

23. 1Z-Logan Wagner, 15.154

24. 59-Bryan Nuckles, 15.155

25. 33D-Tyler Dunn, 15.157

26. 7DK-Dylan Kingan, 15.224

27. 20i-Kelsey Ivy, 15.654

28. 33-Brent Matus, 16.215

29. 5x-Justin Peck, 17.885

30. 22m-Ray Miller, 99.990

Heat Race #1 – (8)Laps – Top 5 Transfer

1. 97-Caleb Helms[1]

2. 72-Ryan Smith[3]

3. 49X-Tim Shaffer[5]

4. 28-Danny Mumaw[2]

5. 69k-Lance Dewease[4]

6. 8M-TJ Michael[7]

7. 40-George Hobaugh[6]

8. 33D-Tyler Dunn[9]

9. 33-Brent Matus[10]

10. 22B-Ryan Broughton[8]

Heat Race #2 – (8)Laps – Top 5 Transfer

1. 9-Dean Jacobs[1]

2. 24-Rico Abreu[2]

3. 1-Sammy Swindell[3]

4. 26-Cory Eliason[5]

5. 3C-Cale Conley[4]

6. 1Z-Logan Wagner[8]

7. 5x-Justin Peck[10]

8. 7DK-Dylan Kingan[9]

9. 45-Trevor Baker[6]

10. 11-Dale Blaney[7]

Heat Race #3 – (8)Laps – Top 5 Transfer

1. 81-Lee Jacobs[1]

2. 11n-Buddy Kofoid[2]

3. 70x-Spencer Bayston[3]

4. 16-DJ Foos[4]

5. 8-Jordan Ryan[7]

6. 29-Daniel Shetler[6]

7. 99-Skylar Gee[5]

8. 59-Bryan Nuckles[8]

9. 20i-Kelsey Ivy[9]

B-Feature – (15)Laps – Top 5 Transfer

1. 1Z-Logan Wagner[2]

2. 8M-TJ Michael[1]

3. 5x-Justin Peck[5]

4. 99-Skylar Gee[6]

5. 40-George Hobaugh[4]

6. 20i-Kelsey Ivy[12]

7. 33D-Tyler Dunn[7]

8. 33-Brent Matus[10]

9. 29-Daniel Shetler[3]

10. 59-Bryan Nuckles[9]

11. 7DK-Dylan Kingan[8]

A-Feature – (30)Laps

1. 26-Cory Eliason[11]

2. 24-Rico Abreu[4]

3. 49X-Tim Shaffer[7]

4. 11n-Buddy Kofoid[5]

5. 70x-Spencer Bayston[9]

6. 97-Caleb Helms[1]

7. 72-Ryan Smith[6]

8. 9-Dean Jacobs[3]

9. 16-DJ Foos[12]

10. 40-George Hobaugh[20]

11. 5x-Justin Peck[18]

12. 28-Danny Mumaw[10]

13. 1Z-Logan Wagner[16]

14. 81-Lee Jacobs[2]

15. 1-Sammy Swindell[8]

16. 45-Trevor Baker[21]

17. 69k-Lance Dewease[13]

18. 3C-Cale Conley[14]

19. 99-Skylar Gee[19]

20. 8-Jordan Ryan[15]

21. 8M-TJ Michael[17]

SCWC 410 Sprints-B

Qualifying

1. 87-Aaron Reutzel, 14.231

2. 71-Gio Scelzi, 14.332

3. 6-Joey Saldana, 14.415

4. 13-Paul McMahan, 14.429

5. 71p-Parker Price-Miller, 14.459

6. 21-Brian Brown, 14.463

7. 42-Sye Lynch, 14.484

8. 3-Jac Haudenschild, 14.515

9. 2-Kerry Madsen, 14.606

10. 22-Cole Duncan, 14.676

11. 19P-Paige Polyak, 14.749

12. 23-Max Stambaugh, 14.778

13. 24W-Lucas Wolfe, 14.792

14. 98H-Dave Blaney, 14.854

15. 33w-Michael Walter, 14.876

16. 39-Hunter Schuerenberg, 14.914

17. 4-Cap Henry, 14.919

18. W20-Greg Wilson, 14.997

19. 13M-Brandon Matus, 15.027

20. 70-Brock Zearfoss, 15.047

21. 5T-Travis Philo, 15.052

22. 68G-Tyler Gunn, 15.139

23. 35-Stuart Brubaker, 15.142

24. 12-Kody Swanson, 15.159

25. 22S-Brandon Spithaler, 15.205

26. 19-Mitch Harble, 15.379

27. A79-Brandon Wimmer, 15.467

28. 57x-Andrew Palker, 15.534

29. 7-Troy Kingan, 15.701

30. 17V-William Aumend, 16.330

Heat Race #1 – (8)Laps – Top 5 Transfer

1. 87-Aaron Reutzel[4]

2. 22-Cole Duncan[1]

3. 13-Paul McMahan[3]

4. 39-Hunter Schuerenberg[6]

5. 24W-Lucas Wolfe[5]

6. 68G-Tyler Gunn[8]

7. 42-Sye Lynch[2]

8. 22S-Brandon Spithaler[9]

9. 57x-Andrew Palker[10]

10. 13M-Brandon Matus[7]

Heat Race #2 – (8)Laps – Top 5 Transfer

1. 19P-Paige Polyak[1]

2. 3-Jac Haudenschild[2]

3. 71p-Parker Price-Miller[3]

4. 4-Cap Henry[6]

5. 70-Brock Zearfoss[7]

6. 98H-Dave Blaney[5]

7. 35-Stuart Brubaker[8]

8. 19-Mitch Harble[9]

9. 71-Gio Scelzi[4]

10. 7-Troy Kingan[10]

Heat Race #3 – (8)Laps – Top 5 Transfer

1. 2-Kerry Madsen[2]

2. 21-Brian Brown[3]

3. 6-Joey Saldana[4]

4. W20-Greg Wilson[6]

5. 12-Kody Swanson[8]

6. A79-Brandon Wimmer[9]

7. 5T-Travis Philo[7]

8. 17V-William Aumend[10]

9. 23-Max Stambaugh[1]

10. 33w-Michael Walter[5]

B-Feature – (15)Laps – Top 5 Transfer

1. 68G-Tyler Gunn[1]

2. 98H-Dave Blaney[2]

3. 35-Stuart Brubaker[5]

4. 19-Mitch Harble[8]

5. 42-Sye Lynch[4]

6. 33w-Michael Walter[15]

7. 13M-Brandon Matus[13]

8. 22S-Brandon Spithaler[7]

9. 7-Troy Kingan[14]

10. 57x-Andrew Palker[10]

11. 17V-William Aumend[9]

12. 71-Gio Scelzi[11]

A-Feature – (30)Laps

1. 87-Aaron Reutzel[3]

2. 4-Cap Henry[11]

3. 21-Brian Brown[6]

4. 71p-Parker Price-Miller[8]

5. 6-Joey Saldana[9]

6. 70-Brock Zearfoss[14]

7. 71-Gio Scelzi[21]

8. 68G-Tyler Gunn[16]

9. 24W-Lucas Wolfe[13]

10. W20-Greg Wilson[12]

11. 98H-Dave Blaney[17]

12. 35-Stuart Brubaker[18]

13. 42-Sye Lynch[20]

14. 12-Kody Swanson[15]

15. 2-Kerry Madsen[2]

16. 19-Mitch Harble[19]

17. 39-Hunter Schuerenberg[10]

18. 3-Jac Haudenschild[5]

19. 19P-Paige Polyak[1]

20. 22-Cole Duncan[4]

21. 13-Paul McMahan[7]