Westbrook Wins SOS Feature at Brighton

BRIGHTON, Ont. (August 31, 2019) — Dylan Westbrook won the Southern Onatrio Sprints feature Saturday at Brighton Speedway. Ryan Turner, Steve Lynons, Jake Brown, and Mitch Brown rounded out the top five.

Southern Ontario Sprints

Brighton Speedway

Brighton, ONT

Friday August 31, 2019

Feature:

1. 47x-Dylan Westbrook

2. 91-Ryan Turnner

3. 9-Steve Lyons

4. 110-Jake Browm

5. 10-Mitch Brown

6. 5jd-Jacob Dyxtra

7. 13-Cory Tuner

8. 42w-Rick Wilson

9. 5d-Jacob Dykstra

10. 1-

11. 84-Tyler Rand

12. 25-Warren Mahoney

13. 71xs-Shawn Sliter

14. 11j-Chris Jones

15. 11t-Jamie Turner

16. 68-Aaron Turkey

17. 98-Paul Pekkonen

18. 66-Frank Baranowski

19. 1-

20. 21-Kyle Philips

21. 84s-Charlie Sandercock

22. 15-Mike Farrel

23. 46-Kevin Pauls

24. 71s-Dillon Silter