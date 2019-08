Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints

Baer Field Speedway

Fort Wayne, IN

Saturday August 24, 2019

Feature:

1. 56 – Tyler Roahrig

2. 22A – Bobby Santos III

3. 64 – Kody Swanson

4. 67 – Kyle O’Gara

5. 55 – Taylor Ferns

6. 22 – Derek Snyder

7. 32 – Nick Hamilton

8. 7A – Dakota Armstrong

9. 4D – Kyle Hamilton

10. 18 – Travis Welpott

11. 27 – Nick Landon

12. 26 – Cameron Dodson

13. 53 – Justin Harper

14. 27J – Chris Jagger

15. 95 – Rob Kessling

16. 1X – Christian Kohler

17. 35 – Chris Randolph