Pierce Wins Thursday Night Feature at Anderson

Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints

Anderson Speedway

Anderson, IN

Thursday June 20, 2019

Feature: 1. 26 – Aaron Pierce, 2. 22 – Bobby Santos III, 3. 4 – Kody Swanson, 4. 32 – Nick Hamilton, 5. 67 – Kyle O’Gara, 6. 88 – Jimmy McCune, 7. 07 – Jacob Wilson, 8. 4D – C.J. Leary, 9. 13 – Joe Ligouri, 10. 71 – Brian Vaughn, 11. 64 – Justin Grant, 12. 27 – Chris Jagger, 13. 18 – Travis Welpott, 14. 43 – Jim Payne. DNS: 81 – Trey Osborn

USSA Kenyon Midgets

Feature: 1. 98 – Tommy Kouns, 2. 20 – Kameron Gladdish, 3. 00 – Collin Grissom, 4. 92 – Ashton Tucker, 5. 84 – Ryan Uggler, 6. 10 – Logan Huggler, 7. 24 – Jack Macenko