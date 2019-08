Gerard McIntyre Holds off Dale Blaney at BAPS

8/25/2019 at BAPS Motor Speedway

410 Sprints – Winged | All Star Circuit of Champions

A Feature (30 Laps): 1. 07-Gerard McIntyre Jr, 47:36.218[4]; 2. 11-Dale Blaney, 47:36.402[6]; 3. 51-Freddie Rahmer, 47:38.195[19]; 4. 70-Brock Zearfoss, 47:40.213[10]; 5. 13-Paul McMahan, 47:43.174[14]; 6. 99M-Kyle Moody, 47:43.662[15]; 7. 26-Cory Eliason, 47:44.276[2]; 8. W20-Greg Wilson, 47:45.462[16]; 9. 21-Brian Montieth, 47:46.046[12]; 10. 91-Kyle Reinhardt, 47:46.235[17]; 11. 14-Tony Stewart, 47:46.951[11]; 12. 5-Jeff Halligan, 47:46.957[20]; 13. 73B-Brett Michalski, 47:49.240[21]; 14. 44-Dylan Norris, 47:49.840[22]; 15. 90-Jordan Givler, 47:50.366[18]; 16. 87-Aaron Reutzel, 34:10.075[9]; 17. 7K-Dan Shetler, 27:49.789[23]; 18. 40-George Hobaugh Jr., 27:53.049[24]; 19. 70X-Justin Peck, 46:37.802[1]; 20. 48-Danny Dietrich, [3]; 21. 99-Skylar Gee, [13]; 22. 69K-Lance Dewease, [7]; 23. 72-Ryan Smith, [8]; 24. 39M-Anthony Macri, [5]

B Feature (10 Laps): 1. 51-Freddie Rahmer, 08:58.064[3]; 2. 5-Jeff Halligan, 09:01.073[4]; 3. 73B-Brett Michalski, 09:02.293[2]; 4. 44-Dylan Norris, 09:03.164[6]; 5. 7K-Dan Shetler, 09:04.161[5]; 6. 40-George Hobaugh Jr., 09:05.336[1]; 7. 27G-Jay Galloway Jr., 09:06.664[10]; 8. 67-Justin Whittall, 09:06.964[7]; 9. 8-Billy Dietrich, 09:08.007[8]; 10. (DNF) 91F-Anthony Fiore, 08:34.752[9]

Dash (6 Laps): 1. 70X-Justin Peck, 02:45.151[2]; 2. 26-Cory Eliason, 02:47.757[3]; 3. 48-Danny Dietrich, 02:48.308[6]; 4. 07-Gerard McIntyre Jr, 02:49.333[1]; 5. 39M-Anthony Macri, 02:50.290[4]; 6. 11-Dale Blaney, 02:51.166[5]; 7. 69K-Lance Dewease, 02:52.046[7]; 8. 72-Ryan Smith, 02:53.963[8]

Heat 1 (8 Laps): 1. 72-Ryan Smith, 04:28.159[1]; 2. 48-Danny Dietrich, 04:29.372[3]; 3. 87-Aaron Reutzel, 04:30.947[2]; 4. 69K-Lance Dewease, 04:31.807[4]; 5. 99-Skylar Gee, 04:35.157[5]; 6. W20-Greg Wilson, 04:35.554[6]; 7. 73B-Brett Michalski, 04:37.313[8]; 8. 67-Justin Whittall, 04:38.037[10]; 9. 91F-Anthony Fiore, 04:42.162[9]; 10. 40-George Hobaugh Jr., 04:44.191[7]

Heat 2 (8 Laps): 1. 07-Gerard McIntyre Jr, 09:25.135[1]; 2. 11-Dale Blaney, 09:25.922[3]; 3. 26-Cory Eliason, 09:27.164[4]; 4. 21-Brian Montieth, 09:27.545[2]; 5. 99M-Kyle Moody, 09:29.083[8]; 6. 90-Jordan Givler, 09:30.686[9]; 7. 5-Jeff Halligan, 09:31.548[7]; 8. (DNF) 7K-Dan Shetler, 08:56.394[5]; 9. (DNF) 8-Billy Dietrich, 05:01.213[6]

Heat 3 (8 Laps): 1. 39M-Anthony Macri, 03:35.395[1]; 2. 70X-Justin Peck, 03:36.756[2]; 3. 70-Brock Zearfoss, 03:38.909[3]; 4. 14-Tony Stewart, 03:41.574[4]; 5. 13-Paul McMahan, 03:42.756[5]; 6. 91-Kyle Reinhardt, 03:43.862[6]; 7. 51-Freddie Rahmer, 03:44.903[8]; 8. 44-Dylan Norris, 03:45.862[7]; 9. 27G-Jay Galloway Jr., 03:49.855[9]

Qualifying: 1. 69K-Lance Dewease, 00:15.853[2]; 2. 48-Danny Dietrich, 00:15.943[8]; 3. 26-Cory Eliason, 00:16.161[15]; 4. 87-Aaron Reutzel, 00:16.198[6]; 5. 14-Tony Stewart, 00:16.244[28]; 6. 70-Brock Zearfoss, 00:16.246[26]; 7. 72-Ryan Smith, 00:16.268[3]; 8. 11-Dale Blaney, 00:16.280[19]; 9. 99-Skylar Gee, 00:16.417[9]; 10. 70X-Justin Peck, 00:16.446[21]; 11. 21-Brian Montieth, 00:16.539[12]; 12. 39M-Anthony Macri, 00:16.540[25]; 13. 13-Paul McMahan, 00:16.547[23]; 14. W20-Greg Wilson, 00:16.551[4]; 15. 07-Gerard McIntyre Jr, 00:16.555[11]; 16. 91-Kyle Reinhardt, 00:16.562[22]; 17. 40-George Hobaugh Jr., 00:16.570[5]; 18. 73B-Brett Michalski, 00:16.682[1]; 19. 7K-Dan Shetler, 00:16.786[16]; 20. 44-Dylan Norris, 00:16.815[20]; 21. 8-Billy Dietrich, 00:16.859[17]; 22. 51-Freddie Rahmer, 00:16.946[27]; 23. 91F-Anthony Fiore, 00:17.053[10]; 24. 5-Jeff Halligan, 00:17.146[14]; 25. 67-Justin Whittall, 00:17.178[7]; 26. 99M-Kyle Moody, 00:17.217[18]; 27. 90-Jordan Givler, 00:17.278[13]; 28. 27G-Jay Galloway Jr., 00:17.568[24]