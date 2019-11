Feature Winners: October 31 – November 2, 2019

Thursday October 31, 2019

Texas Motor Speedway – Fort Worth, TX – USA – ASCS National Tour – Texas Sprint Nationals – Terry McCarl

Friday November 1, 2019

Hendry County Motorsports Park – Clewiston, FL – USA – United Sprint Car Series – Justin Barger

Mobile International Speedway – Irvington, AL – USA – Winged 360 Sprint Cars – Lee Fields Classic – Brandon Blenden

Stockton Dirt Track – Stockton, CA – USA – Hunt Magnetos Wingless Tour – Tribute to Gary Patterson – Cody Spencer

Stockton Dirt Track – Stockton, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tribute to Gary Patterson – Shane Golobic

Texas Motor Speedway – Fort Worth, TX – USA – ASCS National Tour / ASCS Lone Star Region – Texas Sprint Nationals – Scott Bogucki

Western Springs Speedway – Auckland, NZ – NZ – Midget Cars – Hayden Williams

Western Springs Speedway – Auckland, NZ – NZ – Winged 410 Sprint Cars – Michael Pickens

Saturday November 2, 2019

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Midget Cars – Rusty Whittaker

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Andrew Scheuerle

Arizona Speedway – Queen Creek, AZ – USA – Desert Sprint Car Series – Bruce St. James

East Bay Raceway Park – Tampa, FL – USA – Winged 360 Sprint Cars – Dylan Colding

Georgetown Speedway – Georgetown, DE – USA – Mid-Atlantic Sprint Series – Jeff Geiges

Hendry County Motorsports Park – Clewiston, FL – USA – United Sprint Car Series – Danny Smith

Lismore Speedway – Lismore, NSW – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Michael Butcher

Murray Bridge Speedway – Murray Bridge, SA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Joel Heinrich

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – Midget Cars – Tom Payet

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – Winged 410 Sprint Cars – Daniel Harding

Premier Speedway – Warrnambool, VIC – AU – Sprintcar Racing Association of Victoria – James McFadden

Red Dirt Raceway – Meeker, OK – USA – Sprint Series of Oklahoma – Steven Shebester

Stockton Dirt Track – Stockton, CA – USA – King of the West-NARC Sprint Car Series – Tribute to Gary Patterson – Shane Golobic

Stockton Dirt Track – Stockton, CA – USA – Sprint Car Challenge Tour – Tribute to Gary Patterson – Rico Abreu

Valvoline Raceway – Granville, NSW – AU – Midget Cars – Sid Hopping Shootout – Kaidon Brown

Valvoline Raceway – Granville, NSW – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Sid Hopping Shootout – Mitchell O’Brien

Valvoline Raceway – Granville, NSW – AU – Ultimate Sprintcar Championship – Sid Hopping Shootout – Robbie Farr